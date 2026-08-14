Manchester United dan adidas secara resmi telah meluncurkan jersey kandang baru klub untuk musim 2026-27, menghadirkan kembali tampilan klasik yang terinspirasi dari seragam ikonik Setan Merah pada era 1970-an.

Jersey baru ini memadukan elemen retro dengan teknologi performa modern, menampilkan kembalinya kerah polo, detail garis, dan sentuhan halus yang merujuk pada kejayaan Domestic Cup United pada 1977.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Manchester United 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat fans bisa membelinya.