Martinez, pemain internasional Argentina, saat ini masuk dalam kategori itu, bersama penjaga gawang utama Manchester City Donnarumma dan Alisson, pemenang gelar bersama Liverpool yang telah lama mengabdi. Namun, kiper Arsenal Raya yang belakangan mendominasi daftar Golden Glove.

Ia setidaknya meraih bagian dari penghargaan bergengsi itu dalam tiga musim terakhir - hanya dua orang, Petr Cech dan Joe Hart, yang pernah memenangkannya empat kali - dan menambahkan medali juara Piala Dunia pada gelar Premier League miliknya pada 2026.

Pemain Spanyol berusia 30 tahun itu, bagaimanapun, hanya menjadi opsi pelapis untuk negaranya. Ditanya mengenai situasi yang agak aneh tersebut, dengan banyak yang menganggap Raya berada di jajaran elite dunia, Hislop berkata: “Ya, memang agak aneh, tetapi sejujurnya, menjelang turnamen, tentu ada banyak pembicaraan soal apakah itu akan menjadi David Raya, Joan Garcia, atau Unai Simon. Saya tahu Simon akan menjadi starter.

“Anda bisa berargumen bahwa kedua kiper itu, Raya yang menjuarai Premier League bersama Arsenal, Garcia yang menjuarai La Liga bersama Barcelona, lebih berprestasi. Tetapi saya rasa Unai Simon sangat cocok dengan cara Luis de la Fuente membuat Spanyol bermain. Dan itu terbukti.

“Ia bermain dengan garis pertahanan yang sangat tinggi, sangat agresif, dia bukan shot-stopper seperti dua lainnya. Tetapi lihat rekor Spanyol sepanjang turnamen itu, dan Anda akan mengerti mengapa Unai Simon terus menjadi pilihan utama.

“Dia tampaknya melengkapi lini belakang Spanyol yang berisi empat pemain dan apa yang mereka coba lakukan lebih baik daripada siapa pun. Klise lama, penguasaan bola adalah sembilan per sepuluh dari hukum, saya tidak melihat siapa pun akan menggusur Unai Simon dalam waktu dekat.”