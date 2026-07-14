Kita sudah menyaksikan banyak hal semacam itu tahun lalu, saat Manchester United dan Manchester City terlibat dalam semacam kesepakatan pertukaran pemain, di mana Grace Clinton dan Jess Park berpindah klub, sementara London City Lionesses mencetak rekor dunia baru dengan pembelian Grace Geyoro dari Paris Saint-Germain. Biaya transfer besar juga patut kita perhatikan lagi musim panas ini, mengingat bintang muda Swedia Felicia Schroder telah bergabung dengan Real Madrid melalui kesepakatan besar.
Schroder adalah salah satu pemain yang kontraknya masih berlaku namun telah pindah klub, bersama dengan nama-nama seperti penyerang PSG Romee Leuchter dan penyerang Chelsea Mayra Ramirez yang mungkin hengkang jika klub mereka menerima tawaran yang tepat. Hal itu belum termasuk para pemain bebas transfer yang akan bergabung dengan klub baru, dengan Salma Paralluelo menjadi salah satu yang paling diburu setelah meninggalkan Barcelona.
Beberapa transfer berjalan lancar bagi semua pihak, namun banyak juga yang tidak, di mana keputusan setidaknya salah satu klub atau bahkan sang pemain sendiri menimbulkan pertanyaan. GOAL hadir di sini untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar di dunia sepak bola wanita. Sepanjang jendela transfer musim panas, kami akan memberikan penilaian terhadap setiap transfer seiring berjalannya waktu, sehingga Anda dapat melacak para pemenang besar—dan pecundang—di luar musim ini.
Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar...