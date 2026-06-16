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Julian Quinones Mexico GFXGetty/GOAL

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Kisah Sukses Julian Quinones: Pahlawan Piala Dunia Meksiko yang Mengungguli Cristiano Ronaldo dalam Perebutan Sepatu Emas Saudi

Analysis
Mexico
J. Quinones
World Cup
Saudi Pro League
FEATURES
Mexico vs South Korea

Sehari setelah mencetak gol pembuka Piala Dunia 2026, nama Julian Quinones tidak hanya dinyanyikan di Meksiko, tetapi juga menjadi perbincangan hangat di Kolombia. Dengan mencetak gol ke gawang Afrika Selatan di Estadio Azteca, Quinones menjadi pemain kelahiran Kolombia pertama yang mencetak gol di Piala Dunia untuk negara lain.

Quinones melakukannya di Meksiko, negara yang menerimanya saat ia baru saja memulai langkah pertamanya menuju dunia profesional, tempat yang memberinya karier, rumah, keluarga, panggung, dan, pada akhirnya, seragam tim nasional.

Quinones mungkin lahir di Magui Payan, Kolombia, tetapi ia menjadi pesepakbola di Meksiko. Ia melewati lumpur, jalanan, dan lapangan-lapangan kecil di Nariño, melewati Futbol Paz di Cali, dan kemudian menyeberang ke negara sepak bola yang tidak hanya menawarkan kontrak kepadanya, tetapi juga menawarkan masa depan.

  • Seorang anak laki-laki yang bermain tanpa sepatu

    Sebelum gol pertamanya di Piala Dunia, sebelum sorak-sorai di Azteca, sebelum seragam hijau, ada seorang bocah yang bermain tanpa alas kaki di Magui Payan.

    Quinones sering kabur untuk bermain tanpa izin orang tuanya, berlama-lama di lapangan hingga terkadang ia bahkan tidak pulang untuk makan, dan terus bermain meski celananya robek dan ibunya harus menjahitnya kembali.

    Magui Payan bukanlah lingkungan akademi yang sempurna. Sepak bola di sana adalah insting, pelarian, dan cara bertahan hidup. Bola bukan sekadar hiburan; bola adalah salah satu tanda pertama bahwa Quinones memiliki sesuatu yang dapat membawanya melampaui batasan di sekelilingnya.

    Cesar Valencia, salah satu mentornya di Futbol Paz, mengatakan kepada ESPN MX bahwa pertandingan-pertandingan tanpa sepatu itu tidak hanya membentuk kecintaan Quinones pada olahraga ini, tetapi juga membentuk tubuhnya secara berbeda. Kekuatan di pergelangan kakinya, cara dia menendang bola, keseimbangan dan kekuatan dalam gerakannya—semua itu, menurut Valencia, terkait erat dengan kondisi-kondisi di masa kecilnya.

    Di Futbol Paz, Quinones tidak hanya dikenang sebagai anak berbakat biasa. Ia dikenang sebagai sosok yang tak kenal lelah, dan dijuluki 'Pantera (Panther)' oleh rekan-rekan setimnya. Namun, Valencia percaya bahwa julukan itu pun belum cukup menggambarkan sosoknya. Baginya, Quinones lebih mirip seekor singa, karena cara ia menyerang gawang.

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  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    'Mampu mewujudkan hal yang mustahil'

    Kepindahannya ke Meksiko mengubah segalanya bagi Quinones. Ia bergabung dengan Tigres pada tahun 2016, namun perjalanannya tak pernah mulus. Ia memang langsung meraih kesuksesan di Meksiko, namun negara itu memberinya apa yang tak pernah diberikan Kolombia: Waktu, eksposur, dan keyakinan.

    Pamannya, Jefferson Quinones, mengatakannya dengan jelas dalam wawancara dengan LA FM sehari setelah kemenangan Meksiko 2-0 atas Afrika Selatan: "Julian selalu menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang mampu mencapai hal yang mustahil. Saya pikir hari ini ia sedang menjalani mimpinya yang besar, yaitu bermain di Piala Dunia pertamanya."

    Quinones bukanlah penyerang naturalisasi pertama yang memikul harapan Meksiko. Di abad ini, nama-nama seperti Guillermo Franco dan Rogelio Funes Mori juga pernah mengenakan seragam hijau, putih, dan merah - tetapi tidak ada yang mencetak gol untuk Meksiko di Piala Dunia. Sebaliknya, Quinones hanya membutuhkan waktu sembilan menit.


  • FBL-MEX-TIGRES-ATLASAFP

    Tanah suci

    Tak disangka, markas timnas Kolombia untuk Piala Dunia berada di Guadalajara, tepatnya di Academia Atlas FC. Bagi Quinones, tempat itu adalah wilayah suci.

    Guadalajara adalah tempat di mana ia menjadi raja bagi Atlas setelah meninggalkan Tigres pada 2021. Di sinilah klub yang telah 70 tahun tak pernah meraih gelar liga akhirnya mematahkan kutukan tersebut pada Apertura 2021. Kemudian, beberapa bulan kemudian, Atlas melakukan sesuatu yang bahkan lebih tak terduga: Mereka menang lagi. Juara berturut-turut. Bicampeonato. Tim yang telah menunggu selama tujuh dekade tiba-tiba memiliki dua gelar dalam dua turnamen.

    Quinones menjadi tokoh sentral dalam transformasi tersebut. Pada final Clausura 2022 melawan Pachuca, ia mencetak gol pada leg pertama di Estadio Jalisco, memberikan keunggulan 2-0 bagi Atlas dan mendekatkan klub tersebut ke gelar juara kedua berturut-turut. Itulah momen yang mengubahnya dari sekadar pemain penting menjadi legenda abadi.

    Itulah mengapa kembalinya dia ke Guadalajara pada Kamis, saat Meksiko menghadapi Korea Selatan, akan menjadi momen istimewa. Quinones bukan lagi sekadar mantan penyerang Atlas; dia adalah pemicu semangat tim nasional Meksiko di Piala Dunia, kembali ke kota yang menyimpan kenangan sepak bola terbaiknya.

    Quinones memberi para pendukung Atlas sesuatu yang banyak di antara mereka hanya dengar dari generasi yang lebih tua. Dia memberi mereka gelar juara, dan malam-malam di mana hal yang mustahil tak lagi terdengar seperti lelucon. Kini dia berusaha melakukan hal serupa untuk Meksiko.


  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Bintang ternama Arab Saudi

    Quinones meninggalkan jejak yang signifikan di Liga MX. Selama membela Tigres, Lobos BUAP, Atlas, dan America, ia mencetak 75 gol dan 20 assist dalam 206 penampilan liga. Jika cakupannya diperluas ke semua kompetisi bersama klub-klub divisi utama Meksiko, jumlahnya naik menjadi 88 gol.

    Yang lebih penting lagi, gol-gol tersebut membawanya meraih medali. Ia menjuarai liga bersama Tigres. Ia menjadi 'bicampeon' bersama Atlas, dan kembali meraih gelar tersebut bersama America. Pada saat ia hengkang ke Al-Qadsiah pada musim panas 2024, Quinones bukan lagi sekadar penyerang eksplosif dengan kecemerlangan sesaat; ia adalah seorang pemenang, seseorang yang telah belajar bagaimana bertahan dari beban emosional yang menyertai pertandingan final.

    Kemudian datanglah Arab Saudi, dan bersamanya, sebuah pengakuan yang berbeda.

    Quinones bergabung dengan Al-Qadsiah dalam kesepakatan senilai $16 juta, menjadikannya transfer termahal dalam sejarah Liga MX, dan menikmati musim debut yang gemilang dengan mencetak 25 gol di semua kompetisi. Namun, itu hanyalah permulaan.

    Pada musim 2025-26, Quinones menjadi top skor Liga Pro Arab Saudi dengan 33 gol dalam 31 pertandingan, di mana hat-trick melawan Al-Ittihad pada hari terakhir musim memungkinkan dia finis di atas Ivan Toney dan Cristiano Ronaldo dalam daftar top skor. Dia juga menambahkan empat gol di Piala Raja, sebagai pelengkap.

    Sejak era Hugo Sanchez, tim nasional belum pernah memiliki penyerang Meksiko yang tiba di Piala Dunia dengan performa mencetak gol seperti itu. Liga Pro Saudi bukanlah La Liga, dan Quinones bukanlah Hugo, tetapi perasaan bola yang berulang kali menggetarkan jala gawang tetaplah penting.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Menikmati momen ini

    Jarang sekali ada pesepakbola yang mampu membuat Estadio Azteca terasa seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Stadion ini biasanya justru menelan para pemain sebelum akhirnya merangkul mereka. Ketinggian, keributan, sejarah, serta ekspektasi—semua itu terasa menekan.

    Namun, Quinones tampak nyaman sejak peluit pertama dibunyikan saat melawan Afrika Selatan. Ia menciptakan peluang setiap kali menyentuh bola, bermain langsung tanpa terburu-buru, agresif tanpa ceroboh. Ia bermain seperti seorang pria yang memahami besarnya momen tersebut namun menolak untuk membiarkannya membuatnya merasa kecil. Ketika peluang datang, ia melakukan apa yang selama bertahun-tahun dibutuhkan oleh para penyerang Meksiko: Ia mencetak gol.

    Gol pertama itu mengubah suasana emosional turnamen. Meksiko telah menanti pelepasan, dan Quinones memberikannya. Kini, harapan untuk melangkah jauh di turnamen kandang bergantung pada kemampuannya mempertahankan level performa ini.


  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mewujudkan impian

    Kompleksitas kisah Quinones terletak pada kenyataan bahwa kisahnya tidak bisa disederhanakan menjadi sekadar penolakan atau kepentingan pribadi. Ia lahir di Kolombia dan pernah membela negara itu di level junior. Masyarakatnya di Magui Payan tetap menjadi bagian dari kisahnya, dan ia tidak pernah berusaha untuk melupakannya. Namun, ia juga telah bersikap tegas mengenai Meksiko.

    "Orang-orang yang tidak mengetahui kisah hidup saya akan selalu menghakimi Anda," kata Quinones kepada ESPN MX. “Namun, hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang penting adalah apa yang saya rasakan, dan saya merasakan banyak cinta untuk Meksiko.”

    Ibunya, Gloria, juga memahaminya: "Sakit hatiku meninggalkannya di sana," katanya kepada ESPN MX, “tapi aku tahu itu demi mimpinya... Tak ada yang menjadi nabi di tanah kelahirannya. Ketika kamu punya mimpi yang harus diwujudkan, kamu bisa pergi ke mana pun yang kamu butuhkan, dan di sana kamu bisa mewujudkannya.”

    Mimpi itu kini diiringi dengan target Piala Dunia. Ada dua negara yang menontonnya. Ada seorang ibu asal Kolombia, seragam Meksiko, Sepatu Emas Saudi, dan stadion yang sudah terasa seperti bagian dari peta pribadinya. Versi terbaik Quinones mungkin masih menanti di turnamen ini. 



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