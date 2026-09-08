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Kiper Premier League yang kurang mendapat sorotan: Pendatang baru dipuji sebagai ‘permata mutlak’ saat situasi ‘aneh’ yang dialami pemenang Sarung Tangan Emas Arsenal, David Raya, dijelaskan
Suzuki bergabung dengan Villa setelah tampil gemilang di Piala Dunia 2026
Pria itu adalah Zion Suzuki. Kiper timnas Jepang kelahiran New Jersey itu menuai banyak pujian atas penampilannya di Amerika Utara pada musim panas ini. Dengan cepat menjadi jelas bahwa masa depannya dalam jangka panjang tidak berada di Serie A bersama Parma.
Benar saja, setelah dikaitkan dengan juara Liga Champions Paris Saint-Germain, Aston Villa datang merekrut penjaga gawang berusia 24 tahun itu pada bursa transfer terbaru, saat mereka berupaya mencari pengganti yang tepat untuk pemenang Piala Dunia Emi Martinez yang menuju Chelsea.
Suzuki dibawa ke West Midlands dalam kesepakatan yang pada akhirnya bisa bernilai £30 juta ($41 juta). Ia dengan cepat masuk ke skuad Unai Emery, dengan janji lebih banyak hal lagi yang akan datang saat ia bersaing bersama para superstar Premier League yang lebih mapan.
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Kiper Premier League mana yang kurang mendapat sorotan?
Diminta untuk memilih seseorang yang kurang mendapat sorotan di divisi tersebut, Hislop, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL melalui The Sports Geek, mengatakan: “Saya akan bilang, menurut saya Villa telah menemukan permata mutlak dalam diri Suzuki.
“Saya akui dengan jujur saya tidak terlalu tahu soal masanya di Italia, tetapi saya mengamatinya dengan saksama selama Piala Dunia musim panas ini dan saya pikir dia benar-benar luar biasa. Segala hal tentang penampilannya, tekniknya, saya pikir dia adalah kiper yang komplet dan saya pikir mereka benar-benar mendapatkan temuan yang sangat bagus dalam diri Suzuki.
“Dan meski mereka juga telah kehilangan Emi Martinez, seorang kiper luar biasa, pemenang Piala Dunia, saya pikir mereka telah menggantikannya dengan sangat baik dan saya pikir Suzuki akan terbukti menjadi salah satu kiper yang lebih baik di liga musim ini.”
Raya, kiper nomor 1 Arsenal, hanya menjadi pelapis bagi Spanyol
Martinez, pemain internasional Argentina, saat ini masuk dalam kategori itu, bersama penjaga gawang utama Manchester City Donnarumma dan Alisson, pemenang gelar bersama Liverpool yang telah lama mengabdi. Namun, kiper Arsenal Raya yang belakangan mendominasi daftar Golden Glove.
Ia setidaknya meraih bagian dari penghargaan bergengsi itu dalam tiga musim terakhir - hanya dua orang, Petr Cech dan Joe Hart, yang pernah memenangkannya empat kali - dan menambahkan medali juara Piala Dunia pada gelar Premier League miliknya pada 2026.
Pemain Spanyol berusia 30 tahun itu, bagaimanapun, hanya menjadi opsi pelapis untuk negaranya. Ditanya mengenai situasi yang agak aneh tersebut, dengan banyak yang menganggap Raya berada di jajaran elite dunia, Hislop berkata: “Ya, memang agak aneh, tetapi sejujurnya, menjelang turnamen, tentu ada banyak pembicaraan soal apakah itu akan menjadi David Raya, Joan Garcia, atau Unai Simon. Saya tahu Simon akan menjadi starter.
“Anda bisa berargumen bahwa kedua kiper itu, Raya yang menjuarai Premier League bersama Arsenal, Garcia yang menjuarai La Liga bersama Barcelona, lebih berprestasi. Tetapi saya rasa Unai Simon sangat cocok dengan cara Luis de la Fuente membuat Spanyol bermain. Dan itu terbukti.
“Ia bermain dengan garis pertahanan yang sangat tinggi, sangat agresif, dia bukan shot-stopper seperti dua lainnya. Tetapi lihat rekor Spanyol sepanjang turnamen itu, dan Anda akan mengerti mengapa Unai Simon terus menjadi pilihan utama.
“Dia tampaknya melengkapi lini belakang Spanyol yang berisi empat pemain dan apa yang mereka coba lakukan lebih baik daripada siapa pun. Klise lama, penguasaan bola adalah sembilan per sepuluh dari hukum, saya tidak melihat siapa pun akan menggusur Unai Simon dalam waktu dekat.”
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Premier League 2026-27: Siapa yang akan berjaya?
Raya akan berharap ia bisa melakukan itu, saat memasuki kampanye UEFA Nations League berikutnya dan menuju upaya mempertahankan gelar Kejuaraan Eropa Spanyol pada 2028. Namun, ia akan menghadapi persaingan yang sangat berat.
Untuk saat ini, ia fokus pada kiprah Arsenal di Premier League, dengan Suzuki termasuk di antara mereka yang ikut meramaikan musim 2026-27 seiring beberapa tim di kasta tertinggi Inggris memasuki era baru.
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