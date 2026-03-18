Di Hertha BSC, mungkin masih ada yang tak percaya saat nama Maximilian Mittelstädt disebut. Dengan biaya transfer yang kini terkesan sangat murah, yaitu 500.000 euro, pemain kelahiran Berlin ini pindah dari klub ibu kota yang baru saja terdegradasi ke 2. Bundesliga pada musim panas 2023 ke VfB Stuttgart yang berhasil selamat dari degradasi melalui babak play-off, dan dalam waktu satu tahun ia berhasil menjadi pemain inti di tim nasional Jerman.
Karena Sebastian Hoeneß bertentangan dengan perkataannya sendiri! Seorang pahlawan VfB Stuttgart terancam nasib pahit di DFB
Beberapa bulan menjelang Kejuaraan Eropa di kandang sendiri, pelatih tim nasional Julian Nagelsmann bahkan memuji Mittelstädt berdasarkan statistiknya sebagai "bek kiri terbaik di Bundesliga dan salah satu dari empat bek kiri terbaik di dunia". Meskipun Mittelstädt kehilangan posisinya sebagai pemain inti selama turnamen, pencalonan itu sendiri sudah menjadi puncak sementara dalam kariernya yang hingga saat itu terbilang naik-turun—yang kemudian ditambah lagi dengan kemenangan di Piala pada musim panas berikutnya setelah musim yang penuh peristiwa, termasuk penampilan di Liga Champions melawan tim-tim besar seperti Real Madrid atau PSG yang kemudian menjadi juara.
Karier Mittelstadt menjadi simbol kebangkitan Stuttgart. Hal ini juga baru-baru ini ditekankan oleh pelatih Sebastian Hoeneß. "Nilainya bagi tim sangat besar - hampir sejak saya mulai di VfB," kata arsitek kesuksesan tersebut setelah kemenangan 4-1 VfB atas Celtic Glasgow pada leg pertama babak playoff Liga Europa. Namun, dalam duel penting tersebut, ia untuk pertama kalinya pada musim ini membiarkan Mittelstädt duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh, yang menandakan perubahan kecil yang belakangan ini semakin menguat: Dalam pertandingan-pertandingan penting, pemain andalan beberapa tahun terakhir ini tidak lagi menjadi pilihan utama!
Memang, Hoeneß juga menekankan setelah pertandingan melawan Celtic bahwa pemain berusia 28 tahun itu "hingga hari ini masih memainkan peran penting". Namun, pada leg pertama babak 16 besar melawan FC Porto, bintang muda Ramon Hendriks kembali mendapat prioritas. Dalam kemenangan 1-0 atas RB Leipzig pada Minggu, pelatih VfB—seperti pada awal Maret melawan VfL Wolfsburg—juga mengandalkan formasi tiga bek dengan Chris Führich di sisi kiri. Hendriks kembali tampil sangat kuat di belakang dan dengan cepat membuat pemain berbakat dan lincah Yan Diomande putus asa. Sementara itu, beredar rumor bahwa kisah sukses Mittelstadt di VfB mungkin akan berakhir dengan rasa pahit manis.
VfB Stuttgart: Ramon Hendriks telah menggeser posisi Maximilian Mittelstädt
Mittelstädt sama sekali tidak menjalani musim yang buruk, namun terlihat adanya tren penurunan ringan dibandingkan dua tahun pertamanya saat mengenakan seragam berlogo lingkaran di dada. Sepuluh kontribusi gol dalam 39 penampilan sejauh ini tentu saja patut dibanggakan dan bahkan sudah melampaui catatan musim perdananya di VfB (tujuh). Namun, empat dari lima golnya dicetak Mittelstädt dari titik penalti. Terlepas dari tugas-tugas murni di lini serang, Hendriks telah mengunggulinya dalam banyak hal. Pemain berusia 24 tahun ini tidak hanya unggul sebagai pemain yang lebih baik dalam duel satu lawan satu (69,2 persen) dan pemberi umpan (87,2 persen), tetapi juga jauh lebih cepat dalam berlari. Melawan Leipzig, meski tingginya 1,89 meter (!), ia kembali menembus batas 35 km/jam, sementara kecepatan tertinggi Mittelstadt hanya sekitar 33 km/jam. Bek tengah yang terlatih ini juga tampil gemilang sebagai pemberi umpan (tiga assist), seperti misalnya saat ia memberikan umpan silang yang sempurna untuk gol penting Ermedin Demirovic yang mengubah skor menjadi 2-1 sementara melawan 1. FC Köln.
Statistik Maximilian Mittelstädt Ramon Hendriks Pertandingan (Menit Bermain) 39 (2.836) 39 (2.534) Gol 5 0 Assist 5 3 Dribbling Berhasil (Bundesliga) 64,7 persen (11/17) 100 persen (7/7) Tingkat keberhasilan umpan (Bundesliga) 82,3 persen 87,2 persen Persentase duel (Bundesliga) 64,5 persen 69,2 persen Aksi penyelamatan (Bundesliga) 2,73 per pertandingan 3,22 per pertandingan Penguasaan bola (Bundesliga) 1,89 per pertandingan 0,59 per pertandingan Kecepatan tertinggi ≈ 33 km/jam 35,04 hingga 35,24 km/jam
Oleh karena itu, menurut laporan, pihak yang bertanggung jawab di bawah pimpinan Direktur Olahraga Fabian Wohlgemuth sedang menjajaki pasar transfer untuk mencari alternatif bagi posisi bek kiri. Terkait hal tersebut, belakangan ini sering muncul spekulasi mengenai perekrutan Nazinho dari Cercle Brugge, yang kabarnya akan membutuhkan biaya transfer sekitar sepuluh juta euro. Terlebih lagi, masa depan Hendrik tampaknya masih belum pasti. Pemain asal Belanda tersebut dikabarkan sangat diminati oleh beberapa klub papan atas.
Mittelstädt dilaporkan juga menarik minat klub-klub papan atas. Menurut laporan, SSC Napoli terus memantau situasinya dengan cermat, seperti yang terjadi musim panas lalu, sementara Juventus Turin menjadi klub Italia lain yang menunjukkan minat. Mittelstädt sendiri juga mengisyaratkan sesaat sebelum Natal bahwa meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028, perubahan suasana mungkin akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama: "Mungkin suatu saat nanti saya bisa mengambil langkah berikutnya."
Melihat nilai pasar Mittelstädt yang dilaporkan mencapai 18 juta euro, VfB berpotensi mendapatkan keuntungan transfer yang sangat besar jika ia dijual. Pemain tim nasional yang sedang berada di puncak kariernya ini mungkin akan menandatangani kontrak besar terakhirnya. Dari sudut pandang finansial, perpisahan dalam skenario seperti itu dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Namun, berakhirnya masa Mittelstadt di Schwabenland secara mendadak dengan cara seperti itu juga akan meninggalkan kesan yang kurang menyenangkan.
Apakah Maximilian Mittelstädt akan dipanggil ke tim nasional? Sebastain Hoeneß bertentangan dengan pernyataannya sendiri
Di Mittelstädt, VfB tidak hanya kehilangan pemain favorit penonton, tetapi juga seorang pemimpin di lapangan. Saat masih di Hertha, ia sudah menonjol sebagai sosok yang blak-blakan. Sesuai dengan itu, pada akhir Februari ia juga dengan tegas menyampaikan tujuannya untuk ikut serta di Piala Dunia. Untuk pemusatan latihan pada November, pelatih timnas Julian Nagelsmann tidak memanggilnya. Sebaliknya, David Raum dan Nathaniel Brown yang terpilih. "Pada akhir tahun lalu, saya melakukan diskusi dengan pelatih tim nasional. Di sana, ia menjelaskan alasan mengapa saya tidak dipanggil dan memberi tahu apa yang harus saya lakukan. Hal itu justru semakin memotivasi saya untuk bekerja lebih keras. Tujuan saya adalah membuktikan diri untuk Piala Dunia dan kembali masuk ke skuad nasional. Untuk itu, saya harus sering bermain dan menunjukkan performa yang baik."
Namun, beberapa minggu kemudian, ia akhirnya tertinggal dalam persaingan internal dengan Hendriks di VfB, yang kemungkinan besar semakin mengurangi peluangnya untuk dipanggil ke Piala Dunia. Bagaimanapun, banyak hal saat ini mengindikasikan bahwa sejumlah pemain Stuttgart tidak akan dipertimbangkan oleh Nagelsmann. Oleh karena itu, upaya di dalam tim sendiri dan di lingkungan VfB semakin gencar untuk menempatkan para pemain dalam posisi yang tepat menjelang pengumuman nominasi pada Kamis mendatang untuk pertandingan uji coba akhir Maret.
Sementara Deniz Undav mengambil inisiatif sendiri melalui wawancara yang menghebohkan dan membuktikannya secara sportif, Hoeneß sendiri secara langsung memberikan dukungan untuk Mittelstädt. "Saya menganggapnya sebagai pemain yang sangat berguna di Piala Dunia," katanya setelah pertandingan melawan Celtic dan menekankan, bertentangan dengan tindakannya: "Julian tentu saja masih harus memperhatikan beberapa hal lain yang tidak saya ketahui. Namun, Maxi telah menunjukkan bahwa ia mampu mencapai level tinggi bahkan saat menghadapi lawan yang sangat tangguh."
Namun, Mittelstädt belum diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya melawan "lawan-lawan yang sangat kuat" sejak saat itu. Sebaliknya, dia masuk dalam starting eleven saat berhadapan dengan pemain dari Heidenheim, Mainz, dan Celtic (lagu balasan setelah kemenangan 4-1). Jadi, Mittelstädt kemungkinan besar harus kembali memainkan peran sebagai penonton yang kini semakin dikenalnya selama jeda pertandingan internasional mendatang, terutama saat bertanding di hadapan pendukung tuan rumah di Stuttgart melawan Ghana (30 Maret).
VfB Stuttgart, Jadwal: Ikhtisar pertandingan mendatang
Tanggal (Waktu) Kompetisi Lawan (Lokasi) 19 Maret (21.00) Liga Europa FC Porto (Tandang) 22 Maret (19.30) Bundesliga FC Augsburg (Tandang) 4 April (18.30) Bundesliga BVB (K) 12 April (17.30) Bundesliga HSV (Kandang) 19 April (18.30) Bundesliga FC Bayern (T)