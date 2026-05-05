Menjelang leg kedua semifinal juara Bundesliga Jerman pada Rabu malam melawan Paris Saint-Germain, bos FCB sekali lagi menyoroti kualitas pelatih Vincent Kompany dalam wawancara dengan DAZN dan tak bisa menahan diri untuk sekali lagi melontarkan sindiran ke arah Tuchel.
"Kisah-kisah yang tak ada hubungannya dengan sepak bola": Uli Hoeneß kembali menyerang mantan pelatih FC Bayern
Menurut Hoeneß, hal yang membedakan pelatih asal Belgia ini dari banyak pendahulunya adalah "kemampuan sosial" yang dimilikinya. "Dia tidak pernah mengecewakan siapa pun. Dia tidak akan pernah mempermalukan seorang pemain di hadapan media, tidak pernah berbicara buruk tentang para pemainnya, klub, atau setelah pertandingan yang buruk."
Hal itu pada akhirnya juga tercermin dalam komunikasinya dengan media, misalnya dalam pertanyaan mengenai pemain baru dan transfer. "Dia tidak pernah mengeluh di depan umum dengan mengatakan: Kami membutuhkan bek kiri, kami membutuhkan ini atau itu. Tujuannya justru untuk meningkatkan kualitas pemain yang ada. Dan itulah yang berhasil dia lakukan," jelas pria berusia 74 tahun itu.
Uli Hoeneß terus-menerus melontarkan sindiran kepada Thomas Tuchel
Yang menurut Hoeneß "sangat bagus" dalam konteks ini adalah bahwa "para jurnalis di München harus kembali bekerja." Sebab, "dulu hal ini sering terjadi pada satu atau dua pelatih—Tuchel bisa jadi contohnya—bahwa setelah konferensi pers, selalu ada cerita menarik yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Dan sekarang, di bawah Vincent, mereka harus kembali menulis tentang sepak bola," kata bos FCB tersebut.
Meskipun Tuchel atau mantan pelatih Bayern, Julian Nagelsmann, cukup cerdas untuk bertahan di München, menurut Hoeneß, mereka sedikit kurang dalam hal aspek sosial dibandingkan dengan Kompany. Orang Belgia itu "sebagai manusia - menurut saya - hampir sempurna. Dia poliglot, fasih berbicara empat atau lima bahasa, dan beralih dari satu bahasa ke bahasa lain dengan mudah."
Hoeneß tentang Tuchel: "Memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam banyak hal"
Di masa lalu, Hoeneß sering kali menarik perhatian dengan sindiran-sindiran terhadap Tuchel, yang pernah menjadi pelatih FC Bayern antara tahun 2023 dan 2024 sebagai pendahulu langsung Kompany. Misalnya, baru-baru ini dalam podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" bersama Perdana Menteri Bavaria Markus Söder, ia mengungkapkan bahwa Tuchel tidak tahu bahwa pemain FCB Josip Stanisic fasih berbahasa Jerman.
Dalam wawancara lain dengan t-online pada awal 2025, Hoeneß juga mengatakan bahwa Tuchel telah menyuarakan dukungan untuk "relatif banyak transfer" di klub juara Jerman tersebut, yang tidak terlalu disukai oleh para petinggi Bayern. "Secara pribadi, hubungan kami tetap baik hingga akhir. Namun, dia memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam banyak hal mengenai cara memimpin sebuah tim," kata pria berusia 74 tahun itu.
Secara olahraga, Bayern mengalami masa-masa yang bergejolak di bawah kepemimpinan Tuchel. Di satu sisi, mereka memenangkan kejuaraan Jerman pada 2023 dengan selisih tipis dari Borussia Dortmund, namun pada tahun berikutnya mereka kalah telak dari Bayer 04 Leverkusen.
Di Liga Champions, Bayern nyaris lolos ke final pada 2024 setelah kekalahan di semifinal melawan Real Madrid yang menjadi perbincangan luas dan kontroversial.