Getty/GOAL
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Kiprah menanjak Ethan Ampadu: pindah ke Chelsea pada usia 16 tahun, ‘jauh dari standar’ di Sheffield United, dan menjadi pemimpin yang tampil ‘minimal tujuh dari 10’ setiap pekan di Leeds United
Ampadu bergabung dengan Chelsea sebagai pemain berbakat yang masih berusia belasan tahun.
Putra daerah Exeter, Ampadu mengawali karier di klub kota kelahirannya dan mencatatkan debut bersama tim senior Exeter City pada usia 15 tahun, 10 bulan, dan 26 hari, memecahkan rekor yang sebelumnya ditorehkan di Devon oleh ikon Arsenal Cliff Bastin.
Potensi sebesar itu segera menarik perhatian, dengan pemain muda berbakat tersebut masuk radar perekrutan klub-klub Liga Primer Inggris. Chelsea, klub besar asal Stamford Bridge, akhirnya memenangi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya.
Ampadu hanya mencatatkan 12 penampilan resmi bersama Chelsea, dengan hanya satu di antaranya terjadi di kompetisi kasta tertinggi. Ia kemudian memperoleh pengalaman berharga di luar London barat saat bergabung dengan RB Leipzig, Sheffield United, Venezia, dan Spezia.
- Getty
Pemain timnas Wales kembali ke jalur yang benar di Elland Road
Transfer permanen akhirnya terwujud pada 2023 ketika Ampadu pindah ke Yorkshire Barat. Kesepakatan Leeds senilai £7 juta ($9 juta) kini tampak seperti pembelian yang sangat menguntungkan. Ampadu mengenakan ban kapten klub hanya setahun setelah kedatangannya.
Ia menjadi kapten Leeds saat menjuarai Championship pada 2025, sebelum membantu klub tersebut mengukuhkan tempatnya di Premier League musim lalu. Pemain berusia 26 tahun itu menjadi salah satu pilihan utama Daniel Farke saat bugar, dan kini tampil konsisten dengan performa bernilai “tujuh dari 10”.
Ampadu telah menjadi idola suporter di Elland Road. Nasibnya berbalik secara luar biasa setelah ia sempat terancam dicap sebagai pemain muda berbakat yang pada akhirnya gagal memenuhi harapan.
Ampadu telah menjadi kapten yang menjadi tumpuan Leeds
Ditanya soal kiprah Ampadu yang kian menonjol, mantan bek Leeds Kilgallon, yang berbicara dalam kerja sama dengan situs taruhan olahraga kripto terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Saat saya menontonnya di Sheffield United, tempat ia bermain sebagai pemain pinjaman, segalanya tidak berjalan baik baginya. Saya mengenal beberapa pemain yang pernah bermain di Sheffield United dan sudah berbicara dengan beberapa orang. Saat itu saya bertanya, ‘Siapa Ampadu ini? Penampilannya tampak jauh dari harapan saat ini.’
“Sekarang dia datang ke Leeds United, dan betapa hebatnya dia sebagai pemain. Kapten, pemimpin, tak pernah absen, bisa bermain sebagai bek tengah maupun gelandang tengah. Sejujurnya, saya belum pernah melihatnya tampil buruk. Di setiap pertandingan, nilainya minimal tujuh. Dia benar-benar memimpin tim itu.
“Suasana ruang ganti Leeds United sangat baik. Saya pikir dialah yang menjaga suasana itu. Dia pemimpin di dalam dan di luar lapangan. Saya tidak bisa cukup memujinya. Saya rasa mereka sempat bercanda tempo hari bahwa dia kurang banyak mencetak gol, tetapi dia melakukan semua hal lain yang mungkin tidak terlalu diperhatikan orang, seperti tekel dan berlari kembali untuk membantu pertahanan.
“Dia benar-benar pemain yang paling menonjol bagi Leeds United. Leeds memiliki beberapa pemain bagus sejauh musim ini, tetapi Ampadu paling menonjol. Sungguh.”
- Getty
Pertemuan dengan Manchester United dan Fernandes menjadi agenda berikutnya
Leeds membutuhkan Ampadu tampil segigih mungkin saat kembali berlaga di Liga Primer pada Minggu. Leeds tengah bersiap menghadapi Manchester United, yang akan melintasi Pegunungan Pennine di tengah meningkatnya tekanan terhadap pelatih yang tengah terdesak, Michael Carrick.
Farke berharap bisa semakin mendekatkan Carrick pada akhir masa jabatannya sebagai pelatih, setelah meraih empat poin dari rival lama itu musim lalu. Ia juga mengandalkan kaptennya untuk memenangi duel yang diperkirakan berlangsung menarik di lini tengah melawan pengatur serangan asal Portugal, Bruno Fernandes.
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