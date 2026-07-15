Meskipun Aston Villa secara terbuka menyatakan bahwa Martínez memegang peran penting dalam skuad, klub tersebut dilaporkan telah menetapkan harga sebesar €12 juta untuk kiper asal Argentina itu. Penilaian tersebut mengindikasikan bahwa petinggi klub siap melakukan negosiasi jika tuntutan mereka dipenuhi, yang membuktikan bahwa setiap pemain memiliki harganya masing-masing di pasar saat ini. Namun, ketegangan yang semakin memuncak ini jauh dari sekadar insiden terisolasi; sebaliknya, hal ini merupakan babak terbaru dalam hubungan yang penuh gejolak, menandai satu lagi kejadian di mana sang juara Piala Dunia itu berselisih dengan manajemen Villa dalam upaya memaksa kepindahannya dari klub.

Pola ketegangan ini bermula sejak akhir musim 2024-2025, ketika desakan terbuka Martínez untuk hengkang memuncak dalam perpisahan yang penuh air mata kepada para penggemar saat melawan Tottenham, yang membuat manajer Unai Emery mencoretnya dari skuad untuk pertandingan penutup musim. Drama ini mencapai puncaknya pada hari batas waktu transfer tahun 2025, ketika kiper tersebut menghabiskan jam-jam terakhirnya di tempat latihan Villa sambil menunggu kepindahan ke Manchester United yang pada akhirnya gagal terwujud. Meskipun Martínez kemudian kembali berkomitmen kepada tim, kebuntuan terbaru ini dan harga jual sebesar €12 juta yang baru ditetapkan menunjukkan bahwa gencatan senjata yang tidak nyaman di antara mereka akhirnya telah mencapai batasnya.