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FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

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Kisah di balik nama yang ditolak itu melahirkan seorang pahlawan yang tak terlupakan di Piala Dunia

FEATURES
Vozinha
Spain vs Cape Verde
Spain
Cape Verde
World Cup
Tanjung Verde
Spanyol
AS

Sebuah kisah yang dimulai dengan Valdano dan berakhir dengan Fuzinia!

Saat wasit meniup peluit akhir di Stadion Atlanta, perhatian penonton tidak tertuju pada para bintang Spanyol atau angka-angka dan statistik, melainkan pada seorang pria yang berdiri di depan gawang seolah-olah memikul impian seluruh bangsa di pundaknya.

Kamera menangkap gambar kiper timnas Cape Verde, Fozinha, yang tak bisa menahan air matanya setelah tim negaranya berhasil meraih hasil imbang tanpa gol yang bersejarah melawan Spanyol, salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar Piala Dunia 2026.

Pada saat itu, air mata tersebut bukan sekadar ungkapan kegembiraan atas hasil positif, melainkan puncak dari perjalanan panjang penuh penderitaan, kesabaran, dan keyakinan pada mimpi. Perjalanan yang dimulai di pulau-pulau kecil di tengah Samudra Atlantik, dan berakhir di panggung sepak bola terbesar di dunia.

Sementara air mata mengalir dari mata kiper veteran berusia empat puluh tahun itu, tribun di Atlanta berubah menjadi pesta perayaan yang megah. Ribuan pendukung yang datang dari Cape Verde merayakannya seolah-olah mereka sendiri yang meraih gelar juara; mereka berpelukan, menari, dan bernyanyi, sementara para pemain berlari di lapangan menuju satu sama lain dalam adegan emosional yang langka.

Bahkan para penonton yang netral pun tak bisa menahan pesona kisah ini. Semua orang merasa bahwa apa yang terjadi melampaui batas-batas sepak bola, dan bahwa sebuah tim kecil telah menulis bab yang luar biasa dalam sejarah Piala Dunia.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    Malam yang tak terlupakan melawan juara Eropa

    Tim nasional Cape Verde memasuki pertandingan dengan menyadari besarnya tantangan yang menanti mereka saat menghadapi tim nasional Spanyol, juara Eropa dan salah satu tim dengan kualitas teknis paling lengkap.

    Namun, apa yang terjadi di lapangan melampaui semua ekspektasi. Sejak menit-menit awal, Spanyol langsung menunjukkan dominasi khasnya, menguasai bola, dan mengancam gawang lawan dalam beberapa kesempatan, namun Fuzinia selalu siap setiap saat.

    Kiper veteran ini menampilkan penampilan luar biasa yang dianggap sebagai yang terbaik dalam karier sepak bolanya, di mana ia menggagalkan tujuh peluang emas dan menutup semua celah di hadapan para penyerang Spanyol, sehingga berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dan membawa timnas negaranya meraih hasil terpenting dalam sejarah partisipasinya di ajang internasional.

    Setiap penyelamatan yang dilakukannya disambut sorak-sorai meriah dari penonton, seolah-olah Cape Verde baru saja mencetak gol. Seiring berjalannya waktu, rasa percaya diri mulai merasuki para pemain, sementara ketegangan di barisan tim nasional Spanyol semakin meningkat.

    Dan ketika pertandingan berakhir dengan skor imbang tanpa gol, semua orang merasa bahwa timnas Cape Verde telah meraih sesuatu yang mirip dengan kemenangan.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Air mata demi keluarga

    Setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam pertandingan tersebut, Fozinia mengungkapkan alasan sebenarnya di balik air matanya yang mengharukan.

    Kiper veteran itu mengatakan bahwa pikirannya langsung tertuju pada kakek-neneknya yang memainkan peran penting dalam hidupnya, namun mereka telah tiada sebelum sempat menyaksikan momen bersejarah ini.

    Ia menjelaskan bahwa kenangan akan mereka sangat kuat di benaknya saat pertandingan berakhir, sambil menegaskan bahwa mereka adalah segalanya baginya selama masa pertumbuhannya.

    Tidak hanya itu, ia juga berbicara tentang ibunya yang tidak dapat bepergian ke Amerika Serikat karena masalah terkait pengurusan visa yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

    Ia berharap ibunya bisa hadir di tribun untuk berbagi momen ini bersamanya, namun keadaan menghalanginya, yang justru membuat perasaannya semakin kuat dan mendalam.

    Ia menambahkan bahwa rahasia kekuatan tim nasional Cape Verde terletak pada ikatan kemanusiaan dan kekeluargaan yang menghubungkan para pemain satu sama lain, sambil menegaskan bahwa persatuan adalah senjata sejati yang memberi tim kemampuan untuk bertahan melawan salah satu tim terkuat di dunia.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Impian yang telah ada selama puluhan tahun

    Bagi Fozinha, berpartisipasi dalam Piala Dunia bukanlah sekadar tahap sementara, melainkan mimpi yang telah ia kejar sejak kecil. Mimpi itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terwujud.

    Kiper ini lahir dengan nama Josimar Dias, dan menjalani perjalanan karier yang tidak biasa dibandingkan dengan kebanyakan pemain sepak bola yang berhasil mencapai Piala Dunia.

    Berbeda dengan para bintang yang memulai karier profesional mereka sejak usia muda, Fozinia baru menjalani debut profesionalnya pada usia 25 tahun, tepatnya pada tahun 2012.

    Ia menyadari bahwa jalannya menjadi semakin sulit, dan banyak yang menganggap peluangnya untuk mencapai level tertinggi telah hilang. Namun demikian, ia menolak untuk menyerah.

    Ia kemudian mengakui bahwa ia lebih dari sekali berpikir untuk menjauh dari tim nasional, tetapi ia selalu berpegang teguh pada mimpinya untuk berpartisipasi di Piala Dunia.

    Keyakinan yang tak pernah surut terhadap mimpinya itulah yang membuatnya tetap bertahan di lapangan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya tiba saat yang telah ia nantikan selama puluhan tahun.

  • FBL-AFR2010-EGY-NGRAFP

    Peserta tertua dalam penampilan perdana

    Ketika Fozinia memainkan pertandingan resmi pertamanya untuk tim nasional negaranya di Piala Dunia, ia bukan sekadar pemain baru yang muncul di turnamen tersebut.

    Pada usia 40 tahun dan 12 hari, ia mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain tertua yang tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia.

    Hanya kiper legendaris Mesir, Essam El-Hadary, yang mendahuluinya dalam pencapaian ini, yang tampil di Piala Dunia 2018 pada usia yang lebih tua.

    Alih-alih menjadi hambatan, usia justru berubah menjadi sumber kekuatan dan pengalaman, yang tercermin dengan jelas dalam penampilannya saat menghadapi tim nasional Spanyol. Ia telah membuktikan bahwa semangat dan tekad mampu menantang waktu.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dari sebuah pulau kecil ke seluruh dunia

    Terletak ratusan kilometer dari pantai barat Benua Afrika, Cabo Verde adalah negara kecil yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang tersebar, sehingga peluang pengembangan bakat sepak bola di sana terbatas dibandingkan dengan negara-negara besar.

    Fozinha dibesarkan di kota Mindelo, dan di sanalah perjuangannya melawan keterbatasan kondisi dimulai. Ia merupakan salah satu penjaga gawang terbaik di daerahnya, namun ia terus-menerus menghadapi masalah karena tinggi badannya yang kurang ideal menurut standar tradisional penjaga gawang.

    Meskipun permainannya bagus, ia sering diabaikan dalam berbagai kesempatan karena prasangka tersebut. Namun, rasa putus asa tidak mengalahkannya. Seperti banyak warga Cape Verde lainnya, ia memutuskan untuk pergi ke Portugal demi mencari peluang yang lebih baik.

    Langkah tersebut menjadi titik balik terpenting dalam hidupnya, karena membuka pintu bagi karier profesionalnya dan memberinya pengalaman bermain di berbagai negara, termasuk Slovakia, Angola, Moldova, dan Siprus, sebelum akhirnya menetap di Portugal, di mana ia kini membela klub Chaves.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sebuah nama yang sarat dengan sejarah sepak bola

    Bahkan nama Fozinia pun terkait, entah bagaimana, dengan dunia sepak bola. Ayahnya ingin menamainya sesuai nama bintang Argentina terkenal, Jorge Valdano, salah satu pemain terkemuka tim nasional Argentina dan Real Madrid.

    Namun, pihak berwenang setempat menolak nama yang diusulkan tersebut. Pada akhirnya, ia diberi nama Josimar, diambil dari nama bek Brasil yang tampil gemilang di Piala Dunia 1986.

    Dan setelah hampir empat dekade, nama yang terkait dengan Piala Dunia itu kembali muncul di panggung yang sama, namun kali ini melalui kisah baru yang diciptakan oleh pemiliknya sendiri.

    Ketenaran Fozinha tidak hanya terbatas di lapangan hijau. Setelah penampilannya yang heroik melawan Spanyol, ia berubah menjadi fenomena di media sosial.

    Hanya dalam beberapa jam saja, jumlah pengikutnya di Instagram melonjak dari puluhan ribu menjadi jutaan pengikut, setelah ia menjadi perbincangan di kalangan penggemar di seluruh dunia.

    Ketika diberitahu tentang angka yang menakjubkan ini, ia tidak menyembunyikan keterkejutannya, sambil menegaskan bahwa ia tidak bisa membayangkan besarnya perhatian yang diterimanya setelah pertandingan.

    Namun baginya, prestasi tim tetap lebih penting daripada kemuliaan pribadi apa pun. Ia berulang kali menekankan bahwa penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan itu milik semua rekan setimnya, karena apa yang dicapai merupakan hasil kerja sama tim dan pengorbanan bersama.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    Malam yang kini menjadi milik semua orang

    Pahlawan dalam kisah ini bukan hanya Fozinha. Seluruh tim nasional Cape Verde adalah pahlawan pada malam bersejarah ini.

    Para pemain bertarung dengan keberanian luar biasa, menunjukkan teladan yang luar biasa dalam hal disiplin, organisasi, dan pengorbanan, serta berhasil menghentikan salah satu lini serang terkuat di turnamen ini. Adapun para pendukung, mereka memainkan peran yang tak kalah pentingnya.

    Sejak menit pertama hingga peluit akhir, para pendukung terus bernyanyi, bersorak, dan mengibarkan bendera, dengan keyakinan bahwa tim mereka mampu menciptakan kejutan.

    Dan ketika pertandingan berakhir, tim nasional Cape Verde bukan lagi sekadar tim kecil yang ingin membuktikan diri, melainkan telah berubah menjadi kisah yang menginspirasi jutaan orang.

    Di dunia sepak bola yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan besar, tim yang datang dari pulau-pulau kecil di Samudra Atlantik ini mengingatkan semua orang bahwa mimpi tidak diukur dari ukuran negara atau jumlah penduduk, melainkan dari keyakinan dan ketekunan.

    Dan di tengah kisah ini, berdiri Fozinha, kiper berusia 40 tahun, menangis di bawah sorotan lampu Atlanta, setelah membuktikan bahwa mimpi mungkin terlambat terwujud, tetapi tidak pernah mati.

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