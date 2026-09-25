Legenda Manchester United Ferdinand tak butuh waktu lama untuk bereaksi terhadap putusan bersejarah tersebut, ketika mantan bintang Premier League angkat bicara setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran finansialRio Ferdinand dan Jose Enrique ingin Manchester United dan Liverpool dianugerahi gelar Premier League setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas pelanggaran finansial.

Lewat platform media sosial X, Ferdinand menyampaikan perasaannya dengan jelas terkait potensi redistribusi trofi, setelah memainkan peran penting saat United finis sebagai runner-up di bawah City dalam drama musim Premier League 2011-12. Mantan bek itu menyatakan keinginannya agar koleksi medalinya bertambah setelah putusan resmi mengenai perilaku finansial City pada era tersebut, dengan menulis: 'Satu medali Premier League lagi untuk ditambahkan ke lemari trofi.'







