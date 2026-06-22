Kiper timnas Inggris, Khiara Keating, menolak tawaran kontrak baru dari Man City di tengah minat dari klub-klub WSL lainnya, seiring kontraknya memasuki tahun terakhir

Apakah hengkang dari Man City bisa menjadi solusi dalam hal ini? Hal itu tampaknya semakin mungkin terjadi setelah BBC Sport melaporkan pada Senin bahwa Keating menolak tawaran baru dari klub tersebut. Kontraknya saat ini akan berakhir musim panas mendatang dan menurut laporan tersebut, ada minat dari klub lain di WSL, yang juga menyebutkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu 'masih ragu mengenai masa depannya'.

Saat berbicara kepada GOAL bulan lalu, ketika ditanya mengenai minimnya waktu bermain pada musim 2025-26, Keating mengatakan: “Ini memang sulit. Pada akhirnya, semua orang ingin bermain, jadi tidak mendapatkan menit bermain sebanyak yang saya bisa di liga memang sedikit mengecewakan, tetapi selalu ada peluang lain. Selalu ada peluang untuk menjadi lebih baik dan saya rasa dalam pertandingan piala yang telah saya mainkan, saya telah memanfaatkan [peluang-peluang tersebut].

"Saya rasa saya selalu belajar untuk selalu siap. Saya pikir begitu juga saat membela Inggris di Euro, saya adalah kiper cadangan, tapi Sarina selalu memastikan saya siap. Saya rasa saat Karen Bardsley dan Ellie Roebuck masih di sini, saya harus bersabar dan menunggu. Pada akhirnya, saya di sini untuk menjalankan tugas, jadi saya akan selalu mempersiapkan diri sebaik mungkin, apa pun yang terjadi."