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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kisah-kisah paling aneh di Piala Dunia... "LinkedIn" mengubah seorang karyawan asal Irlandia menjadi pembunuh impian Spanyol

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R. Lopes
Cape Verde
World Cup
Uruguay vs Cape Verde
Uruguay
Spain vs Cape Verde
Spain
Tanjung Verde
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Sebuah pesan yang tak terduga..

Saat dunia menanti penampilan Spanyol, juara Eropa, di Piala Dunia 2026, tim nasional Cape Verde justru mencuri perhatian, bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena kisah kapten pertahanannya yang berhasil lolos ke Piala Dunia melalui surat lamaran kerja. 

Kisah Roberto "Pico" López, yang lahir di Dublin, yang menjadi simbol partisipasi bersejarah pertama negara ayahnya setelah turnamen diperluas menjadi 48 tim.

Ironisnya, Cape Verde, negara kedua terkecil di turnamen ini dengan populasi tidak lebih dari 600 ribu jiwa, tidak lolos ke Piala Dunia hanya dengan talenta lokal, melainkan dengan strategi yang jelas untuk mencari putra-putrinya di luar negeri.

Dari 25 pemain dalam skuad, 14 di antaranya lahir di luar kepulauan tersebut, namun satu kisah merangkum keseluruhan proyek ini: seorang bek asal Irlandia yang menerima panggilan internasional pertamanya melalui "LinkedIn", setelah sebelumnya bekerja di bank dan mengira mimpi Piala Dunia telah berakhir.

  • Pesan aneh di LinkedIn

    Kisah ini bermula beberapa tahun lalu, ketika López masih menjadi pemain di Liga Irlandia bersama Shamrock Rovers, tanpa ekspektasi apa pun di kancah internasional setelah sebelumnya hanya mewakili Irlandia di level junior.

    Akun yang ia buat di "LinkedIn" selama kuliah – sebagai bagian dari persyaratan salah satu mata kuliah – berubah menjadi pintu gerbang yang tak terduga.

    Lopez menerima pesan dalam bahasa Portugis dari federasi Cape Verde. Dia tidak mengerti sepatah kata pun, sehingga menganggapnya sebagai spam dan mengabaikannya selama sembilan bulan penuh.

    Keputusan yang hampir membuatnya kehilangan kesempatan bermain di Piala Dunia itu berubah hanya ketika ia menerima pesan tindak lanjut dalam bahasa Inggris, dan menyadari bahwa itu adalah undangan resmi untuk mewakili tim nasional negara asal ayahnya.

    Pelatih saat itu, Rui Aguas, adalah orang yang menemukan asal-usul Lopez dari Cape Verde melalui sebuah postingan di media sosial, dan memutuskan untuk menghubunginya dengan cara yang tidak biasa melalui "LinkedIn", seperti yang ditegaskan oleh sang pemain sendiri: "Ini adalah cara yang unik untuk dipanggil ke tim nasional." 

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  • Dari Dublin hingga Kaos Biru

    Roberto López, yang lahir di Cromlin, Dublin, memenuhi syarat untuk membela Cape Verde melalui ayahnya, Carlos. Setelah mengabaikan tawaran pertama, ia menerima kesempatan kedua yang datang padanya, dan akhirnya memainkan pertandingan internasional pertamanya pada tahun 2019.

    Sejak saat itu, ia telah memainkan 44 pertandingan internasional bersama "Hiu Biru", dan menjadi pemain inti dalam proyek yang sangat bergantung pada pemain diaspora, di mana tim nasional saat ini memiliki 14 pemain yang lahir di luar kepulauan tersebut, termasuk enam pemain Belanda dan satu pemain Irlandia, yaitu Lopez sendiri.

    BBC menggambarkannya dengan tepat: "Bek berusia 33 tahun ini lahir di Dublin tetapi memenuhi syarat melalui ayahnya, dan direkrut untuk bermain bersama mereka melalui (LinkedIn)." 

  • Dari pegawai bank menjadi kapten di Piala Dunia

    Sebelum menjadi pemain profesional penuh waktu, Lopez bekerja sebagai konsultan hipotek di salah satu bank Irlandia, tetapi pelatihnya di Shamrock Rovers meyakinkannya untuk meninggalkan "pekerjaan yang stabil" itu, sambil berkata kepadanya, "Kamu selalu bisa kembali ke bank."

    Taruhan itu berhasil; Lopez menandatangani kontrak profesional dengan Rovers pada 2017, kemudian memimpin tim tersebut di Eropa, dan bertransformasi dari seorang karyawan kantoran menjadi kapten pertahanan yang membawa negara kecil – dengan populasi tidak lebih dari 600 ribu jiwa – ke kualifikasi Piala Dunia pertamanya dalam sejarah setelah menang 3-0 atas Eswatini.

    Media Inggris merangkum perjalanan tersebut: "Dengan López yang memenuhi syarat melalui ayahnya, pelatih Roy Agwas menghubunginya namun memilih (LinkedIn) untuk melakukannya," sebuah keputusan yang pada akhirnya membawanya ke Amerika 2026. 

  • Pertandingan perdana melawan Spanyol berakhir dengan hasil imbang bersejarah

    Senin lalu, López menjadi andalan lini belakang Cape Verde di Atlanta saat menghadapi juara Eropa Spanyol, dalam penampilan perdana kedua negara di Piala Dunia.

    Meskipun ada perbedaan kualitas teknis dan absennya Nico Williams serta Lamine Yamal dari susunan pemain inti Spanyol, "Hiu Biru" mampu bertahan dan meraih hasil imbang tanpa gol yang berharga, 0-0.

    Hasil tersebut, yang dikonfirmasi oleh FIFA, memberikan Cape Verde poin pertamanya dalam sejarah Piala Dunia, dan membuktikan bahwa kisah Lopez bukan sekadar momen lucu di "LinkedIn", melainkan fondasi pertahanan kokoh yang menghentikan serangan juara Eropa.

    Pelatih Bobista memuji disiplin pertahanan timnya setelah pertandingan, sementara López meninggalkan lapangan sebagai kapten tim kecil yang mencapai apa yang dianggap banyak orang mustahil.. Dan semua itu bermula dari pesan yang awalnya dianggapnya sebagai lelucon.

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