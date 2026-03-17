Menurut laporan majalah kicker, FC Bayern tampaknya telah menyatakan bahwa Josip Stanisic tidak akan dijual. Dilaporkan bahwa klub juara Jerman tersebut "berulang kali" menerima tawaran untuk pemain bertahan serba bisa tersebut, namun tawaran-tawaran itu kini tidak lagi berarti bagi klub maupun bagi Stanisic sendiri.
Kini ia dianggap sebagai "contoh teladan": FC Bayern tampaknya telah menetapkan mantan pemain pinjaman tersebut sebagai pemain yang tidak boleh dijual
Menurut berbagai laporan yang sejalan, misalnya, pada musim panas lalu Juventus Turin dilaporkan telah secara serius mempertimbangkan untuk merekrut pemain timnas Kroasia tersebut; saat itu, juara bertahan tersebut dilaporkan masih mematok harga sebesar 50 juta euro untuk Stanisic. Setidaknya itulah yang diklaim oleh Fabrizio Romano pada bulan September tahun lalu.
Untuk membuat tawaran tersebut lebih menarik, klub asal Munich tersebut dilaporkan kemudian menawarkan Sacha Boey, yang kini telah kembali ke Galatasaray, sebagai bagian dari pertukaran. Namun, tawaran ini pun ditolak di Turin. Meskipun demikian, Stanisic tetap menjadi kandidat dalam rencana masa depan Juventus, demikian klaim Romano saat itu. Namun, upaya tersebut tampaknya kini akan terbukti mustahil bagi Si Nyonya Tua.
"Contoh teladan" Stanisic berhasil menembus tim utama di bawah asuhan Xabi Alonso
Di satu sisi, pemain kelahiran Munich yang kontraknya berlaku hingga 2029 ini tidak berniat hengkang. Di sisi lain, ia kini dianggap sebagai "contoh teladan" di dalam klub, bersama Lennart Karl dan Aleksandar Pavlovic, tentang bagaimana talenta dari akademi klub sendiri dapat berhasil menembus tim utama di klub juara berprestasi tinggi ini.
Namun, untuk mencapai hal itu, Stanisic harus mengambil jalan memutar. Musim 2023/24 ia habiskan dengan status pinjaman di Bayer Leverkusen dan bahkan mencatatkan sejarah Bundesliga bersama Werkself sebagai juara yang tak terkalahkan. Di Leverkusen, pemain yang kini berusia 25 tahun ini berkembang pesat di bawah asuhan pelatih saat itu, Xabi Alonso, terutama pada paruh kedua musim, dan menjadi pemain inti dengan total 38 penampilan, di mana ia mencetak empat gol dan memberikan enam assist.
Stanisic menemukan jati dirinya yang baru di FC Bayern di bawah asuhan Kompany
Pada musim ini, Stanisic tampaknya akan melampaui angka tersebut secara signifikan. Saat ini, ia telah mencetak tiga gol dan enam assist dalam 28 pertandingan resmi. Bahkan cedera lutut di awal musim dan cedera kapsul pada pergelangan kaki pada bulan Januari tidak menghalangi performanya. Bagi pelatih Vincent Kompany, ia saat ini tak tergantikan, terutama setelah Alphonso Davies kembali absen.
"Stani butuh sedikit waktu. Sekarang dia sudah tampil dan berhasil memainkan peran penting," kata Kompany setelah hasil imbang 1-1 melawan mantan klub Stanisic, Leverkusen, akhir pekan lalu. Yang sangat mencolok dalam perkembangan mengesankan Stanisic dalam beberapa pekan terakhir adalah seberapa sering bek kanan ini ikut terlibat dalam serangan.
Di Munich, Stanisic lama dianggap sebagai bek sayap yang lebih berorientasi pada pertahanan; di level junior, ia sering bermain di lini pertahanan tengah. Namun, didukung oleh sistem berani Kompany, ia menemukan kembali dirinya di musim ini. Hal ini juga tidak luput dari perhatian jajaran pimpinan FCB. "Sangat bagus," kata Direktur Olahraga Christoph Freund mengenai perkembangan Stanisic. "Kemampuan sepak bolanya semakin baik, ia juga semakin berani maju ke depan, dan sangat aktif."
Josip Stanisic: Statistik penampilan di FC Bayern dan Bayer Leverkusen
Musim Klub Pertandingan Gol Assist 2020/21 FC Bayern 1 0 0 2021/22 FC Bayern 17 1 1 2022/23 FC Bayern 23 0 0 2023/24 Bayer Leverkusen 38 4 6 2024/25 FC Bayern 26 0 2 2025/26 FC Bayern 28 3 6