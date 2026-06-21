Kiper Curacao, Eloy Room, menyamai rekor Piala Dunia milik mantan bintang timnas AS, Tim Howard, berkat penampilan luar biasa dalam hasil imbang bersejarah melawan Ekuador

Kiper berusia 37 tahun itu melakukan 15 penyelamatan yang luar biasa di Arrowhead Stadium—jumlah terbanyak yang pernah tercatat dalam pertandingan Piala Dunia berdurasi 90 menit—sehingga membawa Curacao meraih hasil imbang tanpa gol melawan Ekuador. Hasil ini terasa sangat memuaskan bagi negara Karibia tersebut, terutama setelah kekalahan telak 7-1 dari Jerman pada laga pembuka mereka.

Meskipun FIFA secara resmi mencatat Tim Howard melakukan 16 penyelamatan selama penampilannya yang legendaris sebagai “Secretary of Defense” melawan Belgia pada 2014, lembaga statistik lain seperti Opta mencatat angka tersebut sebagai 15, yang berarti Room setidaknya telah menyamai rekor jumlah penyelamatan terbanyak dalam satu pertandingan. Namun, tidak seperti Howard, aksi heroik Room menghasilkan clean sheet dan satu poin penting bagi negaranya.