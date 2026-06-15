Kiper andalan Cape Verde, Vozinha, mengungkapkan bahwa ibunya melewatkan penampilannya yang memukau di Piala Dunia melawan Spanyol akibat masalah visa

Penampilan Vozinha tidak hanya penting bagi hasil pertandingan; hal itu juga mencatatkannya dalam buku rekor. Pada usia 40 tahun dan 12 hari, ia menjadi pemain tertua yang melakukan debut dalam pertandingan Piala Dunia pertama sebuah negara. Dalam sejarah kompetisi secara keseluruhan, hanya legenda Mesir Essam El Hadary yang lebih tua saat melakukan debut Piala Dunia pada usia 45 tahun dan 161 hari pada tahun 2018.

Merenungkan kemunculannya yang terlambat di puncak sepak bola internasional, kiper tersebut berkata: "Saya sangat bangga menjadi pemain terbaik pertandingan ini. Bagi saya, ini adalah kehormatan untuk mewakili negara yang saya cintai. Kami berasal dari tempat yang sangat kecil, dan perjalanan kualifikasi kami juga sangat sulit. Hari ini, mimpi kami menjadi kenyataan dengan bertanding melawan tim seperti Spanyol. Saya sangat bangga pada semua orang yang terlibat dalam proses ini. Kita bekerja seumur hidup untuk memiliki momen seperti ini. Saya sekarang berusia 40 tahun, tetapi saya baru menjadi profesional pada usia 25 tahun. Ini adalah hadiah atas seluruh perjalanan ini."