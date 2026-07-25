'Kid Messi' angkat bicara! Bintang muda Man Utd mengirimkan pesan misterius setelah impian debutnya pupus dalam kemenangan telak lima gol

Gabriel baru akan genap berusia 16 tahun pada bulan Oktober, namun ia telah membuktikan diri sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di sepak bola Inggris. Setelah menjalani masa pembinaan di akademi Chelsea, Arsenal, dan West Ham, ia bergabung dengan United pada tahun 2022.

Penyerang ini langsung membuat dampak dengan mencetak dua gol pada debutnya di tim U-18 melawan Leeds. Ia kemudian berlatih bersama skuad tim utama di bawah asuhan Ruben Amorim, mencetak gol di Piala FA U-18 melawan Peterborough, dan mewakili Inggris di level U-15, U-16, dan U-17. Musim lalu, Gabriel mencetak 26 gol dan memberikan empat assist dalam 29 penampilan di Liga Premier U-18 dan Piala FA U-18.