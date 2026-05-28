Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Khvicha Kvaratskhelia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Champions musim ini - dan bintang PSG itu seharusnya masuk dalam daftar favorit peraih Ballon d'Or meskipun absen di Piala Dunia

Paris Saint-Germain vs Arsenal

Dalam episode terbaru podcast bersaudara Kroos, 'Einfach mal Luppen', Felix mengungkapkan bahwa saat membuat catatan selama leg kedua semifinal Liga Champions Bayern Munich melawan Paris Saint-Germain, ia menuliskan kata-kata "Khvicha Kvaratskhelia, Ballon d'Or." Toni mengakui bahwa ia juga penggemar berat pemain asal Georgia itu, namun menambahkan ada satu masalah: "Dia tidak akan menjadi juara dunia."

Itu adalah argumen yang masuk akal dari mantan gelandang Real Madrid tersebut. Piala Dunia selalu memiliki pengaruh besar terhadap pemungutan suara Ballon d'Or, dan Kvaratskhelia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bermain di turnamen musim panas ini di Amerika Utara — apalagi mengangkat trofi.

Namun, apakah kegagalan Georgia lolos benar-benar harus mengeliminasi si pesulap sayap ini dari persaingan? Lagipula, tidak ada pemain yang lebih baik di Liga Champions musim ini, dan jika Kvaratskhelia kembali menampilkan keahlian menggiring bola yang memukau di final Sabtu melawan Arsenal, bukankah dia tetap layak memenangkan Ballon d'Or?...

    Mendukung upaya Dembele

    Dengan sifatnya yang rendah hati, belakangan ini Kvaratskhelia justru lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mendukung pencalonan Ousmane Dembele dalam perebutan Ballon d'Or daripada pencalonannya sendiri. "Ousmane adalah pemain yang luar biasa. Kita melihatnya lagi malam ini," kata Kvaratskhelia dengan antusias setelah Dembele mencetak dua gol dalam kemenangan 2-0 atas Liverpool di Anfield pada 14 April. "Dia menunjukkan mengapa dia memenangkan Ballon d'Or tahun lalu. Dan dia mampu memenangkannya berkali-kali."

    Dembele tentu memiliki peluang nyata untuk mempertahankan gelarnya, terutama karena penyerang Prancis ini dipastikan menjadi starter untuk salah satu favorit juara Piala Dunia musim panas ini.

    Namun, Kvaratskhelia-lah yang menjadi pemain terbaik PSG sejauh musim ini — bukan Dembele — dan pemain asal Georgia ini bisa dibilang tampil lebih mengesankan di fase krusial musim ini dibandingkan rekan setimnya di paruh kedua musim lalu.

    Perubahan yang menentukan

    Meskipun Ballon d'Or kini mencakup seluruh musim klub, perlu diingat bahwa pada awal 2025, Dembele masih dianggap sebagai salah satu pemain yang paling kurang memaksimalkan potensinya. Baru setelah memindahkannya ke lini tengah serangan PSG, Luis Enrique berhasil menggali potensi kelas dunianya.

    Tiba-tiba, Dembele berubah dari pemain sayap yang terkenal boros menjadi salah satu penyerang serba bisa paling berbahaya di Liga Champions, dengan mantan pemain Barcelona ini memainkan peran penting dalam kemenangan perdana PSG di Liga Champions dengan mencetak empat gol dan lima assist di babak gugur.

    Sebaliknya, Kvaratskhelia tetap berada di posisi favoritnya di sayap kiri - namun ia menjadi kunci bagi PSG untuk mencapai final kedua berturut-turut.

    'Pemain terbaik di dunia'

    Tak ada pemain yang secara langsung terlibat dalam lebih banyak gol di Liga Champions musim ini daripada Kvaratskhelia (16), yang telah mencetak 10 gol sendiri, termasuk tujuh gol di babak gugur saja.

    Pemain asal Georgia ini tampil luar biasa dalam dua leg saat menghancurkan Chelsea 8-2 di babak 16 besar dan meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut berkat penampilan gemilang lainnya dalam kemenangan perempat final atas Liverpool di Parc des Princes.

    Namun, bisa dibilang baru setelah kemenangan epik 5-4 atas Bayern Munich di tempat yang sama, Kvaratskhelia memantapkan dirinya sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini.

    "Kvaratskhelia adalah pemain terbaik di dunia dan dia hanya akan semakin baik," kata legenda Belanda Clarence Seedorf dengan antusias di Amazon Prime setelah menyaksikan pemain berusia 25 tahun itu bersinar paling terang dalam pertandingan yang dipenuhi bintang-bintang top. "Saya tidak tahu apakah dia akan tetap di sisi kiri karena dia tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi.

    “Dia memimpin tim di momen-momen tertentu, jadi saya suka kecerdasannya. Dia adalah pemain tambahan di lini tengah dan juga berperan penting di lini depan. Dia luar biasa.”

    Pemain andalan

    Sudah cukup lama terlihat jelas bahwa Kvaratskhelia adalah salah satu pesepakbola dengan bakat teknis terbaik di dunia sepak bola saat ini. Para penggemar Napoli begitu terpesona oleh kemampuan menggiring bolanya hingga mereka membandingkannya dengan dewa mereka, Diego Maradona, kurang dari dua bulan setelah kedatangannya yang tak terduga dari Dinamo Batumi pada Juli 2022.

    Luis Enrique menyukai julukan 'Kvaradona' dan baru-baru ini mengakui bahwa ia sendiri menggunakan julukan tersebut. Namun, hal yang paling disukainya dari pemain asal Georgia ini bukanlah kemampuannya, melainkan pola pikirnya.

    Kvaratskhelia memiliki reputasi yang pantas sebagai 'pemain besar' dan Luis Enrique bahkan bercanda setelah penampilan sang pemain sayap yang mencetak dua gol melawan Nantes pada 22 April, "Dia salah hari ini - dia mengira ini Liga Champions, bukan?!"

    Namun, meskipun ada persepsi yang tak terbantahkan bahwa beberapa pemain PSG menyimpan tenaga mereka untuk pertandingan-pertandingan Eropa, hal itu sama sekali tidak berlaku bagi Kvaratskhelia.

    "Khvicha telah tampil di level tinggi sepanjang musim," kata Luis Enrique. "Dan saya tidak berbicara tentang kualitas serangannya, karena semua orang sudah tahu tentang itu. Saya berbicara tentang karakternya, cara dia bertahan, apa pun pertandingannya." Namun, tidak selalu seperti itu.

    Pengaruh Luis Enrique

    Kvaratskhelia sendiri mengakui bahwa ia pernah mengabaikan tugas-tugas pertahanannya saat masih di Napoli. "Sejak saya berada di Paris, saya telah banyak berkembang dalam hal itu, dan juga menjadi pejuang di lapangan," katanya kepada Le Parisien pada awal musim ini. "Saya selalu berusaha memberikan 100 persen, bahkan dalam bertahan, dan manajer telah membantu saya berkembang pesat dalam hal itu."

    Memang, Kvaratskhelia secara rutin berusaha keras untuk menunjukkan betapa besarnya pengaruh Luis Enrique terhadap perkembangannya selama 18 bulan terakhir.

    "Kemanusiaannya lah yang paling membekas bagi saya," ungkap Kvaratskhelia dalam wawancara dengan UEFA tak lama setelah kedatangannya dari Napoli pada Januari. "Peran manajer sangatlah penting dalam karier seorang pesepakbola. Ketika seseorang datang kepada Anda dengan tenang dan menjelaskan segalanya, maka pemain akan berusaha lebih keras untuk memahami dan tampil lebih baik.

    "Luis Enrique membuat Anda merasa, baik di dalam maupun di luar lapangan, bahwa Anda harus memberikan segalanya – untuknya, untuk klub, dan untuk semua penggemar. Dia memperlakukan Anda dengan begitu hormat dan jelas."

    Hasil akhir dari hubungan saling menghormati antara pemain dan pelatih ini adalah Kvaratskhelia menjadi pemain yang sempurna, seorang sayap pekerja keras dengan kaki yang sangat cepat yang tidak pernah menguasai bola terlalu lama, artinya dia kini sama rajinnya dengan efisiensinya.

    Pada dasarnya, ketika Kvaratskhelia tidak sedang mengalahkan lawan, dia terus-menerus menekan mereka, menjadikannya mimpi buruk selama 90 menit bagi setiap tim yang kurang beruntung harus berhadapan dengannya.

    Pemenang yang pantas

    Dalam wawancara dengan GOAL, legenda Arsenal Ray Parlour telah menyebut Kvaratskhelia sebagai pemain PSG yang paling perlu "diwaspadai" oleh pasukan Mikel Arteta menjelang final Liga Champions hari Sabtu di Budapest — dan hal itu beralasan.

    'George Best dari Georgia' sedang dalam performa terbaiknya sepanjang sejarah. Dengan assist briliannya untuk Dembele dalam hasil imbang leg kedua melawan Bayern di Allianz Arena, Kvaratskhelia menjadi orang pertama yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan berturut-turut di babak sistem gugur Liga Champions.

    Jika ia mampu mempertahankan performa luar biasa itu di Budapest, ia hampir pasti akan naik ke puncak peringkat Ballon d'Or menjelang Piala Dunia. Tetap berada di sana tanpa berpartisipasi dalam kompetisi terbesar di dunia olahraga tentu akan sulit, dan tak diragukan lagi bergantung pada bagaimana performa rival-rival utamanya di Amerika Utara.

    Sejak pemain non-Eropa memenuhi syarat untuk Ballon d'Or pada 1995, empat dari tujuh pemenang di 'tahun Piala Dunia' juga memenangkan trofi tersebut: Zinedine Zidane (1998); Ronaldo (2002); Fabio Cannavaro (2006), dan Lionel Messi (2023, karena penundaan Piala Dunia 2022). Pemenang kelima, Luka Modric, meraih Ballon d'Or terutama karena ia memenangkan Golden Ball di Rusia 2018.

    Kvaratskhelia, bagaimanapun, dapat mengambil inspirasi dari Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka tidak hanya gagal memenangkan Piala Dunia pada 2010 dan 2014 masing-masing, tetapi juga tampil buruk di turnamen tersebut—dan yet hal itu tidak menghalangi keduanya untuk finis pertama dalam pemungutan suara Ballon d'Or.

    Tentu saja, Kvaratskhelia mungkin belum mencapai level permainan tersebut, atau mungkin yang lebih penting, popularitas, tetapi intinya adalah bahwa Toni Kroos bisa saja terbukti salah. Hanya karena Kvaratskhelia pasti tidak akan menjadi juara dunia tahun ini, itu tidak berarti dia tidak akan memenangkan Ballon d'Or. Dengan satu penampilan gemilang dan menentukan lagi di Liga Champions musim ini, dia akan menjadi pemenang yang paling layak.

