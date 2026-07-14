Untuk Arsenal: Cara Arsenal menangani situasi kontrak McCabe memang membingungkan dari awal hingga akhir. Meskipun ia merupakan pemain kunci dan solusi andalan untuk mengatasi masalah akibat cedera—terutama berkat keserbagunaannya—The Gunners tampaknya siap melepas kapten timnas Irlandia tersebut, yang tak mengherankan menarik banyak minat menjelang musim panas. Mereka kemudian berbalik arah dan menawarinya kontrak baru, meskipun The Athletic melaporkan bahwa tawaran itu 'ditujukan untuk peran yang sangat spesifik dalam tim ke depannya', sehingga sang pemain memilih untuk mencari tantangan baru. Ini bukanlah pukulan sebesar yang akan dirasakan Arsenal seandainya mereka tidak mendatangkan bek sayap Barcelona, Ona Batlle, tetapi sulit untuk tidak merasa bahwa The Gunners akan menyesali keputusan melepas McCabe dan keserbagunaannya—yang telah memecahkan masalah di berbagai posisi musim lalu—terutama karena ia kini akan memanfaatkan hal itu untuk memperkuat rival langsung mereka. Nilai: D

Bagi Chelsea: Ini adalah rekrutan yang fantastis bagi Chelsea, sebuah kesan yang semakin kuat karena klub tersebut tampaknya berhasil merebut McCabe tepat di depan hidung Manchester City, juara WSL baru yang sudah siap merekrut bintang Irlandia itu untuk memperkuat posisi yang membutuhkan perhatian. Chelsea menggunakan berbagai opsi di posisi bek kiri musim lalu, seperti Niamh Charles, Sandy Baltimore, dan Veerle Buurman, namun tak satu pun di antaranya merupakan pemain alami di posisi tersebut. Kedatangan McCabe memungkinkan Baltimore untuk maju ke peran menyerang yang lebih disukainya, dan hal ini berarti Buurman dapat lebih banyak ditempatkan sebagai bek tengah, di mana ia tampil brilian. Charles, yang tampaknya akan pindah ke City sekarang, adalah pemain yang bagus, tetapi McCabe adalah salah satu yang terbaik di posisi ini dalam sepak bola wanita, sehingga kehadirannya akan secara signifikan meningkatkan kualitas starting XI The Blues. Nilai: A

Bagi McCabe: Banyak penggemar Arsenal yang kecewa dengan keputusan McCabe untuk bergabung dengan rival besar, setelah menghabiskan 11 tahun terakhir membuktikan dirinya sebagai legenda The Gunners. Namun, pemain berusia 30 tahun ini adalah pemain top dan ini adalah kesempatan baginya untuk bergabung dengan klub besar lain yang memiliki ambisi besar. Untuk tetap berada di Inggris dan mewujudkan hal itu, pilihan yang tersedia memang terbatas. Dia sangat cocok untuk The Blues, akan menjadi pemain inti yang penting, dan memiliki peluang untuk meraih banyak trofi, jika klub tersebut bisa melupakan musim yang mengecewakan dan kembali ke performa terbaik seperti yang mereka tunjukkan selama sebagian besar dekade terakhir. Mengingat dia tidak puas dengan tawaran dari Arsenal terkait perannya, ini merupakan peningkatan baginya secara pribadi. Nilai: B