Kisah Sukses Melchie Dumornay: Bagaimana Bintang Berbakat Haiti Ini Menjadi Andalan Lyon dalam Perjuangan Meraih Gelar Liga Champions Wanita

Dumornay hanya menghabiskan dua musim bersama Reims sebelum Lyon—klub tempat ia pernah berlatih sebelum pindah ke Prancis—tak bisa lagi menahan godaan untuk merekrutnya. Pada usia 19 tahun, ia bergabung dengan klub delapan kali juara Eropa tersebut, di mana ia pun segera menyesuaikan diri dengan cepat, meski dihadapkan pada lonjakan ekspektasi dan tekanan yang besar.

Masih berusia 22 tahun, Dumornay akan tampil di final Liga Champions akhir pekan ini sebagai bintang di tim Lyon yang berkelas dunia ini. Penampilannya di panggung Eropa musim ini secara rutin memukau para penonton, dengan lima gol yang dicetaknya hanya dikalahkan oleh empat pemain - dengan semua kecuali satu pemain bermain lebih banyak menit.

Haiti telah mencatatkan banyak pencapaian pertama dalam sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, tim nasional wanita melakukan debutnya di Piala Dunia, sementara tim pria akan tampil di panggung tersebut musim panas ini untuk pertama kalinya dalam 52 tahun. Melalui Dumornay sebagai individu, potensi yang bisa dicapai bahkan lebih besar. Kemenangan Lyon atas Barcelona pada hari Sabtu akan menjadikannya pemain Haiti pertama, baik pria maupun wanita, yang memenangkan Liga Champions, dan prestasi itu juga dapat mendorongnya menuju penghargaan individu terbesar dalam olahraga ini, Ballon d'Or.