Kini tugas sesungguhnya dimulai bagi Michael Carrick! Enam prioritas utama manajer Man Utd setelah resmi ditunjuk sebagai manajer tetap Old Trafford

Tak bisa dipungkiri bahwa Carrick memang pantas menduduki posisi tersebut; ia telah mengantarkan 11 kemenangan dan tiga hasil imbang dalam 16 pertandingan yang dipimpinnya hingga saat ini, sekaligus membawa klub naik dari peringkat keenam ke peringkat ketiga setelah mengambil alih tongkat estafet dari Darren Fletcher pada Januari lalu, menyusul pemecatan Ruben Amorim. Ia bahkan telah dinominasikan untuk penghargaan Manajer Terbaik Musim Ini di Liga Premier.

Kini, mantan gelandang tersebut mengincar momentum yang lebih baik. "Anda harus selalu mengincar yang lebih tinggi, tentu saja," kata Carrick menjelang pertandingan kandang terakhir United musim ini melawan Nottingham Forest. "Saya pikir itulah keindahan sepak bola dan keindahan kompetisi - untuk mencapai sesuatu, kemudian mempertahankannya, lalu memperbaiki hal-hal tersebut. Saya pikir itulah selalu tantangannya. Bagi para pemain, bagi skuad, bagi seluruh kelompok, bagi klub sepak bola, kita hanya terus bergerak ke arah yang positif dan ke arah yang benar."

Namun, bagaimana United memastikan mereka mencapai kemajuan tersebut? Saat Setan Merah bersiap mengonfirmasi Carrick sebagai manajer baru mereka dengan kontrak dua tahun, GOAL menyoroti enam prioritas utamanya saat ia memulai kariernya sebagai manajer tetap...