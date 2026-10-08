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Kiper pertama seharga £100 juta! Manchester City atau Chelsea diprediksi bikin sejarah saat mantan penjaga gawang Premier League membuat prediksi transfer yang memecahkan rekor
Lima kiper termahal dalam sejarah
Raksasa Premier League dari Stamford Bridge sudah memuncaki daftar itu, setelah menggelontorkan £71,6 juta ($84 juta) untuk Kepa Arrizabalaga pada 2018. Investasi itu hanya memberi sedikit hasil, dengan Chelsea sempat memakai beberapa penjaga gawang lain sebelum berujung pada pemenang Piala Dunia Emi Martinez.
City juga berinvestasi besar pada lini pertahanan terakhir mereka, dengan kiper Brasil Ederson menelan biaya £34,7 juta ($41 juta) pada 2017. Ia memenangkan enam gelar liga di Stadion Etihad dan Liga Champions, yang berarti uang yang dikeluarkan untuknya memang sepadan.
Bintang Liverpool Alisson, dengan nilai £67 juta ($79 juta), flop Manchester United Andre Onana, dengan nilai £47,2 juta ($56 juta), dan legenda Juventus Gianluigi Buffon, yang menelan biaya £32,6 juta ($43 juta) jauh pada 2001, melengkapi lima besar kiper termahal.
- Getty/GOAL
Akankah transfer kiper senilai £100 juta terjadi pada suatu saat nanti?
Akankah standar itu kembali terlampaui pada satu titik di masa depan yang tidak terlalu jauh, saat nilai transfer sembilan digit berpindah tangan? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hislop, mantan kiper Newcastle dan West Ham, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat taruhan olahraga online Betsson, mengatakan: "Ya, terlepas dari semua bias, saya rasa Anda membaca itu dan mengatakan bahwa posisi itu memang sepenting itu.
"Sudah lama saya belajar bahwa biaya transfer sama sekali tidak masuk akal. Sekarang kita punya gelandang yang dihargai £125 juta dan seterusnya. Mencoba membenarkan angka seperti itu untuk striker saja sudah cukup sulit. Tetapi sekarang kita melihat gelandang dibeli dengan harga seperti itu. Beberapa tahun lalu, Virgil van Dijk meninggalkan Southampton dengan nilai £75 juta.
"Jadi saya rasa perkembangan alaminya adalah kita akan segera melihat seorang bek ditebus seharga £100 juta dan kemudian mungkin tidak lama setelah itu seorang kiper. Sekali lagi, sulit bagi saya untuk membayangkannya, tetapi jika Anda menanyakan itu kepada saya lima atau 10 tahun lalu, saya tidak bisa membayangkan seorang gelandang dihargai £125 juta, £150 juta seperti yang sudah kita lihat atau akan kita lihat dalam waktu dekat. Saya memperkirakan itu akan terjadi, saya hanya tidak yakin kapan dan saya tidak akan memasang taruhan untuk itu."
Klub mana yang paling mungkin mengeluarkan dana sembilan digit untuk seorang kiper?
Meski enggan berspekulasi soal kapan kiper seharga £100 juta bisa masuk ke pasar, Hislop mengakui bahwa tim-tim yang royal belanja di sepakbola Inggris berada di posisi terbaik untuk memulai tren transfer baru.
Saat ditanya apakah City atau Chelsea yang akan menjadi pihak pertama yang menembus batas rekrutmen itu, mantan pemain internasional Trinidad & Tobago tersebut menambahkan: “Tentu saja, mereka satu-satunya yang mengeluarkan uang sebesar itu.
“Anda sudah melihat klub-klub menghabiskan banyak uang untuk kiper. Saya masih ingat ketika Buffon bergabung dengan Juventus, saya pikir nilainya mendekati £35 juta pada saat itu. Itu jumlah yang sangat besar bahkan dalam sepakbola saat ini. Pada waktu itu, hal seperti itu benar-benar belum pernah terdengar dan semua orang terkejut melihatnya. Saat Buffon pensiun dari Juventus, tak ada lagi yang mempertanyakan nilai transfer itu.
“Begitu juga, jika ada seseorang yang cukup muda dan cukup bertalenta muncul, saya rasa seseorang mungkin saja akan mengeluarkan uang sebesar itu. Anda pernah melihat pemain seperti David De Gea dan Thibaut Courtois menembus klub-klub besar saat mereka masih remaja. Jika kiper seperti itu muncul hari ini, kiper dengan bakat seperti mereka saat masih remaja, klub besar mungkin bersedia menembus angka £100 juta untuk mendapatkannya. Kiper itu kemudian akan bertahan di sana selama 10 atau 12 tahun dan itu akan terlihat sebagai uang yang dibelanjakan dengan baik.
“Anda bisa melihat itu terjadi, Anda bisa menyusun skenarionya, tetapi sekali lagi, kiper dengan kualitas seperti itu di usia tersebut tidak terlalu sering muncul.”
- Getty
Penders di Chelsea saat Manchester City menunggu sanksi FFP
Chelsea memiliki prospek kiper muda menjanjikan lainnya dalam skuad mereka, yaitu pemain internasional Belgia U21 Mike Penders. Jika perkembangannya berjalan sesuai rencana, maka mungkin tidak perlu menggelontorkan dana untuk merekrut penjaga gawang nomor 1 jangka panjang lainnya.
Di City, aktivitas bisnis mereka di masa depan mungkin bergantung pada hasil dari kasus Financial Fair Play (FFP) yang telah berlangsung lama dan membuat mereka tersandung 114 dakwaan. Banding sedang diajukan, tetapi sanksi berat juga telah diwacanakan dan masih harus dilihat seperti apa gambaran yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat di Stadion Etihad.
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