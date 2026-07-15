Getty Images Sport
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Kiper Argentina Emi Martinez akan berupaya pindah ke Juventus setelah mulai merasa 'kesal' dengan Aston Villa
Rasa frustrasi semakin memuncak di Villa Park
Menurut La Gazzetta dello Sport, hubungan antara Emiliano Martinez dan Aston Villa tampaknya telah mencapai titik kritis karena sang kiper berupaya memaksa kepindahannya ke Italia. Meskipun menjadi sosok kunci bagi tim Liga Premier tersebut, sang juara Piala Dunia itu dikabarkan merasa "kesal" dengan sikap klub saat ini terkait masa depannya.
Villa secara terbuka menegaskan bahwa bintang mereka itu tidak dijual, namun sikap tegas ini tidak disukai oleh Martinez. Pemain asal Argentina tersebut, yang bergabung dengan Aston Villa pada 2020 dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar £20 juta dan terikat kontrak hingga 2029, dilaporkan telah menegaskan melalui perwakilannya bahwa ia tidak berniat bertahan di Villa Park dan siap berjuang untuk hengkang demi bergabung dengan Juventus.
- Getty Images Sport
Juventus menunggu di belakang layar
Juventus memantau situasi ini dengan penuh minat sambil berupaya memperkuat opsi mereka di posisi penjaga gawang. Bianconeri telah lama mengagumi "Dibu" dan meyakini bahwa pengalaman serta mentalitas pemenangnya akan sangat cocok untuk Allianz Stadium. Ketertarikan ini muncul setelah penampilan luar biasa Martinez musim lalu, di mana ia tampil dalam 44 pertandingan di semua kompetisi, memainkan peran kunci dalam kemenangan Aston Villa di Liga Europa dan finis di peringkat keempat Liga Premier, yang memastikan tiket ke Liga Champions untuk musim mendatang.
Meskipun raksasa Turin ini terus memantau Martinez dengan cermat, mereka juga tetap membuka peluang dengan menjalin komunikasi dengan pihak Guglielmo Vicario. Namun, prospek mendatangkan pemain sekelas Martinez tetap menjadi prioritas jika harganya sesuai.
Persaingan perebutan pemain yang mungkin terjadi
Meskipun Aston Villa secara terbuka menyatakan bahwa Martínez memegang peran penting dalam skuad, klub tersebut dilaporkan telah menetapkan harga sebesar €12 juta untuk kiper asal Argentina itu. Penilaian tersebut mengindikasikan bahwa petinggi klub siap melakukan negosiasi jika tuntutan mereka dipenuhi, yang membuktikan bahwa setiap pemain memiliki harganya masing-masing di pasar saat ini. Namun, ketegangan yang semakin memuncak ini jauh dari sekadar insiden terisolasi; sebaliknya, hal ini merupakan babak terbaru dalam hubungan yang penuh gejolak, menandai satu lagi kejadian di mana sang juara Piala Dunia itu berselisih dengan manajemen Villa dalam upaya memaksa kepindahannya dari klub.
Pola ketegangan ini bermula sejak akhir musim 2024-2025, ketika desakan terbuka Martínez untuk hengkang memuncak dalam perpisahan yang penuh air mata kepada para penggemar saat melawan Tottenham, yang membuat manajer Unai Emery mencoretnya dari skuad untuk pertandingan penutup musim. Drama ini mencapai puncaknya pada hari batas waktu transfer tahun 2025, ketika kiper tersebut menghabiskan jam-jam terakhirnya di tempat latihan Villa sambil menunggu kepindahan ke Manchester United yang pada akhirnya gagal terwujud. Meskipun Martínez kemudian kembali berkomitmen kepada tim, kebuntuan terbaru ini dan harga jual sebesar €12 juta yang baru ditetapkan menunjukkan bahwa gencatan senjata yang tidak nyaman di antara mereka akhirnya telah mencapai batasnya.
- Getty Images Sport
Tugas di Piala Dunia dan laga sengit melawan Inggris
Saat ini, Martínez sedang mewakili Argentina di Piala Dunia, di mana ia berhasil membantu timnas negaranya melaju ke babak semifinal. Pertandingan yang sangat dinantikan melawan Inggris menanti dirinya dan Albiceleste pada Rabu malam ini, saat mereka berupaya mempertahankan peluang mempertahankan gelar juara dan mengulangi kemenangan bersejarah yang diraih di Qatar 2022.
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