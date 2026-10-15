Ditanya soal kiprah Ampadu yang kian menonjol, mantan bek Leeds Kilgallon, yang berbicara dalam kerja sama dengan situs taruhan olahraga kripto terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Saat saya menontonnya di Sheffield United, tempat ia bermain sebagai pemain pinjaman, segalanya tidak berjalan baik baginya. Saya mengenal beberapa pemain yang pernah bermain di Sheffield United dan sudah berbicara dengan beberapa orang. Saat itu saya bertanya, ‘Siapa Ampadu ini? Penampilannya tampak jauh dari harapan saat ini.’

“Sekarang dia datang ke Leeds United, dan betapa hebatnya dia sebagai pemain. Kapten, pemimpin, tak pernah absen, bisa bermain sebagai bek tengah maupun gelandang tengah. Sejujurnya, saya belum pernah melihatnya tampil buruk. Di setiap pertandingan, nilainya minimal tujuh. Dia benar-benar memimpin tim itu.

“Suasana ruang ganti Leeds United sangat baik. Saya pikir dialah yang menjaga suasana itu. Dia pemimpin di dalam dan di luar lapangan. Saya tidak bisa cukup memujinya. Saya rasa mereka sempat bercanda tempo hari bahwa dia kurang banyak mencetak gol, tetapi dia melakukan semua hal lain yang mungkin tidak terlalu diperhatikan orang, seperti tekel dan berlari kembali untuk membantu pertahanan.

“Dia benar-benar pemain yang paling menonjol bagi Leeds United. Leeds memiliki beberapa pemain bagus sejauh musim ini, tetapi Ampadu paling menonjol. Sungguh.”