"Kisah-kisah yang tak ada hubungannya dengan sepak bola": Uli Hoeneß kembali menyerang mantan pelatih FC Bayern

Di masa lalu, Hoeneß sering kali menarik perhatian dengan sindiran-sindiran terhadap Tuchel, yang pernah menjadi pelatih FC Bayern antara tahun 2023 dan 2024 sebagai pendahulu langsung Kompany. Misalnya, baru-baru ini dalam podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" bersama Perdana Menteri Bavaria Markus Söder, ia mengungkapkan bahwa Tuchel tidak tahu bahwa pemain FCB Josip Stanisic fasih berbahasa Jerman.

Dalam wawancara lain dengan t-online pada awal 2025, Hoeneß juga mengatakan bahwa Tuchel telah menyuarakan dukungan untuk "relatif banyak transfer" di klub juara Jerman tersebut, yang tidak terlalu disukai oleh para petinggi Bayern. "Secara pribadi, hubungan kami tetap baik hingga akhir. Namun, dia memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam banyak hal mengenai cara memimpin sebuah tim," kata pria berusia 74 tahun itu.

Secara olahraga, Bayern mengalami masa-masa yang bergejolak di bawah kepemimpinan Tuchel. Di satu sisi, mereka memenangkan kejuaraan Jerman pada 2023 dengan selisih tipis dari Borussia Dortmund, namun pada tahun berikutnya mereka kalah telak dari Bayer 04 Leverkusen.

Di Liga Champions, Bayern nyaris lolos ke final pada 2024 setelah kekalahan di semifinal melawan Real Madrid yang menjadi perbincangan luas dan kontroversial.