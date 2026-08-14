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Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Kit Manchester United 2026-27: Jersey kandang, tandang, ketiga & kiper baru, tanggal rilis, bocoran seragam & harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Manchester United untuk musim 2026-27.

Manchester United dan adidas secara resmi telah meluncurkan jersey kandang baru klub untuk musim 2026-27, menghadirkan kembali tampilan klasik yang terinspirasi dari seragam ikonik Setan Merah pada era 1970-an.

Jersey baru ini memadukan elemen retro dengan teknologi performa modern, menampilkan kembalinya kerah polo, detail garis, dan sentuhan halus yang merujuk pada kejayaan Domestic Cup United pada 1977.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Manchester United 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat fans bisa membelinya.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Jersey kandang Manchester United 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang adidas baru Manchester United untuk musim 2026-27 resmi dirilis pada 14 Mei 2026.

    Jersey kandang Manchester United 2026-27 menandai adidas kembali mengusung salah satu estetika retro klub yang paling mudah dikenali.

    Basis merah yang bersih dipadukan dengan kerah polo klasik dan manset lengan bergaris, menciptakan tampilan elegan yang terinspirasi dari kostum United pada era 1970-an. Desain ini secara khusus merujuk pada seragam yang dikenakan saat klub menjuarai Domestic Cup 1977, dengan 2026 menandai peringatan 50 tahun kesuksesan tersebut.

    Tiga garis dan logo adidas berwarna putih tampil menonjol di atas badan jersey merah, sementara aksen hitam disisipkan secara halus di seluruh bagian kostum untuk mempertahankan palet warna tradisional klub.

    Salah satu tambahan yang paling menonjol adalah tulisan “United” yang ditempatkan di bagian belakang leher, mempertegas identitas dan warisan klub.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Jersey tandang Manchester United 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey tandang Manchester United 2026=27 menghidupkan kembali salah satu identitas tandang paling ikonis milik klub itu lewat sentuhan modern. Dibangun di atas dasar biru royal yang berani, jersey ini memadukan fondasi yang familier dengan tekstur yang dipoles dan aksen halus, menghadirkan desain yang terasa matang dan modern sambil tetap mempertahankan kejelasan serta kepercayaan diri yang sudah lama melekat pada Manchester United saat bermain tandang.

    Elemen utama dari jersey ini adalah grafis garis tonal rekayasa yang membentang di seluruh kain, menambah kedalaman dan dinamika pada desain sekaligus merujuk pada jersey tandang biru bersejarah klub. Detail merah dan putih membingkai tampilannya pada kerah V-neck dan manset lengan, menciptakan kontras tegas dengan dasar biru tua sambil tetap setia pada identitas inti Manchester United.


  • Man utd 26-27 third kit adidas

    Seragam ketiga Manchester United 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey ketiga Manchester United untuk musim 2026-27 merupakan desain yang terinspirasi oleh budaya anak muda, institusi komunitas, dan semangat kreatif yang telah membentuk berbagai generasi di Greater Manchester. Dibangun di atas dasar warna gading, jersey ini mengambil dari identitas budaya kota yang kaya, memadukan referensi warisan dan konstruksi modern dalam sebuah desain.

    Grafis floral khusus membentang di seluruh jersey, menampilkan ilustrasi mawar buatan tangan yang direkayasa langsung ke dalam kain. Terinspirasi oleh karya seni yang ditemukan di berbagai ruang komunitas dan institusi budaya di seluruh Manchester, termasuk Salford Lads and Girls Club, pola ini menambahkan kedalaman yang halus pada jersey sekaligus menciptakan identitas visual yang khas dan berakar pada kota tersebut.

    Detail marun yang kaya hadir pada logo adidas, eksekusi lambang setan klub, kerah, dan lis lengan, mengambil inspirasi dari arsitektur bata merah yang menjadi ciri banyak bangunan bersejarah di Manchester. Aksen hijau yang kontras tampil pada tiga garis adidas, merujuk pada pintu-pintu hijau khas yang ditemukan di seluruh kota, termasuk milik Salford Lads and Girls Club yang ikonik.


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