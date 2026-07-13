Getty Images Sport
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Kiper timnas AS, Matt Turner, tampaknya akan tetap berseragam New England Revolution setelah klub MLS tersebut mencapai kesepakatan dengan Lyon terkait perpanjangan masa peminjaman
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi
Revs mengumumkan pada hari Senin bahwa klub telah mencapai kesepakatan perpanjangan dengan Lyon yang akan mempertahankan Turner sebagai pemain pinjaman hingga 31 Desember. Kesepakatan tersebut juga mencakup opsi untuk memperpanjang masa pinjaman selama satu tahun lagi dan, jika opsi tersebut diambil, Revs juga akan memiliki opsi untuk membeli Turner secara permanen.
Sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, kiper berusia 32 tahun ini tetap bersama Revs dengan kontrak tingkat TAM untuk tetap menjadi kiper utama tim.
- Getty Images Sport
'Tolok ukur utama bagi para penjaga gawang MLS'
“Kami sangat gembira telah mencapai kesepakatan dengan Lyon yang akan memungkinkan kami mempertahankan Matt Turner di New England Revolution untuk tahun-tahun mendatang,” kata Manajer Umum dan Kepala Bidang Sepak Bola Revs, Chris Tierney. “Penampilan Matt di lapangan, baik di MLS maupun di panggung dunia bersama Tim Nasional Putra AS, sudah berbicara sendiri.
“Kami sangat yakin bahwa Matt akan terus menjadi tolok ukur bagi para penjaga gawang MLS seiring ia terus membangun warisan yang sudah sangat mengesankan bersama Revolution.”
- Getty Images Sport
Karier Turner hingga saat ini
Setelah awalnya menorehkan prestasi bersama Revs, Turner pindah ke Eropa pada tahun 2022, awalnya bergabung dengan Arsenal menjelang Piala Dunia musim dingin itu. Setelah satu tahun dan tujuh penampilan bersama The Gunners, kiper tersebut kemudian pindah ke Nottingham Forest, di mana ia tampil 20 kali sebelum menjalani masa pinjaman selama satu tahun di Crystal Palace. Ia kemudian menandatangani kontrak dengan Lyon pada Juni 2025 dan dipinjamkan ke Revs dua bulan kemudian, merebut kembali posisinya sebagai kiper utama dengan 10 penampilan di akhir musim dan 14 penampilan sebagai starter di awal musim MLS ini.
Di level internasional, Turner telah mencatatkan 55 penampilan bersama timnas AS dan menjadi starter saat timnya kalah 3-2 dari Turki pada babak penyisihan grup Piala Dunia musim panas ini.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
The Revs, yang sempat naik ke peringkat keempat sebelum jeda Piala Dunia liga, akan kembali berlaga di MLS pada 22 Juli melawan Toronto FC.
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