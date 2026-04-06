Kimmich: Mbappé menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan... dan inilah rencana untuk mengalahkan mereka

Ketika ditanya apakah pertandingan ini mempertemukan dua tim terbaik di dunia, ia menjawab: "Ini selalu menjadi pertandingan yang sangat istimewa, dan bagi saya, Real Madrid dan Bayern Munich adalah dua klub terbesar di dunia."

Mengenai apa yang membuat pertandingan ini istimewa, ia berkata: "Pelatih kami biasanya tidak melakukan banyak perubahan tergantung pada pertandingan, tetapi kami semua merasa bahwa pertandingan perempat final ini melawan Real Madrid adalah sesuatu yang istimewa dan kami menantikannya dengan antusiasme yang besar. Ketika saya masih kecil, saya datang untuk melihat stadion bahkan ketika tidak ada pertandingan, dan saat itu saya menyadari betapa hebatnya tempat ini. Ini bukanlah hal yang biasa; demi momen-momen seperti ini kami berlatih setiap hari, dan saya berharap kami bisa menampilkan pertandingan yang bagus besok."

Dia menyimpulkan: "Kylian Mbappé bisa membantu tim mana pun, karena dia memiliki kualitas individu yang luar biasa dan merupakan kapten timnas Prancis. Dia telah menentukan hasil banyak pertandingan musim ini, bahkan saat Real Madrid mengalami masa-masa sulit... Dia adalah senjata mematikan. Saya sudah beberapa kali bermain melawannya dan kami tahu apa yang menanti kami."