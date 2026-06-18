Kisah sukses Ayyoub Bouaddi: Bintang muda lini tengah Maroko yang memiliki mentalitas pemain kelas atas dan mampu beradaptasi di tim mana pun di Eropa

Bouaddi lahir di Senlis, Prancis utara, dan mulai bermain sepak bola pada usia lima tahun di Creil, kota terdekat. Meskipun mendapat tawaran dari Paris Saint-Germain dan Monaco, ia memilih bergabung dengan Lille pada tahun 2021, saat usianya baru 13 tahun.

"Ayyoub adalah pilihan yang jelas: tinggi, nyaman bermain di lini tengah, dengan teknik dan visi yang hebat," kata mantan pelatih Georges Tournay kepada L'Equipe. "Ia ditakdirkan untuk sukses, sedikit mirip dengan Raphael Varane."

Hanya dua tahun lebih sedikit setelah tiba di Lille, Bouaddi menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub Ligue 1 tersebut. "Saya sangat senang," kata Bouaddi kepada situs web resmi Les Dogues. "Menjadi pemain profesional di sini adalah tujuan saya. Apa selanjutnya? Saya hanya ingin terus tampil dan bekerja keras setiap hari agar pada akhirnya bisa bergabung dengan tim senior."

Dia akan mencapai tujuan tersebut jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan siapa pun.