"Kita akan menikmatinya" - Mikel Arteta memuji para pemain Arsenal yang berhasil mencatat sejarah meski hanya bermain imbang tanpa gol melawan Sporting CP

Menyusul serangkaian hasil buruk di kompetisi domestik belakangan ini, manajer Arsenal itu berupaya mengalihkan fokus ke ketangguhan para pemainnya serta nilai historis dari pencapaian mereka. Arteta menekankan betapa sulitnya menyeimbangkan ambisi di ajang Eropa dengan jadwal kompetisi domestik yang padat, terutama mengingat absennya pemain kunci seperti Bukayo Saka dan Martin Odegaard.

Menyampaikan rasa terima kasihnya atas dedikasi skuad di bawah tekanan yang sangat besar, pelatih asal Spanyol itu berkata: "Seratus persen. Ini adalah dorongan besar untuk memenangkan semifinal Liga Champions. Ini sangat sulit dan kami tahu apa yang telah kami lakukan. Kami pantas mendapatkannya, sepenuhnya pantas mendapatkannya, dan kami akan menikmatinya karena kami pantas mendapatkannya. Pesan saya [kepada para pemain] adalah rasa terima kasih kepada mereka. Saya tahu usaha dan komitmen yang telah mereka berikan.

"Ada banyak kerja keras di balik ini. Kami telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam sejarah klub kami selama 140 tahun, jadi itu menunjukkan betapa sulitnya hal itu, dan kami harus melakukannya dengan cara yang sangat istimewa, tanpa banyak pemain penting."