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'Kid Messi' angkat bicara! Bintang muda Man Utd mengirimkan pesan misterius setelah impian debutnya pupus dalam kemenangan telak lima gol
Debutnya harus ditunda
Gabriel angkat bicara setelah kehilangan kesempatan untuk melakukan debut seniornya dalam kemenangan 5-0 United atas Rosenborg pada laga pramusim. Pemain berusia 15 tahun itu masuk dalam skuad pertandingan, namun tetap menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan. Sementara Harry Amass, Ethan Williams, Jacob Devaney, dan Shea Lacey semuanya mencetak gol, Gabriel harus menonton dari pinggir lapangan. Keputusan tersebut diambil meskipun antusiasme terhadap sang penyerang, yang dijuluki 'Kid Messi', semakin meningkat.
Jawaban yang sederhana
Gabriel tak membuang waktu untuk menanggapi kekecewaan tersebut setelah peluit akhir dibunyikan. Remaja itu mengunggah pesan singkat di Instagram yang berbunyi: "Kesabaran." Meskipun ia tidak diturunkan saat melawan Norwegia, penyerang muda ini tetap menarik banyak perhatian di sekitar stadion. Para pendukung mengantre untuk berfoto dengannya dan meminta tanda tangan, yang menunjukkan betapa besarnya antusiasme yang sudah mengelilingi salah satu talenta akademi United yang paling menjanjikan.
Perjalanan luar biasa sang bintang yang sedang naik daun
Gabriel baru akan genap berusia 16 tahun pada bulan Oktober, namun ia telah membuktikan diri sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di sepak bola Inggris. Setelah menjalani masa pembinaan di akademi Chelsea, Arsenal, dan West Ham, ia bergabung dengan United pada tahun 2022.
Penyerang ini langsung membuat dampak dengan mencetak dua gol pada debutnya di tim U-18 melawan Leeds. Ia kemudian berlatih bersama skuad tim utama di bawah asuhan Ruben Amorim, mencetak gol di Piala FA U-18 melawan Peterborough, dan mewakili Inggris di level U-15, U-16, dan U-17. Musim lalu, Gabriel mencetak 26 gol dan memberikan empat assist dalam 29 penampilan di Liga Premier U-18 dan Piala FA U-18.
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Masih banyak peluang di depan
Gabriel mungkin belum mendapat kesempatan bermain saat melawan Rosenborg, namun ia diperkirakan akan mendapat peluang lain selama jadwal pramusim Red Devils. Tim asuhan Michael Carrick masih mempersiapkan diri untuk laga persahabatan melawan Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Leeds United, dan AC Milan sebelum memulai musim Liga Premier mereka melawan Hull City pada 22 Agustus.
Dengan Carrick yang masih mengevaluasi skuadnya dan beberapa pemain akademi yang berupaya mendapatkan kesempatan, penampilan perdana Gabriel di tim senior mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja.
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