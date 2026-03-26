Kim Little tetap bertahan! Kapten Arsenal menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun saat The Gunners mulai mengambil keputusan terkait lebih dari 10 pemain inti yang kontraknya akan habis
Resmi: Kim Little memperpanjang kontraknya bersama Arsenal
Meskipun kabar ini mungkin tidak terlalu mengejutkan bagi banyak orang, hal ini tetap akan disambut dengan antusias oleh para penggemar Arsenal. Little akan merayakan ulang tahunnya yang ke-36 musim panas ini, namun ia tetap menjadi salah satu pemain paling konsisten di skuad The Gunners dan merupakan bagian tak terpisahkan dari tim asuhan Renee Slegers.
Mantan pemain internasional Skotlandia ini telah bergabung dengan Arsenal selama 16 dari 19 tahun terakhir, setelah menandatangani kontrak dengan klub tersebut pada 2008 dan menikmati dua periode yang sukses di London utara, di sela-sela tiga tahun yang sangat produktif di Amerika Serikat bersama Seattle Reign. Selama itu, Little telah memenangkan setiap trofi yang mungkin diraih bersama The Gunners, yang disempurnakannya dengan perannya dalam kemenangan Liga Champions tahun lalu.
Baru sedikit, masih ada lagi? Williamson dan para pemain yang kemungkinan besar akan tetap di Arsenal
Para penggemar Arsenal berharap berita ini dapat memicu serangkaian keputusan dari pihak yang berwenang, mengingat ada banyak pemain tim utama yang kontraknya akan habis di klub ini pada musim panas mendatang. Salah satu yang paling menonjol adalah Leah Williamson, yang, seperti Little, diharapkan akan tetap bertahan. Kapten timnas Inggris ini adalah penggemar setia Arsenal sejak kecil yang tumbuh dari akademi klub dan belum pernah membela klub lain. Ia mengalami masalah cedera musim ini dan saat ini kembali absen, namun tetap menjadi pemain kunci yang sangat penting bagi gaya permainan Arsenal. Bahkan, The Athletic melaporkan pada Januari bahwa pembicaraan dengan Williamson 'berjalan lancar'.
Stina Blackstenius adalah pemain lain yang akan mengejutkan banyak orang jika dia pergi. Penyerang ini memiliki keahlian mencetak gol di pertandingan besar, tren yang dia lanjutkan dengan sundulannya dalam kemenangan 3-1 atas Chelsea pada Selasa malam, di leg pertama pertandingan perempat final Liga Champions antara dua tim Inggris. Pada tahun-tahun sebelumnya, waktu bermain Blackstenius terbatas karena ia bersaing dengan Alessia Russo untuk posisi penyerang tengah yang sama, sehingga kepergiannya demi mendapatkan menit bermain lebih banyak tampaknya lebih mungkin terjadi pada suatu saat. Namun, Slegers secara rutin memainkan kedua pemain tersebut secara bersamaan musim ini, artinya perpanjangan kontrak akan masuk akal bagi kedua belah pihak.
Sementara itu, durasi kontrak Emily Fox masih belum jelas. Beberapa laporan menyebutkan bahwa bek sayap asal Amerika Serikat ini memiliki kontrak yang berakhir pada 2026, sementara laporan lain menyebut ia terikat dengan klub hingga 2027. Jika memang kontraknya hanya berlaku hingga musim panas ini, itu adalah kesepakatan lain yang akan menjadi prioritas utama. Bagaimanapun, Emma Sanders dari BBC Sport mengungkapkan pada Januari bahwa pembicaraan antara Fox dan Arsenal telah berlangsung 'positif'.
Pemain mana saja yang berpotensi hengkang dari Arsenal dengan status bebas transfer musim panas ini?
Adapun para pemain lain yang kontraknya akan habis, belum jelas bagaimana masa depan mereka. Setelah The Guardian memberitakan hal tersebut, Katie McCabe tampaknya telah mengonfirmasi bahwa ia akan hengkang pada akhir musim ini. "Ada beberapa tawaran," katanya mengenai situasinya awal bulan ini. "Saya akan menjalani sisa beberapa bulan ke depan dan kemudian melihat langkah selanjutnya."
Laia Codina, Victoria Pelova, Manuela Zinsberger, Beth Mead, Caitlin Foord, dan Steph Catley adalah pemain lain yang kontraknya akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Codina dan Pelova jarang diturunkan, meskipun yang pertama lebih sering bermain sejak cedera Williamson, sementara Zinsberger saat ini sedang menjalani rehabilitasi cedera ACL yang dialaminya pada Oktober.
Mead, Foord, dan Catley merupakan pemain kunci, namun mereka adalah tiga dari empat anggota tim utama tertua Arsenal, dan jelas bahwa klub berusaha menurunkan rata-rata usia skuad, yang saat ini menjadi yang tertua di Liga Super Wanita Inggris. Namun, ada keseimbangan yang harus dijaga dalam hal ini, dan perpanjangan kontrak Little menunjukkan bahwa Arsenal menyadari hal tersebut dan bahwa faktor usia bukanlah satu-satunya pertimbangan.
Stanway, Batlle, dan Jendela Transfer Musim Panas Arsenal
Musim panas ini akan menjadi musim yang menarik bagi The Gunners, baik dalam hal kedatangan maupun kepergian pemain. Arsenal hampir mencapai kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Bayern Munich, Georgia Stanway, dan bek sayap Barcelona, Ona Batlle—dua transfer yang sangat menjanjikan untuk dua pemain yang termasuk yang terbaik di dunia di posisi masing-masing. Keduanya berstatus bebas transfer musim panas ini.
Jika banyak dari nama-nama yang kontraknya habis ini kemudian hengkang, maka akan diperlukan lebih banyak pemain baru agar Slegers memiliki skuad yang mampu bersaing di empat ajang lagi, dengan The Gunners sangat bertekad untuk mengakhiri penantian tujuh tahun mereka untuk meraih gelar WSL lainnya.