Kimmich: Mbappé menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan... dan inilah rencana untuk mengalahkan mereka

Kimmich menambahkan: "Harry Kane sangat penting bagi kami, dan itu sudah jelas. Dia merupakan faktor kunci dalam gaya permainan kami, karena dia bukan hanya seorang pencetak gol, tetapi juga seorang pemimpin alami dan panutan. Dia memiliki mentalitas yang unik sebagai pemain penyerang, dan kehadirannya di lapangan besok sangat penting untuk memberikan kepemimpinannya."
Mengenai penontonannya atas pertandingan Real Madrid melawan Manchester City, Kimich berkomentar: "Saya tidak menonton pertandingan-pertandingan itu, tapi ini Real Madrid, dan di sini kadang-kadang situasinya berbeda. Mungkin kami mengharapkan City mendominasi, jadi menarik melihat mereka lolos. City dan Real sering bertanding, dan Real lolos dalam beberapa kesempatan meski kadang kami merasa itu tidak pantas, tapi kali ini melawan City, lolosnya mereka pantas."
Mengenai rahasia kemenangan atas Real Madrid, Kimmich menekankan: "Jika ingin mengalahkan Real Madrid, Anda harus berada dalam kondisi mental dan taktis terbaik. Semua orang di sini bersemangat dan senang akan bermain di sini besok. Ini adalah level kompetisi tertinggi yang kami impikan sebagai pemain, dan kami menantikan pertarungan besok dengan penuh antusiasme."
