Tentu saja, ini tidak akan menjadi Real Madrid jika musim yang berantakan ini tidak diwarnai oleh drama serius di luar lapangan, dan Mbappé pun tak sekali dua kali menjadi pusat perhatian dalam situasi tersebut, hingga para suporter pun akhirnya berbalik menentangnya di masa-masa akhir musim.

Menurut The Athletic, pemain berusia 27 tahun itu terlibat dalam konfrontasi yang tidak menyenangkan dengan seorang anggota staf klub sebelum pertandingan melawan Real Betis pada akhir April, di mana ia melontarkan serangkaian kata-kata kasar kepada seorang pelatih yang menyebutnya offside dalam pertandingan latihan - sebuah cerminan dari suasana beracun yang menyelimuti klub selama masa-masa sulit tersebut.

Mbappe kemudian mengalami cedera otot paha belakang dalam laga melawan Betis, namun alih-alih pulih di markas latihan Madrid di Valdebebas, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk berlibur ke Sardinia bersama pacarnya, aktris Spanyol ternama Ester Exposito, dan tertangkap kamera berada di atas yacht pada saat klubnya tengah menghadapi Espanyol di La Liga.

Keputusan tersebut menuai kritik baik dari dalam maupun luar klub. Meskipun Arbeloa membela pemainnya, petisi online 'Mbappe out' kemudian viral, mengumpulkan sekitar 12 juta tanda tangan dalam kurang dari 24 jam dan akhirnya melampaui 70 juta. Penyerang tersebut kemudian absen dalam El Clasico di mana Real Madrid menyerahkan gelar kepada Barcelona karena dia masih dianggap belum fit, dan mengundurkan diri dari latihan bersama para pemain cadangan karena 'ketidaknyamanan', sebelum kembali ke bangku cadangan saat melawan Real Oviedo pada pertengahan Mei.

Namun, hal itu menjadi masalah bagi Mbappe sendiri; secara tak biasa, ia berhenti untuk berbicara dengan media setelah masuk sebagai pemain cadangan, dan penyerang itu dengan tegas mengatakan bahwa ia "100 persen" fit serta mengklaim bahwa ia tidak diturunkan sebagai starter karena Arbeloa telah memberitahunya bahwa ia telah diturunkan menjadi 'penyerang pilihan keempat'. Dilaporkan kemudian bahwa frustrasi pemain Prancis itu berasal dari pemecatan Alonso.

Arbeloa terpaksa membantah klaim tersebut tak lama setelahnya, mengatakan dalam konferensi persnya setelah dibombardir dengan pertanyaan tentang komentar Mbappe: "Dia pasti salah paham, saya sama sekali tidak pernah mengatakan dia adalah penyerang pilihan keempat. Seorang pemain yang empat hari lalu bahkan tidak cukup fit untuk masuk bangku cadangan dalam sebuah pertandingan seharusnya tidak diturunkan sebagai starter hari ini."

The Athletic melaporkan pada saat itu bahwa ada "kekecewaan yang semakin meningkat" terhadap Mbappe, "dari ruang ganti hingga jajaran direksi". Menanggapi kritik yang meluas, pihak Mbappe mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Sebagian dari kritik tersebut didasarkan pada interpretasi berlebihan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masa pemulihan yang diawasi ketat oleh klub, dan tidak mencerminkan komitmen serta kerja keras Kylian setiap hari untuk tim."