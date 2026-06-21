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Kiper Curacao, Eloy Room, menyamai rekor Piala Dunia milik mantan bintang timnas AS, Tim Howard, berkat penampilan luar biasa dalam hasil imbang bersejarah melawan Ekuador
Kamar itu masuk ke dalam buku rekor
Kiper berusia 37 tahun itu melakukan 15 penyelamatan yang luar biasa di Arrowhead Stadium—jumlah terbanyak yang pernah tercatat dalam pertandingan Piala Dunia berdurasi 90 menit—sehingga membawa Curacao meraih hasil imbang tanpa gol melawan Ekuador. Hasil ini terasa sangat memuaskan bagi negara Karibia tersebut, terutama setelah kekalahan telak 7-1 dari Jerman pada laga pembuka mereka.
Meskipun FIFA secara resmi mencatat Tim Howard melakukan 16 penyelamatan selama penampilannya yang legendaris sebagai “Secretary of Defense” melawan Belgia pada 2014, lembaga statistik lain seperti Opta mencatat angka tersebut sebagai 15, yang berarti Room setidaknya telah menyamai rekor jumlah penyelamatan terbanyak dalam satu pertandingan. Namun, tidak seperti Howard, aksi heroik Room menghasilkan clean sheet dan satu poin penting bagi negaranya.
- AFP
Mengejar bayangan Tim Howard
"Ini akan jadi kenangan yang luar biasa," kata Room usai pertandingan. "Kamu tidak memikirkannya saat melakukannya, tapi tentu saja ini akan jadi sesuatu yang akan kamu kenang nanti. Bagi saya sebagai kiper, ini hampir merupakan pertandingan yang sempurna." Kiper Miami FC ini sangat menyadari betapa dekatnya dia dengan gelar juara tak terbantahkan, sambil bercanda menambahkan bahwa Howard mungkin "berkeringat di depan TV" karena rekor itu hampir saja terpecahkan.
Penampilan Room merupakan contoh sempurna dalam hal refleks dan penempatan posisi, saat ia menghadapi 28 tembakan luar biasa dari tim Ekuador yang semakin putus asa. Popularitas pemain veteran ini melonjak dalam semalam; jumlah pengikut Instagram-nya melonjak dari 100.000 menjadi hampir 800.000 dalam beberapa jam setelah peluit akhir dibunyikan, saat dunia sepak bola mulai memperhatikan mantan juara MLS Cup bersama Columbus Crew ini.
Ekuador terhambat oleh tembok manusia
Bagi Ekuador, sore itu merupakan momen yang sungguh tak terbayangkan. Meskipun mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang senilai 3,08 expected goals (xG), mereka tak mampu menembus pertahanan Room. Pelatih Sebastian Beccacece pun kebingungan mencari jawaban setelah menyaksikan timnya melepaskan 15 tembakan ke gawang tanpa berhasil mencetak gol. "Dalam sepak bola, ada hal-hal yang memang tak bisa dijelaskan," aku Beccacece. "Hasilnya sudah berbicara sendiri, jadi apa pun yang saya katakan selanjutnya bisa terdengar seperti alasan belaka."
Room menentukan jalannya pertandingan pada menit ketiga dengan penyelamatan berani saat menghadapi Enner Valencia dan tidak pernah goyah sejak saat itu. Baik saat menggagalkan tembakan Gonzalo Plata dari jarak dekat maupun menahan para pemain pengganti di menit-menit akhir, kiper asal Curacao ini terbukti tak terkalahkan. Berkat usahanya, Curacao—negara dengan populasi terkecil di turnamen ini—masih bisa memimpikan keajaiban menjelang pertandingan terakhir fase grup melawan Pantai Gading.
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Pengakuan kerajaan bagi pahlawan Karibia
Momen bersejarah tersebut disaksikan oleh keluarga kerajaan Belanda, dengan kehadiran Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima di markas Kansas City Chiefs. Karena Curaçao merupakan negara bagian dalam Kerajaan Belanda, pasangan kerajaan tersebut sengaja mengunjungi ruang ganti setelah pertandingan. Room mengungkapkan suasana di sana sangat meriah, sambil mencatat bahwa Raja dan Ratu bahkan “menari di ruang ganti mengikuti irama musik kami.”
Manajer Curacao, Dick Advocaat, berbicara dengan rasa bangga yang luar biasa mengenai perkembangan timnya. "Anda tahu sejauh mana kami telah melangkah, pada dasarnya dari nol," kata pelatih veteran tersebut. "Lalu kami datang ke sini dan bermain dalam laga tandang di hadapan 60.000 penonton serta bermain imbang 0-0. Yang bisa dirasakan hanyalah kebanggaan atas sejauh mana kami telah melangkah." Meskipun hasil imbang ini membuat Ekuador harus meraih hasil positif melawan Jerman untuk lolos, malam itu sepenuhnya menjadi milik Eloy Room.