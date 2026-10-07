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'Kisah yang akan bertahan selamanya' - Cristiano Ronaldo memberikan penghormatan emosional kepada Lionel Messi setelah legenda Argentina itu memainkan laga internasional terakhirnya
Ronaldo memberi penghormatan kepada rival terbesarnya
Tirai akhirnya benar-benar tertutup untuk karier internasional luar biasa Messi, dan dunia sepakbola bergerak cepat untuk menyampaikan penghormatan. Di antara sosok yang memimpin tribut itu adalah rival individu terbesarnya, Ronaldo, yang membagikan pesan menyentuh di media sosial. Setelah Messi merefleksikan perjalanannya dalam unggahan Instagram yang penuh emosi setelah pertandingan perpisahannya, Ronaldo merespons dengan kata-kata penuh kekaguman yang bergema di seluruh dunia.
Pesan Ronaldo singkat, tetapi memiliki bobot besar, menyoroti warisan yang ditinggalkan Messi. Kapten Portugal berusia 41 tahun itu menulis: 'Leo, begitu banyak tahun membela negaramu dan sebuah kisah yang akan bertahan selamanya. Seluruh rasa hormat saya atas apa yang telah Anda capai bersama Argentina. Peluk.'
- Getty Images Sport
Perpisahan yang pantas untuk ikon Argentina
Penampilan perpisahan Messi untuk Argentina tetap setajam dan sepenting yang sudah diharapkan para penggemar selama dua dekade terakhir, dengan penyerang legendaris itu mencetak gol dan memberikan assist untuk Nicolas Otamendi serta Nico Paz demi memastikan kemenangan 3-0 atas Benin.
Kemenangan itu menjadi penutup perayaan bagi karier internasional yang luar biasa, yang membuat Messi menorehkan 208 penampilan dan 126 gol, mencapai puncak mutlak olahraga ini dengan mengangkat trofi Piala Dunia 2022, setelah juga mencapai final pada 2014 dan 2026, bersama dua gelar Copa America pada 2021 dan 2024 serta gelar Finalissima 2022.
Nasib kontras bagi superstar Portugal
Meski Messi menikmati akhir bak dongeng dalam kisah internasionalnya, Ronaldo saat ini sedang menjalani periode yang jauh lebih bergejolak bersama Portugal, setelah meninggalkan skuad pada awal pekan ini menyusul sebuah pertandingan ketika ia tidak dimainkan sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 4-2 atas Norwegia pada 27 September.
Situasi itu kian memanas ketika ia kemudian menuduh manajer tim nasional Jorge Jesus membuat janji palsu terkait keterlibatannya dalam rangkaian pertandingan UEFA Nations League terbaru.
- Getty Images Sport
Berakhirnya sebuah era internasional yang legendaris
Statistik di balik rivalitas Messi-Ronaldo sungguh mencengangkan dan kecil kemungkinan akan terulang lagi dalam sepak bola modern. Antara 2008 dan 2023, keduanya mendominasi ajang penghargaan individu dengan total meraih 13 trofi Ballon d'Or. Messi memimpin persaingan tersebut dengan rekor delapan kemenangan, sementara Ronaldo telah memenangkan bola emas bergengsi itu sebanyak lima kali, yang menggambarkan betapa lebarnya jarak mereka dibandingkan dengan para pemain lain di dunia sepak bola.
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