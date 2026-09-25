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'Kirimkan medalinya!' - Rio Ferdinand dan Jose Enrique menuntut Manchester United dan Liverpool diberi gelar Premier League setelah putusan Manchester City
Ferdinand mendesak pembaruan lemari trofi
Legenda Manchester United Ferdinand tak butuh waktu lama untuk bereaksi terhadap putusan bersejarah tersebut, ketika mantan bintang Premier League angkat bicara setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran finansialRio Ferdinand dan Jose Enrique ingin Manchester United dan Liverpool dianugerahi gelar Premier League setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas pelanggaran finansial.
Lewat platform media sosial X, Ferdinand menyampaikan perasaannya dengan jelas terkait potensi redistribusi trofi, setelah memainkan peran penting saat United finis sebagai runner-up di bawah City dalam drama musim Premier League 2011-12. Mantan bek itu menyatakan keinginannya agar koleksi medalinya bertambah setelah putusan resmi mengenai perilaku finansial City pada era tersebut, dengan menulis: 'Satu medali Premier League lagi untuk ditambahkan ke lemari trofi.'
- Getty Images Sport
Enrique ikut menyerukan keadilan
Sentimen itu juga dirasakan di Merseyside, tempat mantan bek kiri Liverpool Jose Enrique turut menyuarakan tuntutannya atas penghargaan retrospektif. Enrique merupakan figur penting bagi Liverpool pada musim 2013-14, sebuah kampanye yang tetap membekas dalam ingatan para suporter karena nyaris juara di bawah Brendan Rodgers. Liverpool finis hanya dua poin di belakang Manchester City pada tahun itu, setelah kolaps dramatis di akhir musim yang termasuk kekalahan terkenal dari Chelsea di Anfield.
Enrique menggunakan media sosial untuk membagikan kegembiraannya, dengan mengunggah pesan bersama gambar rekayasa dirinya sedang memoles trofi Premier League. Pria Spanyol itu, yang menghabiskan lima tahun di klub tersebut, tidak menutupi ekspektasinya kepada otoritas liga. Enrique menulis: 'Sudah ada di sini!!! Terima kasih Premier League dan kirimkan medali saya juga secepatnya.'
Sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya mengancam Manchester City
Ketika seruan untuk gelar retrospektif makin menguat dari para mantan pemain dan suporter rival, Premier League belum mengumumkan sanksi resmi apa pun setelah putusan bersalah tersebut. Namun, hukuman yang berpotensi dijatuhkan dilaporkan berkisar dari denda besar hingga pengurangan poin yang signifikan atau bahkan degradasi.
Manchester City sudah mengeluarkan pernyataan saat mereka mempertimbangkan opsi hukum yang tersedia, termasuk kemungkinan mengajukan gugatan terhadap putusan tersebut.
- Getty Images Sport
Manchester City tampil gemilang di lapangan meski diterpa drama di luar lapangan
Di atas lapangan, City saat ini memimpin Premier League 2026-27 dengan rekor sempurna lima kemenangan dari lima pertandingan, sementara Liverpool berada di posisi keenam dengan dua kemenangan dan United tertinggal di peringkat ke-12 setelah hanya meraih satu kemenangan.
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