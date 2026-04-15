Kiper Atlético Madrid, Juan Musso, angkat bicara mengenai tekel yang dilakukan Fermin Lopez yang membuat bintang Barcelona itu mengalami pendarahan hidung

Di tengah kekacauan malam Liga Champions di Madrid, momen paling menegangkan adalah insiden sengit yang membuat bintang Barcelona, Fermin, berlumuran darah setelah bertabrakan dengan kiper Atletico, Musso. Saat pasukan Diego Simeone berjuang untuk lolos dengan agregat 3-2 meski kalah 2-1 pada laga tersebut, Musso menjulurkan tubuhnya untuk melakukan penyelamatan dan sepatunya mengenai wajah gelandang berusia 22 tahun itu. Fermin membutuhkan perawatan medis intensif di lapangan untuk menghentikan aliran darah dari hidungnya.

Musso menegaskan bahwa tidak ada niat jahat dalam tekel tersebut dan bahwa perhatian utamanya adalah kesejahteraan sang pemain muda. "Jika mereka meminta penalti atas insiden dengan Fermin, itu adalah gerakan yang membuat saya sedih untuknya, karena dia terluka dan saya tidak pernah menginginkan hal itu," kata pemain asal Argentina itu kepada RTVE. "Saya langsung menghampirinya untuk melihat kondisinya. Itu adalah gerakan yang terjadi, saat dia menyundul bola dan saya meregangkan kaki untuk menghalanginya. Bagaimana mungkin ada yang menganggap itu penalti?"