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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Kisah sukses Ayyoub Bouaddi: Bintang muda lini tengah Maroko yang memiliki mentalitas pemain kelas atas dan siap bersinar di tim mana pun di Eropa

Opinion
Morocco
World Cup
A. Bouaddi
Arsenal
Paris Saint-Germain
Liverpool
Lille
FEATURES
Scotland vs Morocco

Hanya tinggal sedikit lebih dari sebulan sebelum dimulainya Piala Dunia, Ayyoub Bouaddi masih belum memutuskan di mana masa depannya di level internasional akan berlanjut. Akankah gelandang timnas Prancis U-21 ini terus membela negara kelahirannya? Atau menerima tawaran untuk membela negara asal orang tuanya, Maroko? Pada akhirnya, setelah mempertimbangkannya dengan matang, ia memilih opsi kedua, dan tampaknya keputusan itu sudah tepat.

Jika debut sensasional di Piala Dunia hari Sabtu melawan Brasil tidak mengajarkan kita hal lain, setidaknya kita tahu bahwa pengambilan keputusan Bouaddi nyaris tanpa cela. Berkali-kali, remaja ini menguasai bola di bawah tekanan hebat dalam posisi berbahaya — namun berkali-kali pula ia berhasil keluar dari bahaya dengan terus-menerus memilih opsi yang tepat, baik itu mengoper bola segera dengan umpan akurat atau sekadar menggiring bola melewati lawan ternama dengan keluwesan yang mencolok.

Pada dasarnya, Bouaddi memberikan rekan-rekan setimnya landasan yang sempurna untuk menyulitkan Brasil dalam pertandingan imbang 1-1 yang menegangkan di New Jersey — dan faktanya, meskipun penampilan yang begitu matang dari seorang pemain seusia itu mengejutkan dunia yang menyaksikannya, tak satu pun pelatih atau rekan setimnya — baik yang dulu maupun sekarang — merasa terkejut sedikit pun oleh pemain yang telah lama dianggap sebagai calon bintang besar...

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    'Ditakdirkan untuk sukses'

    Bouaddi lahir di Senlis, Prancis utara, dan mulai bermain sepak bola pada usia lima tahun di Creil, kota terdekat. Meskipun mendapat tawaran dari Paris Saint-Germain dan Monaco, ia memilih bergabung dengan Lille pada tahun 2021, saat usianya baru 13 tahun.

    "Ayyoub adalah pilihan yang jelas: tinggi, nyaman bermain di lini tengah, dengan teknik dan visi yang hebat," kata mantan pelatih Georges Tournay kepada L'Equipe. "Ia ditakdirkan untuk sukses, sedikit mirip dengan Raphael Varane."

    Hanya dua tahun lebih sedikit setelah tiba di Lille, Bouaddi menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub Ligue 1 tersebut. "Saya sangat senang," kata Bouaddi kepada situs web resmi Les Dogues. "Menjadi pemain profesional di sini adalah tujuan saya. Apa selanjutnya? Saya hanya ingin terus tampil dan bekerja keras setiap hari agar pada akhirnya bisa bergabung dengan tim senior."

    Dia akan mencapai tujuan tersebut jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan siapa pun.

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  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    'Pemain masa depan'

    Bouaddi berkembang pesat di akademi muda Lille dan telah tampil bersama tim cadangan di divisi kelima sepak bola Prancis ketika pelatih tim utama saat itu, Paulo Fonseca, memasukkannya ke dalam susunan pemain inti untuk laga Conference League melawan KI Klaksvik pada 5 Oktober 2023.

    Bouaddi saat itu baru berusia 16 tahun dan tiga hari — menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di kompetisi piala klub UEFA, sekaligus pemain termuda Lille sejak 1981. Fonseca bersemangat saat itu, “Kami telah menemukan seorang pemain untuk masa depan.” Namun, ternyata juga untuk masa kini.

    Hanya dua minggu setelah tampil melawan KI, Bouaddi masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam laga melawan Brest, sehingga menjadi pemain termuda di Ligue 1 pada abad ke-21, dan ia kemudian tampil bersama tim senior sebanyak 16 kali lagi sebelum musim 2023-24 berakhir. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika Lille memperpanjang kontrak Bouaddi hingga 2027 pada musim panas lalu.

    "Saya bangga dan senang bisa melanjutkan petualangan bersama LOSC, klub yang memberi saya kesempatan dan memungkinkan saya melakukan debut profesional," kata gelandang tersebut dengan antusias. "Ambisi saya untuk musim depan? Memberikan segalanya untuk mencapai tujuan klub dan membuat para pendukung kami bangga."

  • Selamat ulang tahun yang paling bahagia

    Para penggemar Lille tak bisa lebih bangga lagi pada Bouaddi setelah penampilannya yang luar biasa tenang dalam kemenangan mengejutkan—namun sepenuhnya pantas—tim mereka dengan skor 1-0 atas juara Eropa bertahan Real Madrid pada 2 Oktober 2024.

    Di hari ulang tahunnya yang ke-17, dan meski harus berhadapan dengan pemain-pemain sekelas Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, dan Eduardo Camavinga, Bouaddi tetap tampil tenang di lini tengah. Dia berhasil menyelesaikan 43 dari 44 operannya, dan hari ulang tahunnya yang paling membahagiakan itu diakhiri dengan nyanyian selamat ulang tahun dari penonton di Stade Pierre-Mauroy.

    Tak mengherankan, pelatih Lille Bruno Genesio merasa sangat senang untuk Bouaddi, seorang pemuda cerdas yang setahun sebelumnya memenangkan lomba pidato yang dihadiri oleh Ibu Negara Prancis, Brigitte Macron.

    "Dia adalah pemuda yang sangat bijaksana," kata Genesio kepada para wartawan. "Kami tahu apa yang mampu dilakukannya. Dia memiliki bakat untuk bermain di level ini. Dia perlu terus membuktikan dirinya, tapi saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan darinya."

    Genesio tidak salah. Bouaddi sekali lagi menunjukkan potensinya yang luar biasa dalam pertandingan terakhir Lille di Liga Champions sebelum jeda internasional bulan November. Pemain muda ini dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 melawan Juventus berkat penampilannya yang sangat meyakinkan di depan lini belakang.

  • Aston Villa FC v Lille OSC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Rumor transfer

    Penampilan Bouaddi melawan Juventus tak terelakkan memicu spekulasi terkait minat klub raksasa Turin tersebut, sementara kemudian terungkap pula bahwa Fonseca pernah mencoba—namun gagal—meyakinkan AC Milan untuk merekrut anak didiknya saat ia mengambil alih kepelatihan di San Siro pada musim panas 2024.

    Sayangnya bagi kedua klub Serie A tersebut, tak satu pun dari mereka yang masih berada dalam posisi untuk merekrut Bouaddi, yang nilainya telah melonjak tajam sepanjang musim di mana ia tampil sebagai starter sebanyak 37 kali untuk Lille dan mulai menarik minat serius dari klub-klub elit Eropa.

    Menurut berbagai laporan, presiden klub Olivier Letang akan meminta setidaknya £70 juta ($94 juta) untuk pemain yang digadang-gadang sebagai talenta paling berbakat yang dihasilkan akademi mereka sejak Eden Hazard hampir dua dekade lalu — namun angka tersebut tampaknya tidak akan menghalangi para peminat Bouaddi.


  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penampilan gemilang melawan Brasil

    Faktanya, minat terhadap Bouaddi justru semakin meningkat setelah penampilannya yang mendominasi lini tengah Brasil yang diperkuat Casemiro dan Bruno Guimaraes pada akhir pekan lalu. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Liverpool, dan Arsenal dikabarkan sangat tertarik, dan tentu saja kita bisa memahami alasannya.

    Dalam satu-satunya pertandingan yang sejauh ini kami saksikan antara dua tim 10 besar di turnamen ini, Bouaddi adalah pemain paling berpengaruh di lapangan. Ia memenangkan lebih banyak duel daripada pemain lain mana pun dan tidak ada gelandang lain yang memiliki sentuhan bola lebih banyak darinya.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Keputusan besar yang harus diambil

    Tentu saja, apakah Bouaddi akan langsung merasakan manfaat dari kepindahannya ke PSG pada musim panas ini masih bisa diperdebatkan, mengingat Luis Enrique sudah memiliki trio gelandang yang bisa dibilang terbaik di dunia sepak bola, sehingga waktu bermain bisa menjadi masalah pada tahap awal kariernya ini.

    Bouaddi mungkin juga harus bersaing dengan Joshua Kimmich di Allianz Arena, tetapi Bayern pada akhirnya akan membutuhkan penggantinya, dan saat ini hanya ada sedikit kandidat yang lebih menjanjikan di bursa transfer.

    Persaingan untuk memperebutkan posisi di Arsenal juga sangat ketat, sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa Martin Zubimendi, yang didatangkan seharga £56 juta, kehilangan tempatnya di starting line-up kepada Myles Lewis-Skelly pada akhir musim pertamanya di London Utara. Meskipun demikian, ketidakmampuan The Gunners mempertahankan penguasaan bola saat menghadapi lawan level elit terungkap dengan jelas oleh PSG di final Liga Champions, sehingga mudah dipahami mengapa Mikel Arteta tampaknya sangat ingin mendatangkan Bouaddi, yang menawarkan perpaduan sempurna antara fisik dan teknik.

    Minat kuat Liverpool pun tidak terlalu mengejutkan, mengingat lini tengah mereka berulang kali mengalami masalah musim lalu, dan Bouaddi tampak seperti gelandang nomor 6 yang atletis dan berpengalaman yang telah lama dinantikan The Reds sejak era Jurgen Klopp di klub tersebut.

    Bouaddi sendiri menyadari adanya ketertarikan terhadap dirinya, namun ia menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membantu Maroko melaju sejauh mungkin di Piala Dunia. Namun, jelas bahwa ia tidak akan kekurangan pilihan ketika tiba waktunya untuk mengambil keputusan besar berikutnya, dan berdasarkan semua yang telah kita lihat darinya sejauh ini, ia hampir pasti akan membuat pilihan yang tepat.

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