Kini ia dianggap sebagai "contoh teladan": FC Bayern tampaknya telah menetapkan mantan pemain pinjaman tersebut sebagai pemain yang tidak boleh dijual

Pada musim ini, Stanisic tampaknya akan melampaui angka tersebut secara signifikan. Saat ini, ia telah mencetak tiga gol dan enam assist dalam 28 pertandingan resmi. Bahkan cedera lutut di awal musim dan cedera kapsul pada pergelangan kaki pada bulan Januari tidak menghalangi performanya. Bagi pelatih Vincent Kompany, ia saat ini tak tergantikan, terutama setelah Alphonso Davies kembali absen.

"Stani butuh sedikit waktu. Sekarang dia sudah tampil dan berhasil memainkan peran penting," kata Kompany setelah hasil imbang 1-1 melawan mantan klub Stanisic, Leverkusen, akhir pekan lalu. Yang sangat mencolok dalam perkembangan mengesankan Stanisic dalam beberapa pekan terakhir adalah seberapa sering bek kanan ini ikut terlibat dalam serangan.

Di Munich, Stanisic lama dianggap sebagai bek sayap yang lebih berorientasi pada pertahanan; di level junior, ia sering bermain di lini pertahanan tengah. Namun, didukung oleh sistem berani Kompany, ia menemukan kembali dirinya di musim ini. Hal ini juga tidak luput dari perhatian jajaran pimpinan FCB. "Sangat bagus," kata Direktur Olahraga Christoph Freund mengenai perkembangan Stanisic. "Kemampuan sepak bolanya semakin baik, ia juga semakin berani maju ke depan, dan sangat aktif."