Khvicha Kvaratskhelia dipuji sebagai 'pemain terbaik di dunia' oleh pemenang Liga Champions empat kali setelah penampilan 'luar biasa' bersama PSG melawan Bayern Munich
Mimpi buruk bagi barisan pertahanan Bayern
Penampilan pemain asal Georgia itu menjadi kunci dalam membuat raksasa Jerman kelelahan, saat PSG memastikan keunggulan tipis melalui kemenangan dramatis 5-4 pada leg pertama semifinal. Setelah Harry Kane membawa tim tamu unggul lewat tendangan penalti, Kvaratskhelia membawa timnya kembali ke dalam pertandingan dengan penyelesaian tenang setelah melewati Aleksandar Pavlovic. Ia menambah gol keduanya setelah jeda, mencetak gol berkat umpan dari Achraf Hakimi yang melakukan penetrasi tajam. Kemampuannya memadukan permainan sayap yang langsung dengan fleksibilitas taktis sangat mengesankan para penonton - termasuk Seedorf, yang mencatat bagaimana pemain berusia 25 tahun itu sering bergerak ke dalam untuk menambah jumlah pemain di lini tengah, secara efektif bertindak sebagai playmaker tambahan bagi juara Prancis tersebut selama transisi serangan mereka yang cepat.
Pujian tinggi dari seorang juara berulang kali
Dalam wawancara di Amazon Prime, Seedorf, pemenang Liga Champions empat kali, tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap sang pemain sayap setelah menyaksikan kontribusinya yang menentukan kemenangan dalam pertandingan ini. Menunjukkan kehebatan teknis yang menjadikannya bagian tak tergantikan dari lini serang Luis Enrique, penampilan Kvaratskhelia menuai pujian tertinggi.
“Kvaratskhelia adalah pemain terbaik di dunia dan dia hanya akan semakin baik,” kata mantan pemain Real Madrid dan Ajax itu. “Saya tidak tahu apakah dia akan tetap bermain di sisi kiri karena dia tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi. Dia memimpin tim pada momen-momen tertentu, jadi saya menyukai kecerdasannya. Dia adalah pemain tambahan di lini tengah dan juga mampu membuat perbedaan di lini depan. Dia luar biasa.”
Ketertarikan Arsenal tetap menjadi latar belakang
Meskipun pemain asal Georgia itu terus mendominasi panggung Eropa, spekulasi mengenai masa depannya tetap berlanjut. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Arsenal sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan pemain sayap tersebut, seiring upaya Mikel Arteta untuk memperkuat lini depannya dengan pemain kelas dunia. Namun, harapan tersebut tampaknya tipis mengingat posisi sang pemain saat ini di Parc des Princes.
Sejak pindah dari Napoli pada Januari 2025, pria yang dijuluki 'Kvaradona' ini telah menjadi pilar utama proyek PSG. Dengan PSG yang mengejar gelar Liga Champions dua kali berturut-turut, petinggi klub dilaporkan memandang bintang mereka sebagai "tak tersentuh". Pemain sayap tersebut telah mencetak 10 gol dan lima assist dalam 14 penampilan di Liga Champions sejauh musim ini.
Tidak ada keinginan untuk meninggalkan Paris
Terlepas dari desas-desus yang beredar dari London utara, pihak sang pemain dengan cepat bertindak untuk membantah rumor tentang kepindahannya pada musim panas nanti. Ayah Kvaratskhelia, Badri, baru-baru ini menegaskan kembali sikap ini dengan menyatakan bahwa putranya sangat puas dengan kehidupannya di ibu kota Prancis, tempat ia saat ini bersaing untuk meraih gelar-gelar bergengsi setiap tahunnya.
"Khvicha meninggalkan PSG? Dia tidak memikirkan hal itu," katanya. "Dia bahagia di Paris, di mana dia sangat dihargai dan dihormati oleh klub. Mengapa dia harus memikirkan pindah ke tempat lain ketika dia sedang meraih gelar bersama tim dan merupakan salah satu pemain kunci PSG? Jika PSG tidak lagi ingin melanjutkan kerja sama, kami akan mempertimbangkan opsi lain, tetapi untuk saat ini, hal ini tidak sedang dibahas."