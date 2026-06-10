Kieran McKenna mundur dari jabatan manajer setelah Ipswich mengonfirmasi pengunduran diri yang mengejutkan itu sebulan setelah memastikan kembalinya mereka ke Liga Premier

Dalam pernyataan yang penuh perasaan, McKenna menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk mundur, sambil menekankan bahwa keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah. Setelah mengambil alih tim pada 16 Desember 2021 saat mereka masih berada di League One, ia berhasil membawa klub ini melangkah maju hingga Ipswich berhasil promosi ke Championship pada akhir musim 2022-23. Namun, setelah perjuangan yang melelahkan musim ini untuk kembali promosi ke Liga Premier, ia merasa perlu memprioritaskan kehidupan pribadinya sebelum memutuskan masa depan profesionalnya di bangku cadangan.

“Dengan campuran rasa syukur, kebanggaan, kesedihan, dan kepuasan, saya telah memutuskan untuk mundur dari kehormatan memimpin klub sepak bola bersejarah ini. Ketika Anda memiliki ikatan yang telah kami bangun di klub ini, tidak pernah ada waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, setelah berhasil promosi ke Liga Premier untuk kedua kalinya musim lalu, dengan hari terakhir yang tak terlupakan di stadion kami, dan setelah merenung selama beberapa minggu terakhir, saya merasa ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mundur,” kata McKenna.