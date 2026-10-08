Meski enggan berspekulasi soal kapan kiper seharga £100 juta bisa masuk ke pasar, Hislop mengakui bahwa tim-tim yang royal belanja di sepakbola Inggris berada di posisi terbaik untuk memulai tren transfer baru.

Saat ditanya apakah City atau Chelsea yang akan menjadi pihak pertama yang menembus batas rekrutmen itu, mantan pemain internasional Trinidad & Tobago tersebut menambahkan: “Tentu saja, mereka satu-satunya yang mengeluarkan uang sebesar itu.

“Anda sudah melihat klub-klub menghabiskan banyak uang untuk kiper. Saya masih ingat ketika Buffon bergabung dengan Juventus, saya pikir nilainya mendekati £35 juta pada saat itu. Itu jumlah yang sangat besar bahkan dalam sepakbola saat ini. Pada waktu itu, hal seperti itu benar-benar belum pernah terdengar dan semua orang terkejut melihatnya. Saat Buffon pensiun dari Juventus, tak ada lagi yang mempertanyakan nilai transfer itu.

“Begitu juga, jika ada seseorang yang cukup muda dan cukup bertalenta muncul, saya rasa seseorang mungkin saja akan mengeluarkan uang sebesar itu. Anda pernah melihat pemain seperti David De Gea dan Thibaut Courtois menembus klub-klub besar saat mereka masih remaja. Jika kiper seperti itu muncul hari ini, kiper dengan bakat seperti mereka saat masih remaja, klub besar mungkin bersedia menembus angka £100 juta untuk mendapatkannya. Kiper itu kemudian akan bertahan di sana selama 10 atau 12 tahun dan itu akan terlihat sebagai uang yang dibelanjakan dengan baik.

“Anda bisa melihat itu terjadi, Anda bisa menyusun skenarionya, tetapi sekali lagi, kiper dengan kualitas seperti itu di usia tersebut tidak terlalu sering muncul.”