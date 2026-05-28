Khvicha Kvaratskhelia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Champions musim ini - dan bintang PSG itu seharusnya masuk dalam daftar favorit peraih Ballon d'Or meskipun absen di Piala Dunia

Dalam wawancara dengan GOAL, legenda Arsenal Ray Parlour telah menyebut Kvaratskhelia sebagai pemain PSG yang paling perlu "diwaspadai" oleh pasukan Mikel Arteta menjelang final Liga Champions hari Sabtu di Budapest — dan hal itu beralasan.
'George Best dari Georgia' sedang dalam performa terbaiknya sepanjang sejarah. Dengan assist briliannya untuk Dembele dalam hasil imbang leg kedua melawan Bayern di Allianz Arena, Kvaratskhelia menjadi orang pertama yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan berturut-turut di babak sistem gugur Liga Champions.
Jika ia mampu mempertahankan performa luar biasa itu di Budapest, ia hampir pasti akan naik ke puncak peringkat Ballon d'Or menjelang Piala Dunia. Tetap berada di sana tanpa berpartisipasi dalam kompetisi terbesar di dunia olahraga tentu akan sulit, dan tak diragukan lagi bergantung pada bagaimana performa rival-rival utamanya di Amerika Utara.
Sejak pemain non-Eropa memenuhi syarat untuk Ballon d'Or pada 1995, empat dari tujuh pemenang di 'tahun Piala Dunia' juga memenangkan trofi tersebut: Zinedine Zidane (1998); Ronaldo (2002); Fabio Cannavaro (2006), dan Lionel Messi (2023, karena penundaan Piala Dunia 2022). Pemenang kelima, Luka Modric, meraih Ballon d'Or terutama karena ia memenangkan Golden Ball di Rusia 2018.
Kvaratskhelia, bagaimanapun, dapat mengambil inspirasi dari Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka tidak hanya gagal memenangkan Piala Dunia pada 2010 dan 2014 masing-masing, tetapi juga tampil buruk di turnamen tersebut—dan yet hal itu tidak menghalangi keduanya untuk finis pertama dalam pemungutan suara Ballon d'Or.
Tentu saja, Kvaratskhelia mungkin belum mencapai level permainan tersebut, atau mungkin yang lebih penting, popularitas, tetapi intinya adalah bahwa Toni Kroos bisa saja terbukti salah. Hanya karena Kvaratskhelia pasti tidak akan menjadi juara dunia tahun ini, itu tidak berarti dia tidak akan memenangkan Ballon d'Or. Dengan satu penampilan gemilang dan menentukan lagi di Liga Champions musim ini, dia akan menjadi pemenang yang paling layak.