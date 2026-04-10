Kisah Hollywood berlanjut! Serial dokumenter 'Welcome to Wrexham' diperpanjang untuk tiga musim lagi, sebuah kabar gembira bagi Ryan Reynolds & Rob Mac

Dalam langkah yang menyoroti daya tarik global Red Dragons, FX telah mengonfirmasi bahwa serial 'Welcome to Wrexham' telah diperpanjang untuk tiga musim tambahan. Komitmen multi-tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memastikan bahwa serial dokumenter ini akan terus diproduksi setidaknya hingga musim kedelapan, mengikuti perjalanan klub tersebut melalui jenjang liga sepak bola Inggris.

Pengumuman ini datang pada waktu yang tepat bagi para penggemar, tepat satu bulan sebelum penayangan perdana musim kelima yang sangat dinantikan. Musim kelima dijadwalkan tayang perdana di FX dan Hulu pada 14 Mei dengan penayangan dua episode sekaligus, diikuti oleh penayangan mingguan yang akan terus mendokumentasikan era transformatif di bawah kepemimpinan duo Hollywood tersebut.