Kiper legendaris Meksiko, Guillermo Ochoa, pensiun pada usia 41 tahun setelah namanya tercatat bersama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam sejarah Piala Dunia

Ochoa, yang secara luas dianggap sebagai salah satu kiper Meksiko terhebat dalam sejarah, mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola tingkat elit pada hari Selasa. Kiper andalan ini sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terakhirnya, meskipun banyak pendukung masih berharap ia mungkin akan menandatangani kontrak jangka pendek terakhir untuk memperpanjang kariernya sebagai pemain.

Untuk mengakhiri berbagai rumor yang beredar mengenai masa depannya, Ochoa menggunakan media sosial untuk membagikan keputusannya yang tulus. "Saya telah memberikan yang terbaik; saya telah memberikan segalanya di lapangan untuk klub-klub saya dan tim nasional, dan hari ini saya menggantungkan sarung tangan saya," tulis Ochoa. "Menjadi seorang penjaga gawang berarti menyadari bahwa Anda mungkin harus menunggu selama 90 menit untuk satu momen ketika segalanya bergantung pada Anda. Dan ketika momen itu tiba, Anda tidak boleh ragu."