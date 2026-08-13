Jersey adidas Newcastle United untuk musim 2026-27 tampaknya akan menjadi salah satu desain yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Beranjak dari tampilan warisan yang sederhana pada reuni awal mereka dengan adidas, lini terbaru ini menghadirkan keberanian dalam desain, penghormatan arsitektural yang mendalam kepada Tyneside, serta kembalinya elemen-elemen ikonik klub yang sangat dinantikan.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Newcastle United musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.