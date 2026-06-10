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Kieran McKenna mundur dari jabatan manajer setelah Ipswich mengonfirmasi pengunduran diri yang mengejutkan itu sebulan setelah memastikan kembalinya mereka ke Liga Premier
Kepergian yang mengejutkan setelah meraih gelar promosi
Keputusan McKenna untuk mundur dari jabatan pelatih kepala Ipswich Town telah mengejutkan seluruh Portman Road, hanya beberapa pekan setelah ia memastikan kembalinya klub ke Liga Premier yang telah lama dinantikan. Meskipun klub menunjukkan tren peningkatan di bawah kepemimpinannya, pelatih yang sangat dihormati ini memutuskan bahwa masa baktinya bersama The Tractor Boys telah mencapai titik akhir yang wajar.
Pengumuman ini muncul tak lama setelah muncul laporan tentang kemungkinan kepindahannya ke Fulham. Dengan Marco Silva yang telah meninggalkan kursi panas di Craven Cottage untuk mengambil alih Benfica sebagai penerus Jose Mourinho, profil McKenna sebagai salah satu pelatih muda paling cemerlang di sepak bola Inggris menjadikannya kandidat terdepan untuk mengambil alih posisi tersebut. Namun, kepindahan tersebut tampaknya tidak akan terjadi, karena pernyataan klub yang mengumumkan kepergiannya menyebutkan bahwa ia telah "membuat keputusan untuk mengambil cuti dari manajemen sepak bola".
- Getty Images Sport
McKenna menjelaskan keputusannya untuk mundur
Dalam pernyataan yang penuh perasaan, McKenna menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk mundur, sambil menekankan bahwa keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah. Setelah mengambil alih tim pada 16 Desember 2021 saat mereka masih berada di League One, ia berhasil membawa klub ini melangkah maju hingga Ipswich berhasil promosi ke Championship pada akhir musim 2022-23. Namun, setelah perjuangan yang melelahkan musim ini untuk kembali promosi ke Liga Premier, ia merasa perlu memprioritaskan kehidupan pribadinya sebelum memutuskan masa depan profesionalnya di bangku cadangan.
“Dengan campuran rasa syukur, kebanggaan, kesedihan, dan kepuasan, saya telah memutuskan untuk mundur dari kehormatan memimpin klub sepak bola bersejarah ini. Ketika Anda memiliki ikatan yang telah kami bangun di klub ini, tidak pernah ada waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, setelah berhasil promosi ke Liga Premier untuk kedua kalinya musim lalu, dengan hari terakhir yang tak terlupakan di stadion kami, dan setelah merenung selama beberapa minggu terakhir, saya merasa ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mundur,” kata McKenna.
Membangun warisan di Portman Road
Masa jabatan McKenna di Ipswich akan dikenang sebagai salah satu era paling sukses dalam sejarah modern klub tersebut. Setelah mengambil alih tim yang sedang berjuang menemukan jati dirinya di divisi bawah, ia meninggalkan skuad yang sepenuhnya siap menghadapi kompetisi di kasta tertinggi, sebuah prestasi yang ia akui dengan rasa bangga yang luar biasa. Prestasi bersejarahnya semakin diteguhkan ketika McKenna dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Championship musim 2023–24, saat Ipswich finis di posisi kedua di divisi tersebut dan berhasil promosi ke Liga Premier untuk pertama kalinya sejak 2002. Dengan kemenangan ini, Ipswich menjadi klub pertama sejak Southampton pada 2012 yang berhasil meraih promosi berturut-turut dari League One ke Liga Premier.
Merenungkan masa jabatannya, McKenna berkata: “Saya melakukannya dengan rasa bangga yang luar biasa atas kemajuan luar biasa yang telah kami capai serta dengan harapan dan optimisme yang besar untuk masa depan klub. Memimpin klub ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Selama lima musim terakhir, kami telah menjalani perjalanan luar biasa yang menghadirkan begitu banyak pengalaman terbaik dalam kehidupan profesional dan pribadi saya.”
- Getty Images Sport
Keluarga adalah prioritas utama sebelum mengambil langkah selanjutnya
Meskipun rumor keterlibatannya dengan Fulham terus beredar, McKenna menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah beristirahat sejenak dari tekanan tak henti-hentinya sebagai manajer. Meskipun Ipswich terdegradasi dari Liga Premier pada musim 2024–25 di bawah kepemimpinannya, ia dengan cepat membuktikan ketangguhannya dengan membawa tim tersebut kembali ke Liga Premier setelah finis di posisi kedua di Championship pada musim 2025–26.
“Setelah memberikan segalanya untuk peran ini selama lima musim terakhir, saya kini menantikan untuk beristirahat sejenak dari tugas manajerial dan meluangkan waktu untuk keluarga saya, yang telah mendampingi saya di setiap langkah karier saya sejauh ini,” tambah McKenna.