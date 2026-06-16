Kisah-kisah paling aneh di Piala Dunia... "LinkedIn" mengubah seorang karyawan asal Irlandia menjadi pembunuh impian Spanyol

Saat dunia menanti penampilan Spanyol, juara Eropa, di Piala Dunia 2026, tim nasional Cape Verde justru mencuri perhatian, bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena kisah kapten pertahanannya yang berhasil lolos ke Piala Dunia melalui surat lamaran kerja.

Kisah Roberto "Pico" López, yang lahir di Dublin, yang menjadi simbol partisipasi bersejarah pertama negara ayahnya setelah turnamen diperluas menjadi 48 tim.

Ironisnya, Cape Verde, negara kedua terkecil di turnamen ini dengan populasi tidak lebih dari 600 ribu jiwa, tidak lolos ke Piala Dunia hanya dengan talenta lokal, melainkan dengan strategi yang jelas untuk mencari putra-putrinya di luar negeri.

Dari 25 pemain dalam skuad, 14 di antaranya lahir di luar kepulauan tersebut, namun satu kisah merangkum keseluruhan proyek ini: seorang bek asal Irlandia yang menerima panggilan internasional pertamanya melalui "LinkedIn", setelah sebelumnya bekerja di bank dan mengira mimpi Piala Dunia telah berakhir.