Kiper Juventus: Vicario kembali masuk dalam perburuan, dengan gaji yang diminta sebesar 4 juta. Dibu Martinez tetap bertahan, sementara Roma menjadi penghalang bagi Svilar

Juventus terus bergerak di bursa transfer untuk mencari pemain yang tepat guna memperkuat posisi penjagagawang menjelang musim depan. Pihak manajemen Bianconeri belum mengambil keputusan akhir dan sedang mempertimbangkan beberapa nama, sambil tetap membuka berbagai opsi sebelum mengambil keputusan definitif.





Dalam beberapa jam terakhir, nama Guglielmo Vicario kembali naik daun, yang diperkirakan akan meninggalkan Tottenham setelah dua musim di Liga Premier. Kontak dengan pihak mantan pemain Empoli tersebut terus berlanjut dan dialog tetap terbuka. Masalah finansial juga menjadi pertimbangan: seperti dilaporkan Alfredo Pedullà, kiper timnas Italia tersebut meminta gaji sekitar 4 juta euro bersih per musim, angka yang lebih tinggi dari yang ia terima saat ini di Inggris.





Namun, kandidat Emiliano "Dibu" Martínez juga masih menjadi pertimbangan. Saat ini, bagaimanapun, belum ada kemajuan konkret dalam negosiasi, dan Juventus terus memantau situasi tanpa mengambil langkah tegas, sambil menunggu berakhirnya Piala Dunia atau, sebagai alternatif, menunggu untuk fokus secara tegas pada opsi lain.



