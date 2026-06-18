Jika debut sensasional di Piala Dunia hari Sabtu melawan Brasil tidak mengajarkan kita hal lain, setidaknya kita tahu bahwa pengambilan keputusan Bouaddi nyaris tanpa cela. Berkali-kali, remaja ini menguasai bola di bawah tekanan hebat dalam posisi berbahaya — namun berkali-kali pula ia berhasil keluar dari bahaya dengan terus-menerus memilih opsi yang tepat, baik itu mengoper bola segera dengan umpan akurat atau sekadar menggiring bola melewati lawan ternama dengan keluwesan yang mencolok.
Pada dasarnya, Bouaddi memberikan rekan-rekan setimnya landasan yang sempurna untuk menyulitkan Brasil dalam pertandingan imbang 1-1 yang menegangkan di New Jersey — dan faktanya, meskipun penampilan yang begitu matang dari seorang pemain seusia itu mengejutkan dunia yang menyaksikannya, tak satu pun pelatih atau rekan setimnya — baik yang dulu maupun sekarang — merasa terkejut sedikit pun oleh pemain yang telah lama dianggap sebagai calon bintang besar...