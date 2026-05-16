Kini Presiden mengambil tindakan tegas! Kylian Mbappe tampaknya harus melapor ke Real Madrid

Oleh karena itu, Perez kini menjadikan masalah ini sebagai prioritas utama. Ia ingin mengetahui secara langsung bagaimana sikap Mbappé ke depannya dan, yang terpenting, bagaimana prospek sang penyerang untuk musim mendatang.

Suasana di ruang ganti Los Blancos sudah lama memanas. Tim bintang ini saat ini dianggap terpecah belah dan tanpa kepemimpinan.

Di dalam klub, kekhawatiran mengenai perilaku Mbappé memang terus meningkat. Petinggi klub sangat menyadari bahwa sang penyerang telah menjauh dari tim. Kondisi ini sangat meracuni kekompakan tim.

Beberapa rekan setim tidak dapat memahami sikap dan perilaku sang penyerang, karena mereka sangat yakin bahwa keributan yang terus-menerus ini sebenarnya dapat dengan mudah dihindari. Akibat penampilan solo Mbappé setelah pertandingan melawan Oviedo, kini bukan hanya tim pelatih yang merasa terpengaruh, tetapi juga beberapa rekan setimnya sendiri yang merasa menjadi sasaran langsung.