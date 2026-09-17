Mbappe akhirnya mengungkap kisah di balik saga panjang yang membawanya ke Santiago Bernabeu, dengan mengungkapkan bahwa presiden Real Madrid Perez menjaga hubungannya dengannya selama satu dekade penuh sebelum kesepakatan itu terwujud. Penyerang Prancis itu, dalam wawancara terbuka dengan AS, menyoroti peran pribadi Perez dalam menavigasi kompleksitas perjalanan kariernya.

"Dia adalah sosok yang membawa saya ke sini. Kami tetap berhubungan selama sepuluh tahun sebelum saya tiba," jelas Mbappe. "Dia selalu menunjukkan kasih sayang dan pengertian dalam konteks setiap keputusan yang dibuat, baik yang positif maupun negatif bagi Real Madrid. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa suatu hari saya akan bermain untuk Real Madrid, dan sekarang saya ada di sini, sangat bahagia."

Apresiasi penyerang Prancis itu terhadap petinggi Madrid tersebut juga kembali tercermin di media sosial, ketika ia dikutip mengatakan, "Saya sudah berhubungan dengan Perez sejak 10 tahun sebelum bergabung dengan Real Madrid."



