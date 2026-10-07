Tirai akhirnya benar-benar tertutup untuk karier internasional luar biasa Messi, dan dunia sepakbola bergerak cepat untuk menyampaikan penghormatan. Di antara sosok yang memimpin tribut itu adalah rival individu terbesarnya, Ronaldo, yang membagikan pesan menyentuh di media sosial. Setelah Messi merefleksikan perjalanannya dalam unggahan Instagram yang penuh emosi setelah pertandingan perpisahannya, Ronaldo merespons dengan kata-kata penuh kekaguman yang bergema di seluruh dunia.

Pesan Ronaldo singkat, tetapi memiliki bobot besar, menyoroti warisan yang ditinggalkan Messi. Kapten Portugal berusia 41 tahun itu menulis: 'Leo, begitu banyak tahun membela negaramu dan sebuah kisah yang akan bertahan selamanya. Seluruh rasa hormat saya atas apa yang telah Anda capai bersama Argentina. Peluk.'