Kisah Hollywood berlanjut! Serial dokumenter 'Welcome to Wrexham' diperpanjang untuk tiga musim lagi, sebuah kabar gembira bagi Ryan Reynolds & Rob Mac
Komitmen luar biasa untuk Wrexham
Dalam langkah yang menyoroti daya tarik global Red Dragons, FX telah mengonfirmasi bahwa serial 'Welcome to Wrexham' telah diperpanjang untuk tiga musim tambahan. Komitmen multi-tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memastikan bahwa serial dokumenter ini akan terus diproduksi setidaknya hingga musim kedelapan, mengikuti perjalanan klub tersebut melalui jenjang liga sepak bola Inggris.
Pengumuman ini datang pada waktu yang tepat bagi para penggemar, tepat satu bulan sebelum penayangan perdana musim kelima yang sangat dinantikan. Musim kelima dijadwalkan tayang perdana di FX dan Hulu pada 14 Mei dengan penayangan dua episode sekaligus, diikuti oleh penayangan mingguan yang akan terus mendokumentasikan era transformatif di bawah kepemimpinan duo Hollywood tersebut.
Dampak terhadap klub dan masyarakat
Nick Grad, Presiden FX Entertainment, mengungkapkan kegembiraannya atas berlanjutnya kemitraan ini, sambil menekankan bagaimana acara tersebut telah melampaui batas-batas siaran olahraga tradisional. Ia mencatat bahwa serial ini telah memberikan dampak yang tak ternilai bagi klub sepak bola tersebut maupun komunitas Wales Utara.
“Saat kami meluncurkan ‘Welcome to Wrexham,’ kami tidak pernah membayangkan dampaknya terhadap klub dan kota ini, sekaligus menciptakan salah satu serial dokumenter paling sukses dan dicintai di televisi,” kata Grad. “Perpanjangan kontrak untuk tiga musim ini merupakan bukti dari visi Rob dan Ryan serta hubungan yang langgeng yang telah mereka bangun dengan para penggemar di seluruh dunia.”
Reynolds dan McElhenney menanggapi perpanjangan kontrak
Kedua ketua klub, Rob McElhenney dan Ryan Reynolds, menyampaikan rasa terima kasih mereka atas dukungan jangka panjang dari mitra penyiaran mereka. Keduanya telah berperan penting dalam menjadikan Wrexham sebagai nama yang dikenal luas di seluruh dunia, dengan memanfaatkan serial dokumenter tersebut untuk menarik perhatian baru terhadap lika-liku sepak bola liga bawah.
Dalam pernyataan bersama, para ketua bersama tersebut mengatakan: “Pesanan tiga musim untuk sebuah serial TV hampir tidak pernah terdengar dan hanya mungkin terwujud berkat kerja inovatif tim dokumenter pemenang Emmy kami serta kemajuan yang tak kenal lelah dari Wrexham AFC dan semua pihak yang bekerja keras untuk menciptakan sejarah olahraga. Kami sangat berterima kasih kepada mitra kami di FX yang sama-sama berani dan tak kenal lelah karena telah mendampingi kami di setiap langkah. Kami sangat senang dapat terus menceritakan kisah Wrexham selama bertahun-tahun mendatang.”
Perjuangan Menuju Liga Premier
Meskipun musim-musim sebelumnya berfokus pada perjuangan klub untuk lolos dari National League dan kemenangan mereka di League Two, cuplikan yang akan datang akan mengangkat narasi yang jauh lebih ambisius. Tim produksi telah mengonfirmasi bahwa Musim 5 akan mengisahkan upaya klub untuk mencapai apa yang dianggap mustahil oleh banyak orang dalam waktu yang begitu singkat.
Menurut deskripsi resmi Musim 5, musim ini akan mengikuti “perjalanan Wrexham AFC untuk mencapai Liga Premier setelah tiga kali promosi berturut-turut, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris.” Dengan jaminan tiga musim lagi, para penggemar akan dapat mengikuti setiap langkah perjalanan tersebut, entah berakhir dengan kejayaan ala Hollywood atau kekecewaan.