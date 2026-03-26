Kim Little tetap bertahan! Kapten Arsenal menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun saat The Gunners mulai mengambil keputusan terkait lebih dari 10 pemain inti yang kontraknya akan habis

Para penggemar Arsenal berharap berita ini dapat memicu serangkaian keputusan dari pihak yang berwenang, mengingat ada banyak pemain tim utama yang kontraknya akan habis di klub ini pada musim panas mendatang. Salah satu yang paling menonjol adalah Leah Williamson, yang, seperti Little, diharapkan akan tetap bertahan. Kapten timnas Inggris ini adalah penggemar setia Arsenal sejak kecil yang tumbuh dari akademi klub dan belum pernah membela klub lain. Ia mengalami masalah cedera musim ini dan saat ini kembali absen, namun tetap menjadi pemain kunci yang sangat penting bagi gaya permainan Arsenal. Bahkan, The Athletic melaporkan pada Januari bahwa pembicaraan dengan Williamson 'berjalan lancar'.

Stina Blackstenius adalah pemain lain yang akan mengejutkan banyak orang jika dia pergi. Penyerang ini memiliki keahlian mencetak gol di pertandingan besar, tren yang dia lanjutkan dengan sundulannya dalam kemenangan 3-1 atas Chelsea pada Selasa malam, di leg pertama pertandingan perempat final Liga Champions antara dua tim Inggris. Pada tahun-tahun sebelumnya, waktu bermain Blackstenius terbatas karena ia bersaing dengan Alessia Russo untuk posisi penyerang tengah yang sama, sehingga kepergiannya demi mendapatkan menit bermain lebih banyak tampaknya lebih mungkin terjadi pada suatu saat. Namun, Slegers secara rutin memainkan kedua pemain tersebut secara bersamaan musim ini, artinya perpanjangan kontrak akan masuk akal bagi kedua belah pihak.

Sementara itu, durasi kontrak Emily Fox masih belum jelas. Beberapa laporan menyebutkan bahwa bek sayap asal Amerika Serikat ini memiliki kontrak yang berakhir pada 2026, sementara laporan lain menyebut ia terikat dengan klub hingga 2027. Jika memang kontraknya hanya berlaku hingga musim panas ini, itu adalah kesepakatan lain yang akan menjadi prioritas utama. Bagaimanapun, Emma Sanders dari BBC Sport mengungkapkan pada Januari bahwa pembicaraan antara Fox dan Arsenal telah berlangsung 'positif'.