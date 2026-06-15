AFP
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Kiper andalan Cape Verde, Vozinha, mengungkapkan bahwa ibunya melewatkan penampilannya yang memukau di Piala Dunia melawan Spanyol akibat masalah visa
Malam bersejarah di Atlanta
Dalam malam yang akan dikenang sebagai momen bersejarah bagi sepak bola Afrika, Cape Verde menandai penampilan perdana mereka di putaran final Piala Dunia pria dengan menggagalkan upaya juara Eropa bertahan. The Blue Sharks berhasil melawan segala prediksi untuk meraih satu poin melawan tim Spanyol yang dipenuhi bintang-bintang, dengan kiper berusia 40 tahun, Vozinha, melakukan serangkaian penyelamatan kelas dunia untuk menahan serangan favorit turnamen tersebut.
Kiper veteran yang saat ini bermain untuk klub divisi dua Portugal, Chaves, ini menjadi jantung emosional tim. Setelah melakukan tujuh penyelamatan krusial untuk menjaga gawangnya tetap bersih, ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan. Namun, saat ia merayakan bersama rekan-rekan setimnya di Atlanta, pikirannya tertuju pada mereka yang tidak bisa hadir untuk berbagi kebanggaan tersebut.
- AFP
Masalah visa menimbulkan kekecewaan
Saat berbicara kepada media setelah penampilannya yang bersejarah, Vozinha menjelaskan kesulitan pribadi yang menghalangi keluarganya untuk bepergian ke Amerika Serikat. "Saya menangis setelah pertandingan karena saya dibesarkan oleh kakek-nenek saya saat kecil, dan mereka tidak bisa hadir di sana. Mereka telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Ibu saya juga tidak bisa hadir di sini karena masalah visa dan biaya yang harus kami bayar untuk itu. Kami tidak berhasil mengurusnya tepat waktu," ungkap kiper tersebut.
Meskipun kerabat terdekatnya tidak hadir, Vozinha tetap fokus pada pencapaian kolektif negaranya. Ia menambahkan: "Ini adalah pesan terima kasih untuk semua orang di Cape Verde. Kami sangat bahagia setelah ini; kelompok pemain ini telah bekerja keras untuk merasakan momen ini. Ini adalah hari untuk merasa bangga dan puas."
Memecahkan rekor Piala Dunia
Penampilan Vozinha tidak hanya penting bagi hasil pertandingan; hal itu juga mencatatkannya dalam buku rekor. Pada usia 40 tahun dan 12 hari, ia menjadi pemain tertua yang melakukan debut dalam pertandingan Piala Dunia pertama sebuah negara. Dalam sejarah kompetisi secara keseluruhan, hanya legenda Mesir Essam El Hadary yang lebih tua saat melakukan debut Piala Dunia pada usia 45 tahun dan 161 hari pada tahun 2018.
Merenungkan kemunculannya yang terlambat di puncak sepak bola internasional, kiper tersebut berkata: "Saya sangat bangga menjadi pemain terbaik pertandingan ini. Bagi saya, ini adalah kehormatan untuk mewakili negara yang saya cintai. Kami berasal dari tempat yang sangat kecil, dan perjalanan kualifikasi kami juga sangat sulit. Hari ini, mimpi kami menjadi kenyataan dengan bertanding melawan tim seperti Spanyol. Saya sangat bangga pada semua orang yang terlibat dalam proses ini. Kita bekerja seumur hidup untuk memiliki momen seperti ini. Saya sekarang berusia 40 tahun, tetapi saya baru menjadi profesional pada usia 25 tahun. Ini adalah hadiah atas seluruh perjalanan ini."
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Saran untuk dirinya yang lebih muda
Dengan Uruguay dan Arab Saudi yang masih akan dihadapi di Grup C, Cape Verde memiliki harapan nyata untuk melaju ke babak gugur. Bagi Vozinha, perjalanan dari seorang pemain profesional yang terlambat bersinar menjadi ikon Piala Dunia adalah sesuatu yang masih sulit dipercaya baginya. Kiper yang pernah bermain di Moldova, Slovakia, dan Siprus ini menyempatkan diri untuk merenungkan perjalanan kariernya dan apa artinya hal itu bagi warisannya.
Dia mengatakan kepada wartawan: "Saya akan mengatakan kepada Vozinha yang berusia 18 tahun untuk benar-benar bangga pada dirinya sendiri. Dia telah bekerja keras. Sejujurnya, saya tidak pernah memimpikan hal seperti ini ketika masih kecil, tetapi setelah pertandingan ini, saya bisa mengatakan kepada diri saya yang lebih muda bahwa semua itu sangat berharga."