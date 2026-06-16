Sebelum gol pertamanya di Piala Dunia, sebelum sorak-sorai di Azteca, sebelum seragam hijau, ada seorang bocah yang bermain tanpa alas kaki di Magui Payan.

Quinones sering kabur untuk bermain tanpa izin orang tuanya, berlama-lama di lapangan hingga terkadang ia bahkan tidak pulang untuk makan, dan terus bermain meski celananya robek dan ibunya harus menjahitnya kembali.

Magui Payan bukanlah lingkungan akademi yang sempurna. Sepak bola di sana adalah insting, pelarian, dan cara bertahan hidup. Bola bukan sekadar hiburan; bola adalah salah satu tanda pertama bahwa Quinones memiliki sesuatu yang dapat membawanya melampaui batasan di sekelilingnya.

Cesar Valencia, salah satu mentornya di Futbol Paz, mengatakan kepada ESPN MX bahwa pertandingan-pertandingan tanpa sepatu itu tidak hanya membentuk kecintaan Quinones pada olahraga ini, tetapi juga membentuk tubuhnya secara berbeda. Kekuatan di pergelangan kakinya, cara dia menendang bola, keseimbangan dan kekuatan dalam gerakannya—semua itu, menurut Valencia, terkait erat dengan kondisi-kondisi di masa kecilnya.

Di Futbol Paz, Quinones tidak hanya dikenang sebagai anak berbakat biasa. Ia dikenang sebagai sosok yang tak kenal lelah, dan dijuluki 'Pantera (Panther)' oleh rekan-rekan setimnya. Namun, Valencia percaya bahwa julukan itu pun belum cukup menggambarkan sosoknya. Baginya, Quinones lebih mirip seekor singa, karena cara ia menyerang gawang.