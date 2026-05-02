"Kira dia seorang staf pelatih": Kegagalan transfer FC Bayern yang disertai kisah unik tentang mantan pelatih Hansi Flick

Bayern Munich mengeluarkan biaya delapan juta euro untuk mendatangkan Sarr pada musim gugur 2020, namun pemain asal Prancis itu tak pernah benar-benar mampu meyakinkan di Munich. Termasuk karena cedera berkepanjangan, ia hanya tampil dalam 33 pertandingan resmi (satu gol, empat assist) hingga kepergiannya pada 2024.

Setelah itu, Sarr mengalami kesulitan besar untuk mencari klub baru. Setelah hampir satu setengah tahun tanpa klub, ia bergabung dengan klub masa mudanya, Metz, pada awal tahun ini, di mana ia masih terikat kontrak hingga musim panas mendatang.

Selain itu, masa depannya tidak pasti, mengingat klub tersebut berada di peringkat ke-18 Ligue 1 dan berada di ambang degradasi ke divisi kedua. Dengan tiga pertandingan tersisa dan selisih sembilan poin dari peringkat ke-16 yang menentukan degradasi, peluang untuk bertahan di liga hanya mungkin secara teoritis.

Sejak kembali, Sarr telah tampil sembilan kali untuk Metz, namun tidak ada satu pun pertandingan yang dimenangkan (tiga kali seri, enam kali kalah).