Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
cm grafica moreira milan
Diterjemahkan oleh

Kisah di balik layar soal Gasperini dan Roma, interaksi jenaka dengan Modric: Moreira adalah senjata tambahan yang sesungguhnya bagi Amorim untuk Milan

AC Milan
Transfers
D. Moreira
Roma

Pahlawan derbi Moreira: "Terima kasih kepada Kakà karena sudah datang, tapi tidak perlu ada perbandingan..."

Pertandingan berikutnya
MUN

MUN

Champions League

03 Nov 2026

ROM

ROM

MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC

Di hadapan pemilik nomor 22 terhebat dalam sejarah Milan, Kaká, Moreira yang juga mengenakan nomor 22 (nomor yang dipilihnya untuk menghormati idolanya, Ricky) menikmati malam bak dongeng.

Ia memberikan assist sempurna untuk sundulan Pulisic, yang bukan pemain tertinggi di lini serang AC Milan tetapi mampu melompat lebih tinggi daripada para pemain bertahan Inter yang menjulang pada gol pertama. Lalu, ia mencetuskan ide yang sungguh brilian: sepak pojok pendek kepada Rabiot, yang mencetak gol lewat sepakan lob sebagai pukulan kedua bagi Inter

Luapan kegembiraan pemain Prancis itu kepada Diego menunjukkan betapa ia menyukai rekan baru yang dibimbingnya tersebut. Rabiot bukan satu-satunya, karena semua rekan setim menilai Diego sebagai sosok luar biasa di dalam dan di luar lapangan, sementara suporter AC Milan sudah menjadikannya idola.

  • Bakat mengenali bakat

    Asisnya indah dan penting, tetapi Moreira sudah menorehkan namanya dalam sejarah Milan berkat gol keempatnya dalam enam pertandingan Serie A, yang lahir dari tendangan bebas yang dieksekusi dengan sempurna. Bola yang ditendang pemain tim nasional Belgia itu melengkung dan tak mampu dijangkau Martinez, membuat lebih dari 70.000 penonton di San Siro berdiri bersorak.

    Sebelum menendang, Diego mengungguli Modric, tak kurang dari sosok sekaliber dirinya, untuk mengambil tendangan bebas itu. Luka sudah mengapit bola di bawah lengannya, tetapi Moreira, yang merasa terpanggil untuk mengincar gawang, meminta izin kepada legenda Kroasia itu untuk menjadi eksekutor. Modric pun merasakan vibes, melihat ciri fisik sang talenta dan, saat Diego berdiri di hadapannya dengan tangan terkatup seperti sedang berdoa, menyerahkan bola tanpa perlu diminta lagi.

    Bakat mengenali bakat. Diego mengakui: "Saya percaya diri. Itu gol pertama saya dari tendangan bebas dalam pertandingan. Saya pernah melakukannya saat latihan, tetapi belum pernah dalam pertandingan. Pulisic juga memberi saya kepercayaan untuk menendang.

  • Penyesalan Roma

    Padahal, Moreira seharusnya memang bermain di San Siro, tetapi dengan seragam Roma.

    Gasperini sangat mengagumi pemain asal Liegi itu dan secara khusus meminta agar ia direkrut. Keluarga Friedkin telah berusaha keras mendatangkannya dari Strasbourg sepanjang Juni, tetapi tawaran mereka tidak pernah melebihi 35 juta euro, jumlah yang selalu dianggap terlalu rendah oleh klub Prancis itu.

  • BERNILAI LEBIH DARI 51 JUTA

    Transfer Moreira ke AC Milan bersifat permanen, dan hal itu sudah diketahui. Nilai dasar yang disetujui AC Milan untuk mendatangkan mantan pemain Chelsea itu bagi Ruben Amorim sedikit di atas 51 juta euro, tepatnya 51.282.051 euro.

    Namun, itu baru nilai awal. Jumlah tersebut akan bertambah melalui sejumlah bonus, jika syaratnya dipenuhi oleh AC Milan maupun Moreira sendiri pada musim ini.

    Untuk bonus individu, AC Milan harus membayar tambahan 2.051.282 euro kepada Strasbourg jika Moreira mencatatkan sedikitnya 10 gol dan assist secara keseluruhan dalam satu musim, baik musim ini maupun musim-musim berikutnya. Bonus ini hanya bisa berlaku satu kali.

    Ada pula bonus terkait jumlah penampilan Moreira: jika pemain berkaki kiri itu tampil sebagai starter sedikitnya 15 kali dalam semusim, masing-masing selama minimal 45 menit, Strasbourg akan menerima bonus tambahan sebesar 1.025.641 euro.

    Investasi yang sukses bagi Cardinale, nilai Moreira kini lebih dari 51 juta euro dan terus meningkat pesat.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
MUN

MUN

Champions League

03 Nov 2026

ROM

ROM

MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC