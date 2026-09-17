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Kylian Mbappe Awarded With Golden Boot 2024-2025Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

'Kini saya di sini, dan sangat bahagia!' - Kylian Mbappe mengungkapkan Florentino Perez terus menjalin kontak selama 10 tahun sebelum akhirnya membawanya ke Real Madrid

K. Mbappe
Real Madrid
LaLiga

Kylian Mbappe buka suara soal pengejaran luar biasa selama satu dekade oleh Florentino Perez yang akhirnya membuatnya mewujudkan transfer impiannya ke Real Madrid. Superstar Prancis itu, yang menuntaskan transfer besarnya ke ibu kota Spanyol setelah bertahun-tahun spekulasi intens, memuji presiden Real Madrid tersebut atas kegigihan dan keyakinannya yang tak tergoyahkan.

  • Satu dekade kegigihan dari Perez

    Mbappe akhirnya mengungkap kisah di balik saga panjang yang membawanya ke Santiago Bernabeu, dengan mengungkapkan bahwa presiden Real Madrid Perez menjaga hubungannya dengannya selama satu dekade penuh sebelum kesepakatan itu terwujud. Penyerang Prancis itu, dalam wawancara terbuka dengan AS, menyoroti peran pribadi Perez dalam menavigasi kompleksitas perjalanan kariernya.

    "Dia adalah sosok yang membawa saya ke sini. Kami tetap berhubungan selama sepuluh tahun sebelum saya tiba," jelas Mbappe. "Dia selalu menunjukkan kasih sayang dan pengertian dalam konteks setiap keputusan yang dibuat, baik yang positif maupun negatif bagi Real Madrid. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa suatu hari saya akan bermain untuk Real Madrid, dan sekarang saya ada di sini, sangat bahagia."

    Apresiasi penyerang Prancis itu terhadap petinggi Madrid tersebut juga kembali tercermin di media sosial, ketika ia dikutip mengatakan, "Saya sudah berhubungan dengan Perez sejak 10 tahun sebelum bergabung dengan Real Madrid."


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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Daya tarik Bernabeu yang tak tertahankan

    Meski pengaruh Perez sangat signifikan, Mbappe cepat menegaskan bahwa kebesaran Real Madrid sendiri membuat upaya perekrutan apa pun nyaris tidak diperlukan. Bagi seorang pemain yang tumbuh dengan poster legenda-legenda Madrid di dinding kamar tidurnya, kepindahan ini bukan soal bujukan, melainkan takdir.

    "Sejujurnya, tidak ada apa pun dan tidak ada siapa pun yang harus meyakinkan Anda untuk datang ke Real Madrid," tegas pemenang Piala Dunia itu. "Dalam perjalanan saya dengan Madrid, saya ingin datang, tetapi itu tidak memungkinkan, dan pada akhirnya, dalam sepakbola, ada momen dan keputusan yang berada di luar kendali Anda. Dalam sepakbola, timing adalah kuncinya, dan Anda harus menunggu sampai semuanya tepat sebelum Anda bisa datang."

  • Mbappe mengenang transfer ke Madrid yang gagal

    Merefleksikan beban emosional dari upaya-upaya sebelumnya yang gagal untuk bergabung dengan raksasa Spanyol itu, Mbappe mengakui ada kekecewaan tetapi menegaskan bahwa matanya selalu tertuju ke masa depan. Ia menegaskan bahwa bahkan orang paling berpengaruh di sepak bola Spanyol pun tidak perlu meyakinkannya soal proyek tersebut karena gengsi klub itu berbicara dengan sendirinya. "Tentu saja ada kekecewaan, tetapi hidup pesepakbola adalah tentang melihat ke depan, bukan ke belakang," ujarnya.

    "Tidak ada yang harus meyakinkan saya untuk datang ke Real Madrid, bahkan Perez, sebesar apa pun klubnya. Itu sudah jelas." Penyerang Prancis itu kemudian menegaskan perasaan tersebut dengan mengatakan, "Jika Anda ingin menjadi bagian dari sejarah sepak bola, suatu hari Anda harus bermain untuk Real Madrid."

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    Menjalani mimpi sebagai Madridista

    Sejak tiba di Spanyol, Mbappe telah beradaptasi dengan kehidupan di Valdebebas dan gaya hidup ibu kota. Ia mengakui bahwa perpindahan dari Prancis membawanya pada rasa damai yang baru, meski status sebagai pemain Madrid mengangkat profil seorang bintang ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    "Saya mengharapkan klub terbaik di dunia menerima antusiasme besar dari para Madridista di seluruh dunia," katanya. "Ketika saya tiba di sini, saya sudah punya status, tetapi ketika Anda menjadi pemain Real Madrid, Anda naik ke level lain, ke level yang lebih tinggi. Saya pikir jika Anda ingin menjadi bagian dari sejarah sepak bola, Anda harus melalui Real Madrid."

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