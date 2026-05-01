“Khvicha Kvaratskhelia & Nico Williams akan jadi pilihan yang bagus” - Target transfer ambisius yang ditetapkan untuk Arsenal oleh anggota skuad “Invincibles” di tengah pengakuan bahwa “para pemain harus dijual”
Arsenal disarankan untuk memperbarui opsi penyerang mereka oleh mantan penyerang Aliadiere, yang menyebut Kvaratskhelia dan Nico sebagai rekrutan ideal. Meskipun Kvaratskhelia telah menjadi bintang baru di PSG sejak bergabung pada awal 2025, Williams tetap menjadi prospek jangka panjang di Athletic Club meskipun menjalani musim yang sulit di La Liga. Aliadiere mencatat bahwa setiap upaya untuk mendatangkan talenta elit semacam itu kemungkinan besar akan memerlukan penjualan pemain andalan saat ini seperti Leandro Trossard atau Gabriel Martinelli untuk memenuhi peraturan keuangan.
Kenyataan finansial
Aliadiere menekankan bahwa upaya untuk mendatangkan talenta kelas dunia didorong oleh kebutuhan akan semangat baru, meskipun ia menyadari adanya batasan-batasan dari Financial Fair Play. Berbicara kepada AceOdds, ia menjelaskan: “Khvicha Kvaratskhelia dan Nico Williams akan menjadi tambahan yang hebat bagi tim Arsenal. Mengingat sedikit tentang situasi keuangan dan Financial Fair Play, untuk mendatangkan pemain seperti itu, Anda mungkin harus menjual pemain lain, dan telah banyak rumor tentang Trossard dan Martinelli, yang bisa dijual untuk menghasilkan uang.
"Saya hanya merasa dalam sepak bola, pada titik tertentu ketika Anda telah berada di klub tertentu selama bertahun-tahun, mungkin sudah waktunya untuk tantangan baru. Saya tidak mengatakan itu karena mereka tidak cukup baik atau tidak memiliki kualitas. Itu karena ini adalah sepak bola dan Anda membutuhkan pemain baru serta orang-orang yang datang dengan mentalitas dan semangat yang berbeda untuk bermain serta meraih trofi. Mungkin lebih baik pindah ke klub baru, mendapatkan tantangan baru, dan Arsenal, mungkin memiliki beberapa pemain yang telah bersama Mikel selama empat atau lima tahun dan belum pernah memenangkan trofi apa pun.”
Mentalitas pemenang
Mantan striker tersebut menyarankan bahwa mendatangkan pemain yang telah merasakan kesuksesan di panggung terbesar bisa menjadi kunci yang selama ini hilang dalam proyek Arteta. Ia menambahkan: “Mungkin sudah waktunya bagi mereka untuk melangkah maju dan mendatangkan pemain yang memiliki hasrat ekstra untuk terus maju. Seperti yang saya katakan, ini bukan soal mereka tidak cukup bagus.
"Ini soal pengalaman meraih kemenangan dan Kvaratskhelia adalah seorang pemenang. Dia meraih trofi di mana-mana. Dia tahu cara menang. Dia memenangkan Liga Champions tahun lalu dan bisa menjadi rekrutan hebat bagi klub, tapi saya yakin pemain-pemain lain harus dijual terlebih dahulu.”
Keputusan transfer yang krusial
Arsenal menghadapi musim panas yang krusial saat mereka mempertimbangkan saran Aliadiere di tengah beban kontrak yang sangat besar dari para incaran mereka, terutama perpanjangan kontrak 10 tahun yang baru-baru ini ditandatangani Nico bersama Athletic Club. Sementara Kvaratskhelia saat ini memimpin laju PSG di ajang Eropa dengan 15 kontribusi gol di Liga Champions, Williams justru kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten di Spanyol sejak pertengahan Januari. Petinggi The Gunners harus memutuskan apakah mengorbankan kedalaman skuad yang sudah mapan merupakan risiko yang perlu diambil untuk mendapatkan pengalaman kelas atas yang dibutuhkan guna akhirnya mengungguli rival-rival mereka di level domestik dan Eropa.