Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Newcastle 26/27 Home kit 1adidas
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Kit Newcastle United 2026-27: Jersey kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran seragam, dan harga

SHOPPING
KITS
Newcastle United
Newcastle United Women

Semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Newcastle United untuk musim 2026-27.

Jersey adidas Newcastle United untuk musim 2026-27 tampaknya akan menjadi salah satu desain yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Beranjak dari tampilan warisan yang sederhana pada reuni awal mereka dengan adidas, lini terbaru ini menghadirkan keberanian dalam desain, penghormatan arsitektural yang mendalam kepada Tyneside, serta kembalinya elemen-elemen ikonik klub yang sangat dinantikan.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Newcastle United musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.

  • Newcastle 26/27 Home kit 2adidas

    Jersey kandang Newcastle United 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey kandang Newcastle United untuk musim 2026-27 menata ulang garis-garis klasik klub, dengan menghadirkan pola berani yang terputus-putus serta sentuhan warna yang dinamis untuk memberi nuansa segar pada tradisi.

    Desain ini berorientasi ke masa depan dan progresif, dengan garis-garis hitam-putih yang didefinisikan ulang dipadukan dengan detail biru mencolok di sekitar kerah bulat dan tiga garis adidas.  Ikonografi burung murai yang menjadi simbol klub dicetak pada bagian leher jersey.

    Jersey ini sudah tersedia untuk dibeli sekarang, dengan harga jersey replika dewasa mulai sekitar £80 dan versi autentik pemain mulai dari £110.



  • Newcastle 2026-27 away kit - closer lookNewcastle United FC

    Jersey tandang Newcastle United 2026-27, tanggal rilis & harga

    Newcastle United akan mengenakan kostum tandang berwarna navy pada musim 2026-27 mendatang. Jersey berkerah V itu menampilkan grafis ikonografi kastel milik klub yang membentang di atas dasar ‘night navy’, terinspirasi oleh sejarah dan identitas kota yang membanggakan. Hal ini juga tercermin dalam penggunaan lencana klub bergaya vintage yang terinspirasi dari yang digunakan pada era 70-an dan 80-an, serta seekor Magpie di bagian leher. 



  • Newcastle 2026-27 third kitNewcastle United FC

    Jersey ketiga Newcastle United 2026-27, tanggal rilis & harga

    Kostum ketiga Newcastle United untuk musim 2026–27 menampilkan desain modern dan minimalis yang ditopang warna pastel terang yang secara resmi disebut "Fresh Lilac" (atau Powder Plum). Jersey bersih ini meninggalkan pola grafis yang berat, dan memadukan basis ungu mudanya dengan aksen ungu tua kontras pada kerah V-neck, ujung lengan, adidas Three Stripes, serta lambang klub monokrom. Kostum ini dilengkapi celana pendek ungu tua, kaus kaki lilac, dan emblem khas Newcastle United yang dicetak di bagian belakang leher.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google