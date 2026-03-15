Kimi Antonelli mencatat sejarah: pada usia 19 tahun, ia meraih kemenangan pertamanya di F1 dan membawa Italia kembali meraih kejayaan setelah lebih dari 20 tahun

Andrea Kimi Antonelli meraih kemenangan pertamanya di F1 pada Grand Prix Tiongkok dan membawa Italia kembali meraih kemenangan setelah dua puluh tahun sejak kemenangan terakhir. Penampilan yang solid ditunjukkan oleh pembalap Italia berusia 19 tahun asal Bologna ini, yang berhasil mengungguli rekan setimnya George Russell dan juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton, yang finis di posisi ketiga dan meraih podiumpertamanya bersama Ferrari. Leclerc hanya finis di posisi keempat, setelah sebagian besar balapan terlibat dalam pertarungan sengit dengan rekan setimnya.