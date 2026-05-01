“Khvicha Kvaratskhelia & Nico Williams akan jadi pilihan yang bagus” - Target transfer ambisius yang ditetapkan untuk Arsenal oleh anggota skuad “Invincibles” di tengah pengakuan bahwa “para pemain harus dijual”

Aliadiere menekankan bahwa upaya untuk mendatangkan talenta kelas dunia didorong oleh kebutuhan akan semangat baru, meskipun ia menyadari adanya batasan-batasan dari Financial Fair Play. Berbicara kepada AceOdds, ia menjelaskan: “Khvicha Kvaratskhelia dan Nico Williams akan menjadi tambahan yang hebat bagi tim Arsenal. Mengingat sedikit tentang situasi keuangan dan Financial Fair Play, untuk mendatangkan pemain seperti itu, Anda mungkin harus menjual pemain lain, dan telah banyak rumor tentang Trossard dan Martinelli, yang bisa dijual untuk menghasilkan uang.

"Saya hanya merasa dalam sepak bola, pada titik tertentu ketika Anda telah berada di klub tertentu selama bertahun-tahun, mungkin sudah waktunya untuk tantangan baru. Saya tidak mengatakan itu karena mereka tidak cukup baik atau tidak memiliki kualitas. Itu karena ini adalah sepak bola dan Anda membutuhkan pemain baru serta orang-orang yang datang dengan mentalitas dan semangat yang berbeda untuk bermain serta meraih trofi. Mungkin lebih baik pindah ke klub baru, mendapatkan tantangan baru, dan Arsenal, mungkin memiliki beberapa pemain yang telah bersama Mikel selama empat atau lima tahun dan belum pernah memenangkan trofi apa pun.”