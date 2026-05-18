‘Kisah inspiratif’ di Chelsea menjadi sumber inspirasi bagi Jesse Derry dan para talenta akademi yang menjanjikan, sementara peringatan tentang terobosan yang ‘alami’ kembali ditekankan
Bintang-bintang muda bersinar di Stamford Bridge
Banyak talenta remaja yang telah mendapat kesempatan bermain untuk Chelsea selama musim 2025-26, seiring dimanfaatkannya seluruh kedalaman skuad The Blues. Josh Acheampong, Reggie Walsh, Genesis Antwi, Ryan Kavuma-McQueen, dan Harrison Murray-Campbell termasuk di antara mereka yang telah mendapat menit bermain dalam pertandingan kompetitif, baik di ajang domestik maupun Eropa.
Derry - putra mantan bintang Liga Premier Shaun - mungkin akan menjadi yang paling menarik di antara mereka semua. Setelah melakukan debut seniornya sebagai pemain pengganti dalam pertandingan Piala FA melawan Hull City, pemain sayap berusia 18 tahun ini dimasukkan sebagai starter dalam pertandingan Liga Premier melawan Nottingham Forest pada 4 Mei.
Bisakah Derry menjadi pahlawan lokal?
Penampilannya itu terpaksa dihentikan akibat cedera kepala yang serius, namun masih ada harapan besar akan penampilan lebih banyak lagi dari penyerang lincah ini. Ketika ditanya apakah Derry bisa menjadi pahlawan lokal berikutnya di London Barat, mantan bek Chelsea Cahill—yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL saat menghadiri acara Famous CFC bertema final Piala FA di Amerika Serikat—mengatakan: “Tentu saja manajemen telah menunjukkan kepercayaan padanya dan melihat bahwa ia memiliki potensi karena ia terlibat dalam skuad tim utama pada usianya saat ini. Ia terlibat dalam skuad. Jelas, ia mengalami cedera yang parah, tetapi ia jelas melakukan sesuatu yang benar.
“Sejujurnya, saya belum banyak melihat permainannya karena saya tidak berada di sekitar lapangan latihan setiap minggu, tetapi dia adalah salah satu pemain yang sangat bersemangat untuk mencoba membangun karier di klub seperti Chelsea. Namun, ya, manajemen jelas melihat sesuatu. Mereka senang melibatkan dia dalam skuad.”
Chelsea tetap membuka jalur pengembangan akademi
Chelsea memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan bakat dari dalam klub, dengan kapten klub James yang benar-benar merupakan 'anak didik sendiri'. Pentingnya menjaga agar jalur pengembangan ini tetap berjalan tidak luput dari perhatian siapa pun di Stamford Bridge.
Cahill menambahkan mengenai manfaat lulusan akademi dan tantangan yang dihadapi para pemain dalam sistem tersebut: “Para penggemar senang melihat hal itu. Namun, di sisi lain, hal itu sulit karena kualitas pemain di sini lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa klub lain di mana persaingannya tidak seketat di sini. Itu wajar saja. Lebih sulit untuk menembus skuad Chelsea karena kualitas pemain yang ada di sana dan pemain-pemain yang bisa mereka datangkan.
“Tapi tentu saja, ketika seseorang berhasil menembus tim utama, itu sangat membanggakan. Mereka harus membuktikan diri untuk bisa terlibat di tim utama. Tapi lihatlah seseorang seperti Reece, dia luar biasa dan dia berkembang menjadi pemain seperti sekarang ini dari akademi. Itu adalah kisah yang hebat.
“Semoga ada lebih banyak lagi yang muncul dari sistem pemuda, tapi sudah terbukti, mereka telah membuktikan bahwa jika kamu cukup baik, kamu bisa menembus tim utama. Itu hanya pengalaman saya sebagai pemain, saya berasal dari akademi Aston Villa, saya tahu bahwa menembus tim utama di Chelsea akan lebih sulit — tapi itulah levelnya.”
Pertandingan yang tepat untuk melupakan kekecewaan di Piala FA
James menjadi kapten Chelsea dalam laga terakhir mereka, yang berakhir dengan kekalahan menyakitkan 1-0 dari Manchester City di final Piala FA. Kekecewaan tersebut harus segera dilupakan, mengingat tiket ke kompetisi Eropa musim 2025-26 masih terbuka lebar, dan The Blues tampaknya memiliki laga berikutnya yang tepat untuk kembali memfokuskan tim.
Lawan lama Tottenham akan bertandang ke Stamford Bridge pada Selasa, dengan Cahill berkomentar tentang pertandingan yang diprediksi akan berlangsung seru: “Saya pikir suasananya akan sangat meriah—selalu begitu saat Tottenham datang ke kota. Stamford Bridge selalu menjadi laga yang hebat, para penggemar menantikannya, jadi ini cara yang bagus untuk bangkit setelah kekalahan.
“Para pemain Chelsea akan menyadari betapa pentingnya pertandingan ini. Tentu saja final piala itu mengecewakan dan mereka harus menemukan cara, karena jelas mereka akan sangat kecewa sekarang. Mereka harus menemukan cara untuk bangkit kembali dan bersiap untuk Selasa malam.”
Target poin maksimal dalam kualifikasi Eropa
Chelsea, yang masih dilatih oleh manajer sementara Calum McFarlane sebelum manajer baru Xabi Alonso mengambil alih pada musim panas nanti, tahu persis apa yang dibutuhkan mulai saat ini — meraih poin maksimal dari dua pertandingan tersisa.
Cahill, yang memenangkan beberapa gelar Liga Premier dan Liga Champions selama berkarier bersama The Blues, mengatakan: “Pada dasarnya seperti itu. Tujuannya jelas, bukan? Menangkan pertandingan yang tersisa dan lihat apa yang terjadi. Itulah yang tersisa, itulah yang ada di depan Anda. Hanya itu yang bisa mereka lakukan.
“Penampilan melawan City, jujur saja, saya tidak berpikir ada banyak hal yang terjadi dalam pertandingan itu. Saya pikir itu adalah momen spesial dalam pertandingan, yang kadang-kadang memang terjadi. Saya pikir itu adalah penyelesaian yang fantastis dari [Antoine] Semenyo. Jadi selisih yang sangat tipis. Bonusnya adalah final Piala FA, tapi Anda benar dalam apa yang Anda katakan - mereka harus memenangkan beberapa pertandingan berikutnya sekarang.”
