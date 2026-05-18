Carrick Man Utd priorities
Kini tugas sesungguhnya dimulai bagi Michael Carrick! Enam prioritas utama manajer Man Utd setelah resmi ditunjuk sebagai manajer tetap Old Trafford

Pada akhirnya, Manchester United mungkin tidak punya banyak pilihan lain; setelah membawa klub kembali ke Liga Champions selama masa jabatannya yang luar biasa sebagai pelatih sementara, Michael Carrick dipastikan akan ditunjuk sebagai pelatih kepala Setan Merah secara permanen. Namun, karena ia telah merendahkan pencapaian kembalinya klub ke ajang teratas sepak bola Eropa, ia pasti menyadari bahwa pekerjaan sesungguhnya baru saja dimulai.

Tak bisa dipungkiri bahwa Carrick memang pantas menduduki posisi tersebut; ia telah mengantarkan 11 kemenangan dan tiga hasil imbang dalam 16 pertandingan yang dipimpinnya hingga saat ini, sekaligus membawa klub naik dari peringkat keenam ke peringkat ketiga setelah mengambil alih tongkat estafet dari Darren Fletcher pada Januari lalu, menyusul pemecatan Ruben Amorim. Ia bahkan telah dinominasikan untuk penghargaan Manajer Terbaik Musim Ini di Liga Premier.

Kini, mantan gelandang tersebut mengincar momentum yang lebih baik. "Anda harus selalu mengincar yang lebih tinggi, tentu saja," kata Carrick menjelang pertandingan kandang terakhir United musim ini melawan Nottingham Forest. "Saya pikir itulah keindahan sepak bola dan keindahan kompetisi - untuk mencapai sesuatu, kemudian mempertahankannya, lalu memperbaiki hal-hal tersebut. Saya pikir itulah selalu tantangannya. Bagi para pemain, bagi skuad, bagi seluruh kelompok, bagi klub sepak bola, kita hanya terus bergerak ke arah yang positif dan ke arah yang benar."

Namun, bagaimana United memastikan mereka mencapai kemajuan tersebut? Saat Setan Merah bersiap mengonfirmasi Carrick sebagai manajer baru mereka dengan kontrak dua tahun, GOAL menyoroti enam prioritas utamanya saat ia memulai kariernya sebagai manajer tetap...

  Manchester United v Liverpool - Premier League

    Bangun identitas

    Meskipun tak bisa dipungkiri bahwa rekor Carrick memang mengesankan sejak ia menggantikan Amorim di awal tahun ini, ada kekhawatiran di kalangan sebagian pendukung yang waspada terkait kurangnya identitas tim di bawah asuhan pelatih asal Inggris tersebut hingga saat ini. Ada keinginan untuk menghindari terulangnya kegagalan Ole Gunnar Solskjaer, dan perbandingan dengan mantan striker United itu pun tak terhindarkan.

    Hasil pertandingan telah menjadi prioritas utama bagi pelatih sementara ini hingga saat ini, dan itu wajar saja - bagaimanapun juga, ia telah membawa klub kembali ke Liga Champions. Namun, para skeptis akan berpendapat bahwa sejumlah penampilan tim terlihat sedikit ceroboh, dengan tim asuhan Carrick sering kali bergantung pada momen-momen kualitas individu dan kesalahan lawan.

    Carrick tidak diragukan lagi telah menanamkan keyakinan dan kepercayaan diri, tetapi sekarang ia diharapkan untuk terus maju dan menerapkan beberapa ide yang jelas dan berakar pada Manchester United selama pramusim penuh bersama skuad.

  Manchester United v Liverpool - Premier League

    Gantikan Casemiro

    Ini bukanlah tugas yang mudah, namun United harus mencari pengganti gelandang senior Casemiro pada musim panas ini. Pemain asal Brasil itu kembali bersinar di bawah asuhan Carrick, bahkan mencetak lima gol yang tak terduga saat klub berjuang untuk lolos ke Liga Champions, sehingga membuat klub menyesali keputusannya untuk tidak memperpanjang kontraknya melampaui akhir musim ini, mengingat kepergiannya yang sudah dipastikan sejak Januari lalu.

    Sorakan "Satu tahun lagi" dari suporter United dalam beberapa pekan terakhir mencerminkan betapa pentingnya pemain berusia 34 tahun ini bagi tim, namun ia telah menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan mendadak terkait masa depannya. Artinya, Carrick dan para pengambil keputusan klub harus mencari pengganti yang sesuai, dan pemain sekelas itu akan datang dengan biaya yang cukup besar. Pemain-pemain yang sudah terbukti di Liga Premier seperti Elliot Anderson, Carlos Baleba, dan Adam Wharton, serta Ederson dari Atalanta, semuanya telah disebut-sebut sebagai opsi.

  FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTH

    Perekrutan yang cerdas

    Memang, musim panas ini tampaknya akan menjadi musim yang penuh gejolak bagi United, yang memiliki peluang emas untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara setelah melesat ke peringkat ketiga musim ini—meski mereka masih harus mengejar ketertinggalan yang cukup besar dari tim-tim seperti Arsenal dan Manchester City. Namun, jika mereka mampu memanfaatkan peluang dengan baik di bursa transfer, hal itu bukanlah hal yang mustahil.

    Jendela transfer musim panas lalu menjadi kisah sukses langka, di mana United mendapatkan hasil yang memuaskan dari bintang-bintang yang sudah teruji di Premier League seperti Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, sementara Senne Lammens yang relatif tidak dikenal telah tampil mengesankan di bawah mistar gawang setelah datang dari Belgia. Setelah awal yang lambat, striker mahal Benjamin Sesko juga tampaknya siap meledak setelah menemukan performa terbaiknya di bawah asuhan Carrick, mencetak tujuh gol sejak awal Februari.

    Masih harus dilihat seberapa besar keterlibatan Carrick dalam urusan transfer, tetapi klub harus kembali mengambil keputusan besar yang tepat jika ingin mempertahankan momentum, terutama karena mereka harus berjuang di empat front.

  FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENAL

    Jaga Bruno

    Salah satu aspek penting lainnya dalam rencana Manchester United dalam beberapa bulan ke depan adalah mempertahankan kapten klub yang menjadi ikon, Bruno Fernandes, yang bisa dibilang merupakan pemain terbaik di Liga Premier musim ini. Gelandang serang tersebut mengakui pada bulan Desember bahwa ia nyaris hengkang dari Old Trafford musim panas lalu setelah tim finis di peringkat ke-15 dan kalah di final Liga Europa dari Tottenham, setelah menerima tawaran menggiurkan dari Arab Saudi.

    Namun, Carrick berharap kebangkitan klub di bawah kepemimpinannya dan kembalinya ke Liga Champions akan membuat pemain dinamis asal Portugal ini tetap bertahan, meskipun ada minat baru terhadap jasanya. Calon pelatih kepala ini akan terinspirasi oleh pernyataan Bruno dalam wawancara dengan Sky Sports baru-baru ini.

    "Ini bukan soal loyalitas," kata Fernandes. "Saya bisa saja pergi dua tahun lalu, tiga tahun lalu, atau musim lalu, tapi saya benar-benar suka berada di sini. Saya pikir kesuksesan di klub ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya dapatkan di klub lain. Kebahagiaan dan segala hal yang saya dapatkan, pada hari saya mendapatkan apa yang saya inginkan dari klub ini, saya rasa saya tidak akan mendapatkannya dari klub mana pun di dunia."

  Manuel Ugarte Manchester United 2025-26

    Singkirkan hal-hal yang tidak berguna

    Namun, tentu saja harus ada banyak pemain lain yang dilepas — baik untuk membebaskan ruang dalam skuad maupun untuk mengumpulkan dana penting di bawah kepemilikan Sir Jim Ratcliffe dan INEOS yang dikenal hemat. United memiliki beberapa pemain yang kembali dari masa peminjaman dan tidak memiliki masa depan yang jelas di klub, sementara sepanjang musim ini telah terlihat jelas bahwa sejumlah pemain lain dalam skuad tim utama tidak lagi dibutuhkan.

    Daftar tersebut dipimpin oleh nama-nama seperti Marcus Rashford, Andre Onana, dan Manuel Ugarte, sementara Jadon Sancho untungnya sudah habis kontraknya, dan kualifikasi Napoli ke Liga Champions berarti peminjaman Rasmus Hojlund telah diubah menjadi transfer permanen. Ada juga tanda tanya mengenai masa depan Mason Mount dan Joshua Zirkzee. Carrick harus bertindak tegas untuk memastikan United tidak lagi terbebani oleh pemain-pemain yang tidak efektif dengan gaji besar.

  JJ Gabriel

    Lihatlah ke akademi

    Jawaban atas beberapa pertanyaan paling mendesak musim panas ini mungkin lebih dekat dari yang disadari Carrick. Bakat-bakat lokal klub ini sebagian besar diabaikan oleh pendahulunya, Amorim, namun kini menjadi tugas sang manajer asal Inggris itu untuk membuka jalan bagi para lulusan paling berbakat dari akademi ternama tersebut.

    Pemain sayap Shea Lacey, gelandang Jack Fletcher, dan striker Chido Obi mungkin sudah siap untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di tim senior setelah menjalani pramusim penuh bersama tim utama, dan kemudian ada masalah kecil terkait JJ Gabriel. Penyerang ini baru akan berusia 16 tahun pada bulan Oktober, tetapi ia baru saja dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di Liga Premier U-18 dan tampaknya memiliki potensi yang tak terbatas. Integrasi dirinya dan pengelolaannya akan menjadi tugas utama bagi Carrick.

