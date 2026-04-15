AFP
Diterjemahkan oleh
Kiper Atlético Madrid, Juan Musso, angkat bicara mengenai tekel yang dilakukan Fermin Lopez yang membuat bintang Barcelona itu mengalami pendarahan hidung
Pertempuran berdarah dengan Fermin
Di tengah kekacauan malam Liga Champions di Madrid, momen paling menegangkan adalah insiden sengit yang membuat bintang Barcelona, Fermin, berlumuran darah setelah bertabrakan dengan kiper Atletico, Musso. Saat pasukan Diego Simeone berjuang untuk lolos dengan agregat 3-2 meski kalah 2-1 pada laga tersebut, Musso menjulurkan tubuhnya untuk melakukan penyelamatan dan sepatunya mengenai wajah gelandang berusia 22 tahun itu. Fermin membutuhkan perawatan medis intensif di lapangan untuk menghentikan aliran darah dari hidungnya.
Musso menegaskan bahwa tidak ada niat jahat dalam tekel tersebut dan bahwa perhatian utamanya adalah kesejahteraan sang pemain muda. "Jika mereka meminta penalti atas insiden dengan Fermin, itu adalah gerakan yang membuat saya sedih untuknya, karena dia terluka dan saya tidak pernah menginginkan hal itu," kata pemain asal Argentina itu kepada RTVE. "Saya langsung menghampirinya untuk melihat kondisinya. Itu adalah gerakan yang terjadi, saat dia menyundul bola dan saya meregangkan kaki untuk menghalanginya. Bagaimana mungkin ada yang menganggap itu penalti?"
Musso membantah tuduhan 'pencurian' yang dilontarkan Raphinha
Insiden kontroversial itu memicu reaksi keras yang meluas dari kubu Barcelona, dengan pemain sayap Raphinha mengklaim bahwa laga tersebut "benar-benar dicuri" akibat keputusan wasit Clement Turpin. Musso dengan cepat membantah keluhan pemain Brasil itu, bersikukuh menentang tuduhan tersebut, dan menegaskan bahwa Atletico menang secara adil di lapangan dalam dua leg pertandingan.
"Sungguh gila jika ingin menganggap ini sebagai pencurian," tambah Musso, sebelum menyinggung kartu merah yang diterima Pau Cubarsi pada leg pertama. "Saya mengerti apa yang dikatakan Raphinha, saya mengerti apa yang bisa dikatakan siapa pun, saya menghormati pendapat semua orang, tapi mari jangan bicara soal pencurian karena itu tidak membantu. Kami menang di lapangan, kami mengalahkan mereka 2-0 di kandang lawan. Pemain terakhir, dalam sepak bola, berarti kartu merah, sayangnya."
Rasa hormat terhadap Barca meski ada ketegangan
Ketegangan antara dua raksasa Spanyol itu telah memuncak pasca laga krusial di ajang Eropa, namun Musso menegaskan bahwa timnya sangat menghormati skuad asuhan Hansi Flick. Terlepas dari perang kata-kata, kiper tersebut yakin bahwa tim yang lebih baiklah yang lolos ke semifinal setelah 180 menit pertandingan yang melelahkan, di mana Eric Garcia juga mendapat kartu merah untuk Barca di akhir leg kedua.
"Barca adalah tim yang sangat kami hormati dan itu benar-benar memotivasi kami untuk bermain melawan mereka, mereka adalah tim yang hebat, tetapi menyebutnya sebagai pencurian adalah hal yang gila," lanjut pemain internasional Argentina itu. Meskipun Barcelona mendominasi sebagian besar babak kedua, ketangguhan pertahanan Atletico pada akhirnya memastikan langkah mereka ke empat besar kompetisi elit Eropa tersebut.
Perhatian kini tertuju pada babak final yang sangat menentukan
Barcelona kini harus bangkit dan fokus untuk mengamankan gelar La Liga, di mana mereka bisa merasa tenang berkat keunggulan sembilan poin atas Real Madrid dengan hanya tujuh pertandingan tersisa. Di sisi lain, Atletico harus menyeimbangkan ambisi mereka di Liga Champions dengan upaya meraih trofi secepatnya, saat mereka bersiap menghadapi Real Sociedad di final Copa del Rey pada Sabtu ini.