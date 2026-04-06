Kimmich: Mbappé menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan... dan inilah rencana untuk mengalahkan mereka

Bintang Bayern memiliki kenangan pahit saat menghadapi Real Madrid

Joshua Kimmich, bintang Bayern Munich, menegaskan pentingnya menerapkan gaya permainan tim Bavaria di lapangan untuk meraih hasil positif saat menghadapi Real Madrid, besok Selasa.

Kimmich mengatakan, dalam konferensi pers menjelang pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions antara kedua tim: "Secara umum, kami ingin meninggalkan jejak kami di setiap pertandingan. Real Madrid memiliki gaya bermain khas dan mampu menciptakan ancaman dalam situasi apa pun. Penting bagi kami untuk menerapkan kekuatan kami di lapangan, dan tentu saja kami akan sedikit menyesuaikan diri dengan gaya bermain mereka".

  • Kenangan yang menyedihkan

    Mengenai kenangannya saat menghadapi Real Madrid di babak gugur terakhir, pemain internasional Jerman itu berkata: "Setelah leg pertama, saya merasa kami bisa meraih kemenangan yang lebih telak, dan di leg kedua Real Madrid jelas lebih unggul. Kemudian kami memimpin lewat gol indah dari Davies, dan kami kembali ke lapangan dengan keyakinan bahwa kami bisa tampil lebih baik. Namun, kami tidak memiliki pemain yang cedera tahun ini, sesuatu yang selalu terjadi saat datang bermain di sini, dan kami sangat senang semua pemain siap."

    Mengenai suasana di Stadion Santiago Bernabéu, Kimmich menjelaskan: "Suasana dan suporter di sini sangat istimewa. Kami sering datang dengan niat baik tetapi pulang dengan kekecewaan, namun kali ini leg kedua akan digelar di Munich, dan ini menjadi keuntungan bagi kami."

  • Pentingnya Ken

    Kimmich menambahkan: "Harry Kane sangat penting bagi kami, dan itu sudah jelas. Dia merupakan faktor kunci dalam gaya permainan kami, karena dia bukan hanya seorang pencetak gol, tetapi juga seorang pemimpin alami dan panutan. Dia memiliki mentalitas yang unik sebagai pemain penyerang, dan kehadirannya di lapangan besok sangat penting untuk memberikan kepemimpinannya."

    Mengenai penontonannya atas pertandingan Real Madrid melawan Manchester City, Kimich berkomentar: "Saya tidak menonton pertandingan-pertandingan itu, tapi ini Real Madrid, dan di sini kadang-kadang situasinya berbeda. Mungkin kami mengharapkan City mendominasi, jadi menarik melihat mereka lolos. City dan Real sering bertanding, dan Real lolos dalam beberapa kesempatan meski kadang kami merasa itu tidak pantas, tapi kali ini melawan City, lolosnya mereka pantas."

    Mengenai rahasia kemenangan atas Real Madrid, Kimmich menekankan: "Jika ingin mengalahkan Real Madrid, Anda harus berada dalam kondisi mental dan taktis terbaik. Semua orang di sini bersemangat dan senang akan bermain di sini besok. Ini adalah level kompetisi tertinggi yang kami impikan sebagai pemain, dan kami menantikan pertarungan besok dengan penuh antusiasme."

  • Senjata mematikan

    Ketika ditanya apakah pertandingan ini mempertemukan dua tim terbaik di dunia, ia menjawab: "Ini selalu menjadi pertandingan yang sangat istimewa, dan bagi saya, Real Madrid dan Bayern Munich adalah dua klub terbesar di dunia."

    Mengenai apa yang membuat pertandingan ini istimewa, ia berkata: "Pelatih kami biasanya tidak melakukan banyak perubahan tergantung pada pertandingan, tetapi kami semua merasa bahwa pertandingan perempat final ini melawan Real Madrid adalah sesuatu yang istimewa dan kami menantikannya dengan antusiasme yang besar. Ketika saya masih kecil, saya datang untuk melihat stadion bahkan ketika tidak ada pertandingan, dan saat itu saya menyadari betapa hebatnya tempat ini. Ini bukanlah hal yang biasa; demi momen-momen seperti ini kami berlatih setiap hari, dan saya berharap kami bisa menampilkan pertandingan yang bagus besok."

    Dia menyimpulkan: "Kylian Mbappé bisa membantu tim mana pun, karena dia memiliki kualitas individu yang luar biasa dan merupakan kapten timnas Prancis. Dia telah menentukan hasil banyak pertandingan musim ini, bahkan saat Real Madrid mengalami masa-masa sulit... Dia adalah senjata mematikan. Saya sudah beberapa kali bermain melawannya dan kami tahu apa yang menanti kami."