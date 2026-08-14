Jersey ketiga Manchester United untuk musim 2026-27 merupakan desain yang terinspirasi oleh budaya anak muda, institusi komunitas, dan semangat kreatif yang telah membentuk berbagai generasi di Greater Manchester. Dibangun di atas dasar warna gading, jersey ini mengambil dari identitas budaya kota yang kaya, memadukan referensi warisan dan konstruksi modern dalam sebuah desain.
Grafis floral khusus membentang di seluruh jersey, menampilkan ilustrasi mawar buatan tangan yang direkayasa langsung ke dalam kain. Terinspirasi oleh karya seni yang ditemukan di berbagai ruang komunitas dan institusi budaya di seluruh Manchester, termasuk Salford Lads and Girls Club, pola ini menambahkan kedalaman yang halus pada jersey sekaligus menciptakan identitas visual yang khas dan berakar pada kota tersebut.
Detail marun yang kaya hadir pada logo adidas, eksekusi lambang setan klub, kerah, dan lis lengan, mengambil inspirasi dari arsitektur bata merah yang menjadi ciri banyak bangunan bersejarah di Manchester. Aksen hijau yang kontras tampil pada tiga garis adidas, merujuk pada pintu-pintu hijau khas yang ditemukan di seluruh kota, termasuk milik Salford Lads and Girls Club yang ikonik.