Kieran Trippier dipastikan akan pindah ke Championship setelah mencapai kesepakatan dengan klub yang terdegradasi pasca kepergiannya dari Newcastle
Wolves merekrut bek berpengalaman
Menurut laporan dari Sky Sports, Wolves berhasil memenangkan persaingan untuk merekrut bek sayap mantan Newcastle, Trippier, dengan status bebas transfer. Pemain berusia 35 tahun itu telah menyetujui kontrak berdurasi dua tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun, setelah menolak sejumlah tawaran dari klub-klub di seluruh Eropa. Kesepakatan ini masih bergantung pada hasil pemeriksaan medis resmi, yang dijadwalkan berlangsung pekan depan setelah bek berpengalaman tersebut kembali dari liburan keluarga.
Howe memberikan penghormatan
Menjelang kepergian sang bek yang penuh emosi, manajer Newcastle Eddie Howe memuji kontribusi besar Trippier bagi klub setelah kepindahannya dari Atlético Madrid: "Dia jelas layak mendapat pengakuan. Menurut saya, keputusan untuk datang ke sini sejak awal patut diapresiasi karena dia pindah dari tim yang sangat sukses di Spanyol ke tim yang sedang berjuang menghindari degradasi di Liga Premier.
"Dia menerima tantangan itu dan saya sangat senang untuknya karena hal itu terbayar, karena tidak ada jaminan bahwa hal itu akan terjadi. Tim berhasil bertahan dan kemudian tidak pernah menoleh ke belakang. Itu aneh karena mungkin banyak orang lupa bahwa dia cedera dan tidak benar-benar berkontribusi di lapangan seperti yang dia inginkan pada awalnya dalam perjuangan kami melawan degradasi.
"Baru pada musim berikutnya dia memainkan peran luar biasa dalam perjalanan kami ke Liga Champions. Kami hanya kalah, saya pikir, empat kali musim itu... Itu mungkin kenangan terbesar saya tentang dia. Lalu bersama kemenangan di final piala, di mana menurut saya dia luar biasa pada hari itu. Penampilan yang benar-benar luar biasa, dan dia merasakan kebahagiaan mengangkat trofi bersama Bruno [Guimaraes] dan Jamaal [Lascelles]."
Trippier mengucapkan selamat tinggal dengan penuh haru
Trippier meninggalkan St James' Park setelah mencatatkan 160 penampilan; sebuah masa bakti bersejarah yang ditutup dengan mengangkat trofi Carabao Cup 2025 saat mengalahkan Liverpool, sekaligus mengakhiri puasa gelar domestik Newcastle selama 70 tahun.
Merenungkan kepergiannya, Trippier menyatakan: "Waktunya telah tiba untuk meninggalkan klub yang luar biasa ini setelah empat setengah tahun. Di sinilah saya merasa paling betah. Ini sangat emosional, dan saya benar-benar akan merindukannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendukung atas semua dukungan selama masa-masa baik dan buruk. Kalian selalu mendukung saya, selalu berada di sisi saya.
"Kepada rekan-rekan setim, ini akan sangat emosional. Ini adalah perjalanan yang luar biasa bersama kalian. Saya akan merindukan kalian semua, tapi memenangkan trofi bersama kalian benar-benar, benar-benar istimewa - yang terbaik dalam karier saya. Dan kepada manajer, Eddie Howe, seluruh staf pelatih, dan tim di balik layar, terima kasih yang sebesar-besarnya. Manajer telah mempercayai saya - dua kali - untuk merekrut saya, memberi saya kesempatan untuk mewakili dan menjadi kapten klub hebat ini, dan yang terpenting, kami berhasil memenangkan trofi. Saya akan merindukan semua orang di klub ini. Terima kasih."
Posisi kepemimpinan di Molineux menanti
Manajer Wolves, Rob Edwards, memandang bek sayap berpengalaman tersebut sebagai pemimpin penting di ruang ganti yang mampu memimpin upaya promosi segera kembali ke Liga Premier. Trippier harus segera beradaptasi dengan tuntutan fisik di Championship setelah menyelesaikan tes medisnya pekan depan. Setelah mengalami kekecewaan mendalam akibat degradasi dari kasta tertinggi, klub asal West Midlands ini akan sangat mengandalkan rekam jejak elitnya saat mereka merombak skuad untuk menghadapi musim domestik yang melelahkan dengan 46 pertandingan.