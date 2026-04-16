"Kita akan menikmatinya" - Mikel Arteta memuji para pemain Arsenal yang berhasil mencatat sejarah meski hanya bermain imbang tanpa gol melawan Sporting CP
Sejarah tercipta di London Utara
Arsenal berhasil melaju ke semifinal Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut, menandai kali pertama klub ini berhasil tampil di empat besar secara beruntun. Hasil imbang 0-0 yang disiplin, meski kurang memukau, di Emirates Stadium cukup untuk memastikan kemenangan agregat 1-0 berkat aksi heroik Kai Havertz di menit-menit akhir pada leg pertama. Meskipun penampilan mereka kurang menonjol dalam hal serangan, The Gunners mempertahankan rekor kandang yang tangguh di kompetisi Eropa, dengan mencatatkan clean sheet kedelapan dari 12 pertandingan di kompetisi Eropa musim ini.
Arteta tampak sangat bangga
Menyusul serangkaian hasil buruk di kompetisi domestik belakangan ini, manajer Arsenal itu berupaya mengalihkan fokus ke ketangguhan para pemainnya serta nilai historis dari pencapaian mereka. Arteta menekankan betapa sulitnya menyeimbangkan ambisi di ajang Eropa dengan jadwal kompetisi domestik yang padat, terutama mengingat absennya pemain kunci seperti Bukayo Saka dan Martin Odegaard.
Menyampaikan rasa terima kasihnya atas dedikasi skuad di bawah tekanan yang sangat besar, pelatih asal Spanyol itu berkata: "Seratus persen. Ini adalah dorongan besar untuk memenangkan semifinal Liga Champions. Ini sangat sulit dan kami tahu apa yang telah kami lakukan. Kami pantas mendapatkannya, sepenuhnya pantas mendapatkannya, dan kami akan menikmatinya karena kami pantas mendapatkannya. Pesan saya [kepada para pemain] adalah rasa terima kasih kepada mereka. Saya tahu usaha dan komitmen yang telah mereka berikan.
"Ada banyak kerja keras di balik ini. Kami telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam sejarah klub kami selama 140 tahun, jadi itu menunjukkan betapa sulitnya hal itu, dan kami harus melakukannya dengan cara yang sangat istimewa, tanpa banyak pemain penting."
Mengatasi jadwal yang padat
Hasil ini memastikan Arsenal tetap menjadi satu-satunya wakil Liga Premier di babak akhir kompetisi ini. Saat membahas arti pentingnya menjadi tim Inggris terakhir yang tersisa, Arteta menambahkan: "Ada alasan mengapa kami menjadi satu-satunya tim Inggris di kompetisi ini, karena liga dan jadwal pertandingan ini benar-benar menguras tenaga. Kami memang belum sempurna, kami perlu memperbaiki banyak hal, itu sudah pasti dan kami menyadari hal itu. Namun, apa yang telah dilakukan para pemain ini sangatlah berharga."
Etihad mengancam di tengah krisis cedera
Malam bersejarah Arsenal di ajang Eropa memberikan suntikan adrenalin yang sangat dibutuhkan saat mereka bersiap menghadapi laga penentuan gelar yang sangat penting melawan Manchester City di Etihad pada hari Minggu. Dengan mengoleksi 70 poin di puncak klasemen, kemenangan akan membuat tim asuhan Arteta unggul sembilan poin, namun krisis cedera yang semakin parah mengancam untuk meredam momentum mereka dalam duel krusial ini. Dengan Noni Madueke bergabung bersama Saka dan Odegaard di ruang perawatan yang penuh sesak, The Gunners harus melewati jadwal domestik yang padat sebelum bertandang ke semifinal Liga Champions yang menantang untuk menghadapi Atletico Madrid di Metropolitano.