Andrea Kimi Antonelli meraih kemenangan pertamanya di F1 pada Grand Prix Tiongkok dan membawa Italia kembali meraih kemenangan setelah dua puluh tahun sejak kemenangan terakhir. Penampilan yang solid ditunjukkan oleh pembalap Italia berusia 19 tahun asal Bologna ini, yang berhasil mengungguli rekan setimnya George Russell dan juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton, yang finis di posisi ketiga dan meraih podiumpertamanya bersama Ferrari. Leclerc hanya finis di posisi keempat, setelah sebagian besar balapan terlibat dalam pertarungan sengit dengan rekan setimnya.
AFP
Kimi Antonelli mencatat sejarah: pada usia 19 tahun, ia meraih kemenangan pertamanya di F1 dan membawa Italia kembali meraih kejayaan setelah lebih dari 20 tahun
KIMI DALAM SEJARAH
Kemenangan bersejarah bagi pembalap Mercedes ini membawa Italia kembali ke podium teratas setelah lebih dari dua puluh tahun. Kemenangan terakhir pembalap Italia di F1 terjadi pada tahun 2006 bersama Giancarlo Fisichella. Penghargaan khusus juga layak diberikan kepada Lewis Hamilton yang berhasil meraih podium pertamanya bersama tim merah dalam balapan di Tiongkok.
