Sebagaimana dilaporkan oleh media Spanyol AS, situasi seputar Mbappe telah memanas di internal klub hingga Perez memanggil sang bintang untuk menghadiri pertemuan mendesak di markas klub. Apa yang semula direncanakan sebagai diskusi strategis mengenai masa depan olahraga klub, kini telah berubah menjadi rapat krisis yang sangat ketat.
Kini Presiden mengambil tindakan tegas! Kylian Mbappe tampaknya harus melapor ke Real Madrid
Inti dari gejolak ini adalah hubungan internal yang retak antara sang penyerang, staf pelatih, dan sebagian anggota tim. Pihak manajemen Real Madrid pun merasa kendali mutlak mereka atas skuad bintang tersebut terancam dan kini mengambil tindakan tegas.
Konflik yang sudah lama membara itu mencapai puncaknya pada Kamis malam setelah pertandingan melawan Oviedo. Di sana, Mbappé tampil di depan mikrofon dan memicu gempa media dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial.
Mbappé harus melapor kepada Perez
Oleh karena itu, Perez kini menjadikan masalah ini sebagai prioritas utama. Ia ingin mengetahui secara langsung bagaimana sikap Mbappé ke depannya dan, yang terpenting, bagaimana prospek sang penyerang untuk musim mendatang.
Suasana di ruang ganti Los Blancos sudah lama memanas. Tim bintang ini saat ini dianggap terpecah belah dan tanpa kepemimpinan.
Di dalam klub, kekhawatiran mengenai perilaku Mbappé memang terus meningkat. Petinggi klub sangat menyadari bahwa sang penyerang telah menjauh dari tim. Kondisi ini sangat meracuni kekompakan tim.
Beberapa rekan setim tidak dapat memahami sikap dan perilaku sang penyerang, karena mereka sangat yakin bahwa keributan yang terus-menerus ini sebenarnya dapat dengan mudah dihindari. Akibat penampilan solo Mbappé setelah pertandingan melawan Oviedo, kini bukan hanya tim pelatih yang merasa terpengaruh, tetapi juga beberapa rekan setimnya sendiri yang merasa menjadi sasaran langsung.
Real berada di hadapan dilema
Meskipun terjadi ketegangan yang begitu besar, Real kini dihadapkan pada dilema. Pemegang gelar Sepatu Emas saat ini masih dianggap sebagai pilar utama tim di Bernabeu, dan Perez tetap menganggapnya sebagai pemain terbaik di dunia dalam hal sepak bola.
Namun, sejarah klub mengajarkan: Di dunia Los Blancos, tidak ada yang dianggap tak tersentuh. Hal ini telah terbukti di masa lalu dengan kepergian ikon-ikon seperti Cristiano Ronaldo dan Sergio Ramos.
Dalam kedua kasus tersebut, Perez menangani situasi dengan tangan besi, dengan mengutamakan klub di atas individu mana pun atau setidaknya menuntut agar semua pihak mematuhi arah strategis yang ditetapkan oleh klub. Siapa yang tidak patuh, akan dikeluarkan — menurut laporan tersebut, prinsip ini juga berlaku bagi seorang juara dunia seperti Mbappe.
Mourinho bersiap untuk kembali ke Real
Di jajaran petinggi klub asal Madrid, prioritas utama kini jelas tertuju pada pemulihan disiplin dan otoritas secara segera. Sebuah tugas berat yang diperkirakan akan menjadi tanggung jawab pelatih kepala baru.
Dan kemungkinan besar, orang tersebut adalah sosok yang sudah tidak asing lagi dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan hierarki yang tanpa kompromi: Jika tidak ada kejutan besar lagi, Jose Mourinho akan mengambil alih kendali di Madrid.