Kisah Sukses Melchie Dumornay: Bagaimana Bintang Berbakat Haiti Ini Menjadi Andalan Lyon dalam Perjuangan Meraih Gelar Liga Champions Wanita

Melchie Dumornay selalu memiliki sesuatu yang istimewa. Setelah menarik perhatian manajer Reims saat itu, Amandine Miquel, pada Piala Dunia Wanita U-20 2018, pemain muda asal Haiti ini kemudian bergabung dengan klub Prancis tersebut tiga tahun kemudian, saat ia genap berusia 18 tahun. Dalam hitungan minggu, Miquel sudah tak ragu lagi. "Dia akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dalam beberapa tahun ke depan," tegasnya. Kini, Miquel telah terbukti benar.

Dumornay hanya menghabiskan dua musim bersama Reims sebelum Lyon—klub tempat ia pernah berlatih sebelum pindah ke Prancis—tak bisa lagi menahan godaan untuk merekrutnya. Pada usia 19 tahun, ia bergabung dengan klub delapan kali juara Eropa tersebut, di mana ia pun segera menyesuaikan diri dengan cepat, meski dihadapkan pada lonjakan ekspektasi dan tekanan yang besar.

Masih berusia 22 tahun, Dumornay akan tampil di final Liga Champions akhir pekan ini sebagai bintang di tim Lyon yang berkelas dunia ini. Penampilannya di panggung Eropa musim ini secara rutin memukau para penonton, dengan lima gol yang dicetaknya hanya dikalahkan oleh empat pemain - dengan semua kecuali satu pemain bermain lebih banyak menit.

Haiti telah mencatatkan banyak pencapaian pertama dalam sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, tim nasional wanita melakukan debutnya di Piala Dunia, sementara tim pria akan tampil di panggung tersebut musim panas ini untuk pertama kalinya dalam 52 tahun. Melalui Dumornay sebagai individu, potensi yang bisa dicapai bahkan lebih besar. Kemenangan Lyon atas Barcelona pada hari Sabtu akan menjadikannya pemain Haiti pertama, baik pria maupun wanita, yang memenangkan Liga Champions, dan prestasi itu juga dapat mendorongnya menuju penghargaan individu terbesar dalam olahraga ini, Ballon d'Or.

    Langkah-langkah awal

    Ketika GOAL mewawancarai Miquel di tengah-tengah musim pertama Dumornay di Reims, ia menyatakan bahwa remaja berbakat itu "baru mencapai 30 persen dari kemampuannya".

    Hal itu tampak masuk akal sekaligus sulit dipercaya pada saat yang sama. Lagi pula, jelas bahwa Dumornay memiliki potensi untuk terus berkembang, untuk menjadi, seperti yang dikatakan Miquel, salah satu yang terbaik di dunia.

    Namun, level yang sudah dicapainya saat itu sudah sangat tinggi. Mungkinkah itu benar-benar hanya 30% dari kemampuannya?

    Seiring berlalunya setiap musim, pernyataan itu tampak semakin akurat karena, setiap tahun, Dumornay terus meningkat.

    Di jalan yang benar

    Masa bermainnya di Reims sangat menentukan. Saat mengambil langkah itu—yang merupakan langkah pertamanya ke luar negeri—Dumornay sering ditanyai oleh orang-orang di Haiti yang ingin tahu ke klub mana dia akan bergabung saat berusia 18 tahun. "Jadi, ke mana? Paris Saint-Germain atau Lyon?" tanya mereka.

    "Saya tahu bahwa kepindahan saya ke Reims mungkin akan mengecewakan sebagian orang," kata Dumornay saat itu. "Namun, mereka yang memahami sepak bola akan memahami keputusan saya. Bagi yang lain, tidak masalah. Saya akan membuktikan bahwa mereka salah di masa depan."

    Di Reims, kota kecil di wilayah Champagne, Prancis, Dumornay bisa bermain secara reguler, membuat kesalahan, dan berkembang. "Dia tahu dia akan berada di liga yang bagus, tapi dia tetap akan menjadi pemain penting dan bukan hanya cadangan," kata Miquel.

    Menunjukkan kemampuan terbaiknya

    Setelah dua tahun, 39 penampilan, dan 23 gol, Dumornay akhirnya mendapatkan transfer ke Lyon yang telah dinantikan oleh dirinya, klub, dan masyarakat Haiti. Ia pernah mengikuti seleksi di klub juara Eropa delapan kali itu sebelumnya, sebelum genap berusia 18 tahun, dan selalu bermimpi bermain untuk kekuatan dominan di sepak bola wanita Prancis. Tak butuh waktu lama baginya untuk mewujudkan ambisi tersebut.

    Jika ada keraguan tentang kemampuan Dumornay untuk beradaptasi dengan mesin pemenang OL, atau tentang bagaimana dia akan menghadapi tekanan dari langkah besar tersebut, kita hanya perlu melihat apa yang terjadi pada musim panas 2023, tepat sebelum musim pertamanya di Lyon.

    Sebagai bintang di tim Haiti, Dumornay mencetak kedua gol saat negara Karibia itu mengalahkan Chile 2-1 di turnamen play-off untuk lolos ke Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya. Di sana, meskipun tim debutan Haiti menjadi underdog besar di Australia, dalam grup yang berisi juara Eropa Inggris, juara Asia Tiongkok, dan runner-up Euro 2017 Denmark, Haiti tampil lebih dari sekadar bertahan dalam tiga kekalahan yang kompetitif, di mana Dumornay selalu menonjol.

    Memang, setelah menghadapi The Lionesses, pembaca BBC Sport memilih pemain yang saat itu berusia 19 tahun sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, meskipun Inggris menang 1-0. Dia mampu tampil maksimal dalam situasi tersebut, dan tumbuh sebagai pemimpin dalam prosesnya.

    Dampak langsung

    Setelah mengawali kariernya di Lyon dengan sedikit kendala—di mana cedera pergelangan kaki memaksanya absen selama lebih dari tiga bulan—perjalanan karier Dumornay di OL pun terus menanjak.

    Pada musim 2023-24, ia kembali tepat pada saat yang tepat, mencetak lima gol dan memberikan lima assist dalam 11 penampilan setelah kembalinya ia. Yang paling krusial adalah dua gol dan dua assist di semifinal Liga Champions melawan PSG, saat Lyon menyingkirkan rival domestik mereka dengan kemenangan agregat 5-3 untuk melaju ke final.

    Namun, hal itu tak terulang saat menghadapi Barcelona di laga puncak. Dumornay memimpin lini depan OL, namun hanya mampu melepaskan satu tembakan dalam penampilan timnya yang kurang memuaskan, jika dibandingkan dengan performa Barca yang sangat solid.

    Namun, ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari musim pertamanya bersama Lyon. Di usia 20 tahun, ia langsung menjadi pemain kunci dan bangkit dengan gemilang dari rintangan besar, hingga berhasil meraih dua trofi.

    "Saya selalu percaya bahwa jika saya berada di Lyon, saya akan berkembang setiap hari," kata Dumornay kepada GOAL menjelang musim 2024-25. "Itulah yang sedang terjadi."

    Termasuk yang terbaik di dunia

    Kemampuannya terus meningkat sejak saat itu. Selama dua tahun terakhir, sulit untuk menyangkal bahwa Dumornay telah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, dan bahkan bisa dibilang lebih unggul dari yang lain pada beberapa kesempatan.

    "Saya harus mengakui, senang rasanya memiliki dia sebagai rekan setim," kata Ingrid Engen, bek Lyon yang, saat masih bermain untuk Barcelona, ditugaskan untuk mengawal Dumornay di final UWCL 2024. "Dia jelas merupakan ancaman dan seseorang yang harus saya tangani sebaik mungkin dalam pertandingan itu. Dia sangat sulit ditangani karena dia memiliki kekuatan, tenaga, dan teknik - dia benar-benar memiliki semuanya."

    Di bawah asuhan Jonatan Giraldez, mantan pelatih Barca yang mengambil alih Lyon di awal musim ini, posisi Dumornay juga telah berubah, dan sepertinya hal itu semakin memaksimalkan potensinya.

    Setelah bermain lebih ke depan dalam dua musim sebelumnya, sering kali di area yang biasanya ditempati oleh penyerang nomor 9 klasik, pemain internasional Haiti ini kini kembali ke lini tengah, baik sebagai nomor 10 atau sedikit lebih ke belakang. Itu adalah posisi yang selalu dia sukai, "karena saya ingin berada di mana-mana".

    Siap untuk acara besar

    Hal ini membuat Dumornay semakin aktif, dan dampaknya terhadap performa Lyon patut diperhatikan. Jumlah sentuhan bolanya per pertandingan kini lebih tinggi dari sebelumnya, baik di liga maupun Liga Champions, yang berarti ia juga meningkatkan jumlah umpan kunci yang dilakukannya. "Kami tahu bahwa Melchie adalah salah satu pemain terbaik di dunia," kata Giraldez pada awal musim ini. "Kami harus mengoper bola kepadanya sesering mungkin."

    Ini adalah persamaan sederhana: Semakin sering Dumornay menguasai bola, semakin besar peluang Lyon untuk sukses. Tentu saja, OL memiliki tim dengan kualitas kelas dunia di seluruh lapangan, tetapi ketika Anda memiliki seseorang yang bermain pada level yang berpotensi layak meraih Ballon d'Or, melibatkan dia sebanyak mungkin harus menjadi prioritas. "Seorang penyerang nomor 9 hanya mendapat kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sangat spesifik," kata Giraldez pekan ini. "Saya pikir dia sangat mampu melakukan hal-hal yang berbeda."

    Yang terbaik, manajer Lyon tahu puncak permainannya masih belum tercapai. Dumornay jelas telah berkembang pesat sejak Miquel menyatakan dia baru mencapai 30% potensinya empat tahun lalu, tetapi 100% belum tercapai - dan dia masih bermain sebaik ini.

    "Ini belum puncaknya," kata Giraldez setuju, saat berbicara menjelang final Sabtu ini. Meskipun performa saat ini luar biasa, dan bisa jadi penentu saat Lyon mengejar kejayaan Eropa di Oslo, masa depan Dumornay tampaknya bahkan lebih cerah. Ini benar-benar baru permulaan.

