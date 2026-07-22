AFP
Diterjemahkan oleh
Kiper legendaris Meksiko, Guillermo Ochoa, pensiun pada usia 41 tahun setelah namanya tercatat bersama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam sejarah Piala Dunia
Perpisahan dengan olahraga yang indah
Ochoa, yang secara luas dianggap sebagai salah satu kiper Meksiko terhebat dalam sejarah, mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola tingkat elit pada hari Selasa. Kiper andalan ini sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terakhirnya, meskipun banyak pendukung masih berharap ia mungkin akan menandatangani kontrak jangka pendek terakhir untuk memperpanjang kariernya sebagai pemain.
Untuk mengakhiri berbagai rumor yang beredar mengenai masa depannya, Ochoa menggunakan media sosial untuk membagikan keputusannya yang tulus. "Saya telah memberikan yang terbaik; saya telah memberikan segalanya di lapangan untuk klub-klub saya dan tim nasional, dan hari ini saya menggantungkan sarung tangan saya," tulis Ochoa. "Menjadi seorang penjaga gawang berarti menyadari bahwa Anda mungkin harus menunggu selama 90 menit untuk satu momen ketika segalanya bergantung pada Anda. Dan ketika momen itu tiba, Anda tidak boleh ragu."
- (C)Getty Images
Masuk ke dalam buku sejarah bersama Messi dan Ronaldo
Karier panjang Ochoa mungkin merupakan pencapaiannya yang paling menakjubkan, karena ia telah membela Meksiko di enam Piala Dunia—sebuah rekor yang hanya disamai oleh dua ikon, Ronaldo dan Messi. Meskipun ia sempat berpindah-pindah klub saat masih muda di awal kariernya, ia akhirnya berhasil mengukuhkan posisinya sebagai kiper utama Meksiko dalam tiga turnamen berturut-turut: Brasil 2014, Rusia 2018, dan Qatar 2022.
Merenungkan perjalanan yang membawanya dari tim junior di Mexico City hingga ke stadion-stadion terbesar di Eropa dan bahkan lebih jauh lagi, Ochoa mengungkapkan rasa syukurnya atas jalan yang telah dilaluinya. “Saya tidak pernah membayangkan sejauh mana mimpi dapat membawa saya. Hari ini, saya hanya bisa menoleh ke belakang dengan bangga dan berkata: Terima kasih,” tulisnya. “Saya membawa serta kasih sayang dari jutaan orang dan ketenangan pikiran karena tahu bahwa saya telah memberikan segalanya untuk Meksiko.”
Momen terakhir di Estadio Azteca
Meskipun ia terutama bertindak sebagai cadangan bagi Raul Rangel di Piala Dunia 2026, manajer Javier Aguirre memastikan sang pemain veteran mendapat perpisahan yang pantas. Aguirre memasukkan Ochoa pada 13 menit terakhir pertandingan melawan Ceko dalam laga terakhir Meksiko di babak penyisihan grup, sehingga para penggemar dapat menyuarakan apresiasi mereka untuk terakhir kalinya. Setelah peluit akhir berbunyi, Ochoa yang penuh emosi mencium tiang gawang di Estadio Azteca — tempat yang sama di mana kariernya dimulai — sebelum berlutut untuk menerima pelukan haru dari rekan-rekan setimnya.
Jauh setelah tribun kosong dan lampu stadion mulai meredup, Ochoa berjalan ke lingkaran tengah lapangan untuk terakhir kalinya guna menikmati perpisahan terakhirnya dengan lapangan. Ia pensiun dengan koleksi trofi yang sesuai dengan statusnya, setelah meraih gelar liga bersama Club América pada turnamen Clausura 2005 dan memenangkan Piala Belgia bersama Standard Liege.
- Getty Images
Karier yang penuh terobosan di seluruh Eropa dan Meksiko
Ochoa melakukan debutnya di kasta tertinggi bersama Club America pada Februari 2004, dan dengan cepat membuktikan dirinya sebagai talenta luar biasa dengan refleks yang luar biasa. Ia menghabiskan tujuh musim pertamanya bersama klub raksasa Meksiko tersebut sebelum melakukan transfer bersejarah ke klub Prancis Ajaccio pada 2011, menjadi kiper kelahiran Meksiko pertama yang pernah bermain di Eropa.
Perjalanannya di Eropa sangat luas dan beragam, mencakup masa-masa bermain bersama Malaga, Granada, Standard Liege, Salernitana, AVS Futebol, dan AEL Limassol. Perjalanan kariernya ini diselingi oleh kembalinya ia ke Club America yang sangat dicintainya selama tiga tahun, dari 2019 hingga 2022, di mana ia kembali menegaskan statusnya sebagai legenda klub.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami