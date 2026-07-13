Kiper timnas AS, Matt Turner, tampaknya akan tetap berseragam New England Revolution setelah klub MLS tersebut mencapai kesepakatan dengan Lyon terkait perpanjangan masa peminjaman

Revs mengumumkan pada hari Senin bahwa klub telah mencapai kesepakatan perpanjangan dengan Lyon yang akan mempertahankan Turner sebagai pemain pinjaman hingga 31 Desember. Kesepakatan tersebut juga mencakup opsi untuk memperpanjang masa pinjaman selama satu tahun lagi dan, jika opsi tersebut diambil, Revs juga akan memiliki opsi untuk membeli Turner secara permanen.

Sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, kiper berusia 32 tahun ini tetap bersama Revs dengan kontrak tingkat TAM untuk tetap menjadi kiper utama tim.