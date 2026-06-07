Goal.com
LiveTiket
Kylian Mbappe France GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Kisah cinta Kylian Mbappé dengan Piala Dunia: Turnamen favorit sang ikon Prancis ini datang pada waktu yang tepat setelah musim yang buruk bagi pemain yang terpinggirkan di Real Madrid

Analysis
France
K. Mbappe
World Cup
Real Madrid
LaLiga
FEATURES

Aneh rasanya tidak ada banyak sorotan seputar Kylian Mbappé menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, tapi hal itu mungkin bisa dijelaskan oleh musim klubnya bersama Real Madrid yang secara umum kurang berkesan. Ia pasti merasa sangat lega bisa menjauh dari atmosfer panas di Bernabeu setelah menjadi sosok yang tidak disukai menjelang akhir musim, dan kini mengalihkan fokusnya untuk menorehkan sejarah bersama Prancis di Amerika Utara.

Mbappe memasuki turnamen ini setelah menjalani musim yang penuh gejolak, di mana ia memang tetap produktif namun sekali lagi gagal meraih trofi besar, sehingga ia menjadi sosok yang sangat tidak disukai baik di kalangan suporter maupun jajaran petinggi klub, seiring dengan berantakannya musim Real Madrid di tengah drama serius di balik layar.

Jauh dari sorotan tajam yang mengelilingi klub sepak bola paling terkenal di dunia, pemain berusia 27 tahun ini kini dapat mengalihkan perhatiannya ke tim nasional Prancis dan misi untuk merebut kembali gelar Piala Dunia mereka setelah kekalahan di final 2022. Ia pasti akan menikmati kesempatan untuk mengingatkan semua orang tentang apa yang sebenarnya ia mampu lakukan di lapangan.

Setelah musim yang ingin dilupakan di Madrid, Mbappe akan mengejar sejarah baru di Amerika Utara, dan Anda akan bodoh jika bertaruh bahwa ia tidak akan berhasil.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Melakukan bagiannya

    Anehnya, antusiasme seputar Mbappé justru semakin memuncak seiring mendekatnya waktu kick-off Piala Dunia. Meskipun musim Real Madrid terbilang bencana menurut standar tinggi mereka, sang penyerang jelas telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim.

    Mbappe tiba di turnamen ini setelah menjalani musim individu yang produktif, sekali lagi melampaui angka 40 gol dengan mencetak 25 gol di La Liga dan menambahkan 17 gol di Liga Champions dan Copa del Rey.

    Namun, setelah paruh pertama musim 2025-26 yang fenomenal, ia jauh kurang efektif di paruh kedua, hanya mencetak empat gol antara pertengahan Februari dan akhir musim di tengah cedera ringan, kontroversi di luar lapangan, dan pertanyaan mengenai hubungannya dengan pelatih sementara Alvaro Arbeloa.

    • Iklan
  • MbappeGetty Images

    Tanpa trofi

    Mungkin bisa dikatakan bahwa minimnya kontribusi Mbappé di fase krusial musim ini tidak membantu upaya Madrid, yang berujung pada musim kedua berturut-turut tanpa trofi besar bagi pemain Prancis itu sejak kepindahannya yang sensasional secara gratis dari Paris Saint-Germain ke Bernabéu pada tahun 2024.

    Setelah pemecatan Xabi Alonso, Los Blancos tersingkir dari Copa del Rey oleh Albacete yang berada di papan bawah pada babak 16 besar dan tidak mampu mengungguli tim Bayern Munich yang jelas lebih unggul di perempat final Liga Champions, meskipun Mbappe mencetak gol di masing-masing leg.

    Kesengsaraan mereka tentu saja semakin bertambah ketika mereka menyerahkan gelar liga kepada rival abadi mereka, Barcelona, dalam kekalahan Clasico yang memalukan pada bulan Mei, dan akhirnya finis delapan poin di belakang tim asuhan Hansi Flick.

    Secara pribadi, penyerang andalan mereka juga terpaksa menyaksikan mantan klubnya, PSG, mengangkat trofi Liga Champions untuk kedua kalinya berturut-turut sejak kepergiannya - trofi yang ia tinggalkan agar bisa diraih oleh PSG.

  • arbeloa mbappe(C)Getty Images

    Menimbulkan kontroversi

    Tentu saja, ini tidak akan menjadi Real Madrid jika musim yang berantakan ini tidak diwarnai oleh drama serius di luar lapangan, dan Mbappé pun tak sekali dua kali menjadi pusat perhatian dalam situasi tersebut, hingga para suporter pun akhirnya berbalik menentangnya di masa-masa akhir musim.

    Menurut The Athletic, pemain berusia 27 tahun itu terlibat dalam konfrontasi yang tidak menyenangkan dengan seorang anggota staf klub sebelum pertandingan melawan Real Betis pada akhir April, di mana ia melontarkan serangkaian kata-kata kasar kepada seorang pelatih yang menyebutnya offside dalam pertandingan latihan - sebuah cerminan dari suasana beracun yang menyelimuti klub selama masa-masa sulit tersebut.

    Mbappe kemudian mengalami cedera otot paha belakang dalam laga melawan Betis, namun alih-alih pulih di markas latihan Madrid di Valdebebas, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk berlibur ke Sardinia bersama pacarnya, aktris Spanyol ternama Ester Exposito, dan tertangkap kamera berada di atas yacht pada saat klubnya tengah menghadapi Espanyol di La Liga.

    Keputusan tersebut menuai kritik baik dari dalam maupun luar klub. Meskipun Arbeloa membela pemainnya, petisi online 'Mbappe out' kemudian viral, mengumpulkan sekitar 12 juta tanda tangan dalam kurang dari 24 jam dan akhirnya melampaui 70 juta. Penyerang tersebut kemudian absen dalam El Clasico di mana Real Madrid menyerahkan gelar kepada Barcelona karena dia masih dianggap belum fit, dan mengundurkan diri dari latihan bersama para pemain cadangan karena 'ketidaknyamanan', sebelum kembali ke bangku cadangan saat melawan Real Oviedo pada pertengahan Mei.

    Namun, hal itu menjadi masalah bagi Mbappe sendiri; secara tak biasa, ia berhenti untuk berbicara dengan media setelah masuk sebagai pemain cadangan, dan penyerang itu dengan tegas mengatakan bahwa ia "100 persen" fit serta mengklaim bahwa ia tidak diturunkan sebagai starter karena Arbeloa telah memberitahunya bahwa ia telah diturunkan menjadi 'penyerang pilihan keempat'. Dilaporkan kemudian bahwa frustrasi pemain Prancis itu berasal dari pemecatan Alonso.

    Arbeloa terpaksa membantah klaim tersebut tak lama setelahnya, mengatakan dalam konferensi persnya setelah dibombardir dengan pertanyaan tentang komentar Mbappe: "Dia pasti salah paham, saya sama sekali tidak pernah mengatakan dia adalah penyerang pilihan keempat. Seorang pemain yang empat hari lalu bahkan tidak cukup fit untuk masuk bangku cadangan dalam sebuah pertandingan seharusnya tidak diturunkan sebagai starter hari ini."

    The Athletic melaporkan pada saat itu bahwa ada "kekecewaan yang semakin meningkat" terhadap Mbappe, "dari ruang ganti hingga jajaran direksi". Menanggapi kritik yang meluas, pihak Mbappe mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Sebagian dari kritik tersebut didasarkan pada interpretasi berlebihan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masa pemulihan yang diawasi ketat oleh klub, dan tidak mencerminkan komitmen serta kerja keras Kylian setiap hari untuk tim."

  • Kylian MbappeGetty

    Menghindari sorakan penonton

    Mbappe termasuk di antara sejumlah pemain Madrid yang dicemooh dan diteriaki oleh suporter tuan rumah di Bernabeu selama pertandingan melawan Oviedo tersebut, yang berlangsung setelah gelar juara diserahkan begitu saja kepada Barcelona dan insiden keributan di ruang ganti yang kini terkenal antara gelandang Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde.

    Bahkan dilaporkan bahwa sang striker sebenarnya ingin absen dalam dua pertandingan kandang terakhir musim ini untuk menghindari kemarahan para pendukung yang terkenal temperamental, meskipun pada akhirnya ia tetap tampil melawan Oviedo dan Athletic Club, serta mencetak gol ke gawang tim terakhir pada hari terakhir.

    Mbappe mungkin akan sangat lega bahwa musim klub yang penuh gejolak telah berlalu dan ia kini dapat fokus pada acara favoritnya bersama Prancis: Piala Dunia. Namun, dampak dari musim yang negatif ini masih harus dilihat.

    Mbappe menegaskan pada jeda internasional bulan Maret bahwa persiapan yang baik di level klub sangat penting untuk meraih kesuksesan di turnamen internasional besar. "Ini bukan perdebatan. Saya telah bermain di dua Piala Dunia, saya memenangkan satu, dan mencapai final di yang lain," katanya. "Bagaimana saya mempersiapkannya? Dengan bermain di semua pertandingan bersama klub saya."

  • Kylian Mbappe 2018 World Cup trophy kissGetty Images

    Ikon Piala Dunia

    Mbappe pasti sangat menantikan Piala Dunia ini, dan bukan hanya karena Prancis akan menjadi salah satu favorit untuk menjuarainya untuk kedua kalinya dalam tiga edisi terakhir. Secara pribadi, ia akan memburu sejumlah rekor untuk mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah panjang turnamen sepak bola terbesar ini.

    Setelah meniru Pele dengan membawa Les Bleus meraih kejayaan sebagai pemain berusia 19 tahun dengan mencetak empat gol di Rusia pada 2018, ia kembali tak terbendung pada 2022 saat tim asuhan Didier Deschamps hanya kalah tipis dari Argentina di final di Qatar, dengan mencetak delapan gol di turnamen tersebut - termasuk hat-trick yang luar biasa dalam pertandingan final yang tak terlupakan.

    Musim panas ini, Mbappe akan membidik lebih banyak sejarah. Ia pasti akan menjadi pencetak gol terbanyak Prancis di Amerika Utara, mengingat ia saat ini hanya tertinggal satu gol dari Olivier Giroud di klasemen (56 gol), dan dengan demikian ia akan melampaui legenda Just Fontaine (13 gol) sebagai pencetak gol terbanyak Prancis di Piala Dunia.

    Lalu, tentu saja, ada hal kecil berupa potensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen secara keseluruhan. Baik Mbappe (12) maupun Lionel Messi (13) berada dalam jarak yang sangat dekat dengan total 16 gol Miroslav Klose untuk Jerman, dan mengingat ia kemungkinan akan bermain setidaknya di satu Piala Dunia lagi, pemain Prancis ini memiliki peluang untuk menjauhkan diri dari para pesaingnya.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    'Gila demi warisanku'

    Terlepas dari keributan di sekelilingnya dan musim klub yang kurang memuaskan, Mbappé sangat menyadari betapa besarnya peluang yang ada di musim panas ini, saat ia berupaya menorehkan sejarah baik secara individu maupun bersama timnas Prancis.

    "Tidak ada yang lebih baik daripada mewakili negara Anda, Anda menjadi bagian dari para pemain sepak bola elit internasional," katanya kepada Vanity Fair baru-baru ini. "Sulit berada dalam situasi seperti kami, di mana semua orang mengharapkan kami melakukan keajaiban. Namun, keajaiban hanya terjadi di lapangan; Anda tidak perlu bermain sebelum pertandingan dimulai.

    "Saya adalah kapten tim. Sekarang situasinya berbeda. Tanggung jawabnya berbeda. Tapi saya siap untuk itu, siap memimpin tim saya ke panggung terbesar, dan saya berharap kita akan pulang dengan trofi ke Paris dan Champs-Elysees.

    "Saya pikir saat bermain, Anda tidak memikirkan warisan. Anda memikirkan untuk tampil, dan membawa trofi pulang. Jika kita menang, dan jika saya menang, itu akan luar biasa bagi warisan negara dan warisan saya, pasti."

Friendlies
France crest
France
FRA
Northern Ireland crest
Northern Ireland
NIR