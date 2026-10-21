AFP
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Khvicha Kvaratskhelia akan menjalani operasi setelah mengalami robekan ACL dalam kemenangan Paris Saint-Germain atas Barcelona
Kvaratskhelia mendapat pukulan telak akibat cedera
Kvaratskhelia terancam absen lama setelah mengalami robekan ligamen krusiatum anterior di lutut kanannya. Winger asal Georgia itu mengalami cedera serius tersebut saat PSG menang 4-2 atas Barcelona di Liga Champions pada Selasa malam.
Insiden itu terjadi pada awal babak kedua di Parc des Princes setelah Kvaratskhelia berduel dengan Xavi Espart dari Barcelona. Kvaratskhelia langsung memegangi lutut kanannya saat terjatuh dan tampak kesakitan. Tim medis segera menanganinya di lapangan. Pada akhirnya, ia harus dibantu meninggalkan lapangan karena tidak mampu menumpukan berat badan pada kaki kanannya.
- AFP
PSG mengonfirmasi tindakan operasi
PSG secara resmi merilis pernyataan medis pada Rabu pagi untuk mengonfirmasi tingkat keparahan cedera sang pemain sayap. Klub Prancis itu mengungkapkan bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut harus menjalani operasi untuk menangani kerusakan ligamennya.
"Setelah mengalami robekan ligamen krusiatum anterior di lutut kanannya dalam pertandingan melawan FC Barcelona kemarin, Khvicha Kvaratskhelia akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang," demikian pernyataan klub.
Kabar ini menjadi pukulan telak bagi ambisi PSG di Eropa. Sebelum mengalami cedera, Kvaratskhelia telah menjadi sosok penting di lini serang.
Tiga kemunduran di Parc des Princes
Kehilangan Kvaratskhelia bukan satu-satunya kerugian yang dialami PSG dalam laga kompetisi Eropa yang berlangsung sengit itu. Klub juga mengonfirmasi bahwa Ousmane Dembele dan Marquinhos sama-sama harus ditarik keluar saat menghadapi Barcelona karena masalah fisik.
“Akibat cedera paha kiri, Ousmane Dembele akan terus menjalani perawatan selama beberapa pekan ke depan,” jelas PSG dalam pembaruan medis resminya.
“Akibat cedera paha kanan, Marquinhos akan terus menjalani perawatan selama beberapa pekan ke depan,” tambah pernyataan tersebut. Kehilangan ketiganya membuat tim asal Prancis itu sangat melemah di lini pertahanan dan serangan.
- Getty Images Sport
Langkah pemulihan dan rencana dalam waktu dekat
Kvaratskhelia akan menghabiskan beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan diri menjalani operasi sebelum memulai proses rehabilitasi yang panjang. Klub belum menetapkan jangka waktu pasti untuk pemulihannya, tetapi robekan ligamen krusiatum anterior (ACL) biasanya membutuhkan terapi intensif selama beberapa bulan.
Sementara itu, tim medis PSG akan memantau secara ketat perkembangan Dembele dan Marquinhos dalam beberapa pekan ke depan. Keduanya diperkirakan akan absen dalam pertandingan domestik dan kontinental mendatang selama menjalani perawatan.
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