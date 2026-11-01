Di hadapan pemilik nomor 22 terhebat dalam sejarah Milan, Kaká, Moreira yang juga mengenakan nomor 22 (nomor yang dipilihnya untuk menghormati idolanya, Ricky) menikmati malam bak dongeng.

Ia memberikan assist sempurna untuk sundulan Pulisic, yang bukan pemain tertinggi di lini serang AC Milan tetapi mampu melompat lebih tinggi daripada para pemain bertahan Inter yang menjulang pada gol pertama. Lalu, ia mencetuskan ide yang sungguh brilian: sepak pojok pendek kepada Rabiot, yang mencetak gol lewat sepakan lob sebagai pukulan kedua bagi Inter

Luapan kegembiraan pemain Prancis itu kepada Diego menunjukkan betapa ia menyukai rekan baru yang dibimbingnya tersebut. Rabiot bukan satu-satunya, karena semua rekan setim menilai Diego sebagai sosok luar biasa di dalam dan di luar lapangan, sementara suporter AC Milan sudah menjadikannya idola.