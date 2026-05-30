Kieran Trippier dipastikan akan pindah ke Championship setelah mencapai kesepakatan dengan klub yang terdegradasi pasca kepergiannya dari Newcastle

Menjelang kepergian sang bek yang penuh emosi, manajer Newcastle Eddie Howe memuji kontribusi besar Trippier bagi klub setelah kepindahannya dari Atlético Madrid: "Dia jelas layak mendapat pengakuan. Menurut saya, keputusan untuk datang ke sini sejak awal patut diapresiasi karena dia pindah dari tim yang sangat sukses di Spanyol ke tim yang sedang berjuang menghindari degradasi di Liga Premier.

"Dia menerima tantangan itu dan saya sangat senang untuknya karena hal itu terbayar, karena tidak ada jaminan bahwa hal itu akan terjadi. Tim berhasil bertahan dan kemudian tidak pernah menoleh ke belakang. Itu aneh karena mungkin banyak orang lupa bahwa dia cedera dan tidak benar-benar berkontribusi di lapangan seperti yang dia inginkan pada awalnya dalam perjuangan kami melawan degradasi.

"Baru pada musim berikutnya dia memainkan peran luar biasa dalam perjalanan kami ke Liga Champions. Kami hanya kalah, saya pikir, empat kali musim itu... Itu mungkin kenangan terbesar saya tentang dia. Lalu bersama kemenangan di final piala, di mana menurut saya dia luar biasa pada hari itu. Penampilan yang benar-benar luar biasa, dan dia merasakan kebahagiaan mengangkat trofi bersama Bruno [Guimaraes] dan Jamaal [Lascelles]."