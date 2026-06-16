Quinones meninggalkan jejak yang signifikan di Liga MX. Selama membela Tigres, Lobos BUAP, Atlas, dan America, ia mencetak 75 gol dan 20 assist dalam 206 penampilan liga. Jika cakupannya diperluas ke semua kompetisi bersama klub-klub divisi utama Meksiko, jumlahnya naik menjadi 88 gol.
Yang lebih penting lagi, gol-gol tersebut membawanya meraih medali. Ia menjuarai liga bersama Tigres. Ia menjadi 'bicampeon' bersama Atlas, dan kembali meraih gelar tersebut bersama America. Pada saat ia hengkang ke Al-Qadsiah pada musim panas 2024, Quinones bukan lagi sekadar penyerang eksplosif dengan kecemerlangan sesaat; ia adalah seorang pemenang, seseorang yang telah belajar bagaimana bertahan dari beban emosional yang menyertai pertandingan final.
Kemudian datanglah Arab Saudi, dan bersamanya, sebuah pengakuan yang berbeda.
Quinones bergabung dengan Al-Qadsiah dalam kesepakatan senilai $16 juta, menjadikannya transfer termahal dalam sejarah Liga MX, dan menikmati musim debut yang gemilang dengan mencetak 25 gol di semua kompetisi. Namun, itu hanyalah permulaan.
Pada musim 2025-26, Quinones menjadi top skor Liga Pro Arab Saudi dengan 33 gol dalam 31 pertandingan, di mana hat-trick melawan Al-Ittihad pada hari terakhir musim memungkinkan dia finis di atas Ivan Toney dan Cristiano Ronaldo dalam daftar top skor. Dia juga menambahkan empat gol di Piala Raja, sebagai pelengkap.
Sejak era Hugo Sanchez, tim nasional belum pernah memiliki penyerang Meksiko yang tiba di Piala Dunia dengan performa mencetak gol seperti itu. Liga Pro Saudi bukanlah La Liga, dan Quinones bukanlah Hugo, tetapi perasaan bola yang berulang kali menggetarkan jala gawang tetaplah penting.