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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kiper Juventus: Vicario kembali masuk dalam perburuan, dengan gaji yang diminta sebesar 4 juta. Dibu Martinez tetap bertahan, sementara Roma menjadi penghalang bagi Svilar

Juventus
Transfers
G. Vicario

Juventus terus bergerak di bursa transfer untuk mencari pemain yang tepat guna memperkuat posisi penjagagawang menjelang musim depan. Pihak manajemen Bianconeri belum mengambil keputusan akhir dan sedang mempertimbangkan beberapa nama, sambil tetap membuka berbagai opsi sebelum mengambil keputusan definitif.


Dalam beberapa jam terakhir, nama Guglielmo Vicario kembali naik daun, yang diperkirakan akan meninggalkan Tottenham setelah dua musim di Liga Premier. Kontak dengan pihak mantan pemain Empoli tersebut terus berlanjut dan dialog tetap terbuka. Masalah finansial juga menjadi pertimbangan: seperti dilaporkan Alfredo Pedullà, kiper timnas Italia tersebut meminta gaji sekitar 4 juta euro bersih per musim, angka yang lebih tinggi dari yang ia terima saat ini di Inggris.


Namun, kandidat Emiliano "Dibu" Martínez juga masih menjadi pertimbangan. Saat ini, bagaimanapun, belum ada kemajuan konkret dalam negosiasi, dan Juventus terus memantau situasi tanpa mengambil langkah tegas, sambil menunggu berakhirnya Piala Dunia atau, sebagai alternatif, menunggu untuk fokus secara tegas pada opsi lain.


  • TEMBOK ROMA UNTUK SVILAR

    Hal yang berbeda terjadi terkait Mile Svilar. Dalam beberapa jam terakhir, klub Bianconero telah melakukan pendekatan langsung kepada Roma untuk memahami peluang terjadinya transfer tersebut. Ini hanyalah kontak awal yang bersifat eksploratif, yang tidak berlanjut ke tahap selanjutnya. Tanggapan dari klub Giallorossi pun sangat jelas: mereka bertekad untuk mempertahankan kiper asal Serbia tersebut dan tidak melepaskannya, setidaknya pada fase bursa transfer ini, mengingat ia merupakan salah satu pilar utama tim asuhan Gian Piero Gasperini.


    Oleh karena itu, Juventus melanjutkan pencariannya tanpa terburu-buru, menyadari bahwa mereka sudah memiliki Michele Di Gregorio dan Mattia Perin dalam skuad. Pemilihan kiper utama baru akan dilakukan hanya setelah evaluasi cermat terhadap semua skenario, dengan Vicario dan Dibu Martínez tetap menjadi kandidat utama, sementara opsi Svilar saat ini tampak jauh lebih rumit.



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