Kvaratskhelia terancam absen lama setelah mengalami robekan ligamen krusiatum anterior di lutut kanannya. Winger asal Georgia itu mengalami cedera serius tersebut saat PSG menang 4-2 atas Barcelona di Liga Champions pada Selasa malam.

Insiden itu terjadi pada awal babak kedua di Parc des Princes setelah Kvaratskhelia berduel dengan Xavi Espart dari Barcelona. Kvaratskhelia langsung memegangi lutut kanannya saat terjatuh dan tampak kesakitan. Tim medis segera menanganinya di lapangan. Pada akhirnya, ia harus dibantu meninggalkan lapangan karena tidak mampu menumpukan berat badan pada kaki kanannya.