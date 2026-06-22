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Kiper timnas Inggris, Khiara Keating, menolak tawaran kontrak baru dari Man City di tengah minat dari klub-klub WSL lainnya, seiring kontraknya memasuki tahun terakhir
Nasib yang sulit setelah terobosan besar
Keating mencatatkan terobosan luar biasa di Man City selama musim 2023-24, muncul sebagai kiper utama tim saat masih remaja, dan kemudian menjadi pemenang termuda sepanjang sejarah penghargaan Golden Glove WSL setelah mencatatkan sembilan clean sheet pada tahun itu. Performa gemilang tersebut juga membawanya masuk ke skuad timnas Inggris.
Namun, waktu bermainnya semakin sulit didapat pada musim-musim berikutnya. Pada musim 2024-25, Keating menjadi starter dalam 12 pertandingan liga, turun dari 22 pertandingan pada tahun sebelumnya, dan musim lalu ia hanya diturunkan sebagai starter dalam empat pertandingan WSL. Kiper berusia 21 tahun ini menjadi kiper utama di Piala FA, saat City mengalahkan Brighton 4-0 untuk merebut gelar juara, tetapi ia absen di final setelah mengalami gegar otak.
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Implikasi internasional
Hal itu juga berdampak pada kariernya di timnas Inggris, di mana Keating tidak dipanggil ke beberapa skuad Sarina Wiegman pada tahun 2026 akibat minimnya waktu bermain. Pemain berusia 21 tahun itu merupakan bagian dari tim yang meraih gelar juara Kejuaraan Eropa untuk kedua kalinya secara berturut-turut di Swiss musim panas lalu, sebagai kiper cadangan kedua di belakang kiper utama Hannah Hampton, dan ia melakukan debutnya bersama timnas Inggris beberapa bulan kemudian, di Etihad Stadium, tempat yang tak terduga.
Namun, Keating belum masuk dalam skuad Inggris sejak pertandingan pada Oktober itu; terkadang karena cedera, namun di lain waktu karena minimnya menit bermain di level klub. Hal itulah yang ia harapkan akan berubah sepanjang tahun depan, dengan Piala Dunia Wanita 2027 yang semakin dekat.
Keating menolak tawaran kontrak baru dari Man City
Apakah hengkang dari Man City bisa menjadi solusi dalam hal ini? Hal itu tampaknya semakin mungkin terjadi setelah BBC Sport melaporkan pada Senin bahwa Keating menolak tawaran baru dari klub tersebut. Kontraknya saat ini akan berakhir musim panas mendatang dan menurut laporan tersebut, ada minat dari klub lain di WSL, yang juga menyebutkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu 'masih ragu mengenai masa depannya'.
Saat berbicara kepada GOAL bulan lalu, ketika ditanya mengenai minimnya waktu bermain pada musim 2025-26, Keating mengatakan: “Ini memang sulit. Pada akhirnya, semua orang ingin bermain, jadi tidak mendapatkan menit bermain sebanyak yang saya bisa di liga memang sedikit mengecewakan, tetapi selalu ada peluang lain. Selalu ada peluang untuk menjadi lebih baik dan saya rasa dalam pertandingan piala yang telah saya mainkan, saya telah memanfaatkan [peluang-peluang tersebut].
"Saya rasa saya selalu belajar untuk selalu siap. Saya pikir begitu juga saat membela Inggris di Euro, saya adalah kiper cadangan, tapi Sarina selalu memastikan saya siap. Saya rasa saat Karen Bardsley dan Ellie Roebuck masih di sini, saya harus bersabar dan menunggu. Pada akhirnya, saya di sini untuk menjalankan tugas, jadi saya akan selalu mempersiapkan diri sebaik mungkin, apa pun yang terjadi."
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Apakah ia akan hengkang dari Man City?
Keating kemungkinan besar akan membawa kemampuannya ke klub WSL lain sekarang, karena ia mencari kesempatan bermain reguler yang dulu membuatnya bersinar begitu cemerlang pada musim 2023-24. Penampilan-penampilan tersebut ia tunjukkan di bawah asuhan mantan pelatih kepala Gareth Taylor, yang kini memimpin tim Liverpool yang mungkin sedang mencari kiper baru pada bursa transfer musim panas ini.
Jennifer Falk tampil sangat baik untuk The Reds setelah bergabung dengan status pinjaman dari Hacken pada Januari, memainkan peran kunci dalam membantu klub terhindar dari degradasi setelah terpuruk di dasar klasemen saat Natal. Namun, meskipun Liverpool sangat ingin mempertahankan pemain internasional Swedia tersebut, kesepakatan tidak dapat tercapai, menurut BBC Sport.
The Reds memang memiliki Rachael Laws, Faye Kirby, dan Rafaela Borggrafe dalam skuad mereka untuk posisi penjaga gawang. Meskipun demikian, Borggrafe menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman, Laws belum bermain untuk klub sejak Mei 2025, dan Kirby kehilangan posisinya setelah kedatangan Falk pada Januari.