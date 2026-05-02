Goal.com
Live
Hansi Flick
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

"Kira dia seorang staf pelatih": Kegagalan transfer FC Bayern yang disertai kisah unik tentang mantan pelatih Hansi Flick

Bundesliga
Bayern Munich
H. Flick
B. Sarr

Bouna Sarr telah berbicara secara terbuka tentang masa-masa bermainnya di FC Bayern München dan menceritakan sebuah kisah lucu tentang mantan pelatihnya, Hansi Flick.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Prancis L'Equipe, bek kanan tersebut mengungkapkan bahwa ia dan Flick telah bertemu untuk pertama kalinya beberapa bulan sebelum transfer resminya ke klub juara Jerman tersebut.

  • Namun, dalam pertandingan persahabatan antara Olympique Marseille—klub Sarr saat itu—dan Bayern, awalnya dia sama sekali tidak mengenali Flick. "Dia mengulurkan tangannya kepadaku saat jeda babak pertama dan berkata: 'Pemain hebat!' Namun, karena aku mengira dia adalah seorang staf pelatih, aku agak ragu-ragu. Belakangan aku baru tahu bahwa dia adalah pelatih FC Bayern yang memenangkan Liga Champions!", kenang pria berusia 34 tahun itu.

    Untungnya, pada hari pertamanya di Säbener Straße, tidak ada lagi masalah kesalahpahaman. "Sesaat sebelum latihan pertamaku di FC Bayern, Pelatih Hansi Flick memelukku dan berkata: 'Aku mendatangkanmu agar kamu bermain. Aku senang kamu bergabung dengan kami. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri.'"

  • FC Bayern München - Training SessionGetty Images Sport

    Sarr tidak pernah merasa bahagia di FC Bayern

    Bayern Munich mengeluarkan biaya delapan juta euro untuk mendatangkan Sarr pada musim gugur 2020, namun pemain asal Prancis itu tak pernah benar-benar mampu meyakinkan di Munich. Termasuk karena cedera berkepanjangan, ia hanya tampil dalam 33 pertandingan resmi (satu gol, empat assist) hingga kepergiannya pada 2024.

    Setelah itu, Sarr mengalami kesulitan besar untuk mencari klub baru. Setelah hampir satu setengah tahun tanpa klub, ia bergabung dengan klub masa mudanya, Metz, pada awal tahun ini, di mana ia masih terikat kontrak hingga musim panas mendatang.

    Selain itu, masa depannya tidak pasti, mengingat klub tersebut berada di peringkat ke-18 Ligue 1 dan berada di ambang degradasi ke divisi kedua. Dengan tiga pertandingan tersisa dan selisih sembilan poin dari peringkat ke-16 yang menentukan degradasi, peluang untuk bertahan di liga hanya mungkin secara teoritis.

    Sejak kembali, Sarr telah tampil sembilan kali untuk Metz, namun tidak ada satu pun pertandingan yang dimenangkan (tiga kali seri, enam kali kalah).

  • Bouna Sarr: Data Kinerja dan Statistik

    Klub

    Pertandingan

    Gol

    Assist

    Olympique Marseille

    181

    8

    12

    FC Metz

    119

    8

    9

    FC Bayern

    33

    1

    4

