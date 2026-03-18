Goal.com
Live
Khiara Keating Man City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Khiara Keating harus memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan langka di Manchester City untuk membuktikan kemampuannya sebagai bagian dari timnas Inggris

Kurang dari dua tahun yang lalu, Khiara Keating seolah-olah memiliki dunia di telapak tangannya. Di usia 19 tahun, ia muncul sebagai kiper utama Manchester City, mendapat panggilan pertamanya ke tim senior Inggris, dan pada akhir musim 2023-24, menjadi pemain termuda yang pernah memenangkan Golden Glove Liga Super Wanita. Namun, pada hari Minggu, ia baru tampil untuk ketiga kalinya di liga musim ini, setelah tidak dimasukkan ke dalam skuad senior Lionesses bulan lalu karena kurangnya waktu bermain.

Rangkaian peristiwa yang mengejutkanlah yang membawa Keating ke sini. Ketika seorang pemain muda muncul dengan cara seperti yang dilakukannya, orang mungkin mengharapkan mereka terus berkembang, tetapi menit bermain Keating terus berkurang dalam dua musim terakhir, setelah kedatangan pemain internasional Jepang berpengalaman, Ayaka Yamashita. Memang, kehadiran pemain berusia 30 tahun itu di Piala Asia yang sedang berlangsunglah yang membuka jalan bagi rekan setimnya yang lebih muda untuk mendapatkan kesempatan langka saat ini.

Namun, Keating cenderung memanfaatkan peluangnya. Meskipun hasil imbang tanpa gol pada hari Minggu melawan Aston Villa sangat mengecewakan, karena City kehilangan poin untuk ketiga kalinya sepanjang musim ini, penampilan penjaga gawang pengganti mereka sangatlah luar biasa. Tentu saja ada beberapa momen yang kurang meyakinkan, hal yang tidak terlalu mengejutkan mengingat betapa sedikitnya ia bermain belakangan ini, namun kesan utama adalah bahwa pemain berusia 21 tahun itu melakukan beberapa penyelamatan luar biasa untuk memastikan timnya setidaknya meraih satu poin dari sore yang frustrasi. 

Ini menjadi pengingat akan apa yang bisa dilakukan Keating dan mengapa dia muncul ke panggung sepak bola dengan begitu mengesankan dua musim lalu, sekaligus memberikan alasan untuk mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya bagi talenta muda ini. Dengan waktu bermainnya yang terbatas dan posisinya di timnas Inggris yang masih belum pasti, apakah masa depan Keating akan jauh dari kota kelahirannya, Manchester? Atau bisakah dia tetap bertahan dan mencapai puncak performa seperti dua musim lalu? Dan apa artinya semua ini bagi tim Lionesses yang jelas-jelas percaya pada kemampuannya?

  • Khiara Keating Man City Women 2024-25Getty Images

    Menit-menit yang semakin menipis

    Perjalanan Keating hingga saat ini terasa cukup aneh. Setelah menikmati musim 2023-24 yang luar biasa, waktu bermainnya berkurang pada tahun berikutnya, meski ia tetap tampil sebanyak 19 kali, sementara Yamashita bermain 21 kali. Di tengah rotasi tersebut, sepertinya kesalahan-kesalahan dalam permainan Keating semakin menonjol. Mungkin itu hanya kebetulan, atau mungkin karena ia tidak memiliki ketajaman yang sama, tetapi bagaimanapun juga, umpan-umpan ceroboh dari lini belakang yang dilakukannya terbukti merugikan dalam beberapa momen penting.

    Musim ini, di bawah pelatih kepala baru Andree Jeglertz, Keating semakin sulit mendapatkan waktu bermain. Penampilannya pada hari Minggu di Villa hanyalah yang keenam baginya untuk City musim ini, yang ketiga di liga, dan yang pertama di kompetisi tersebut sejak September. Sementara mantan pelatih Gareth Taylor senang merotasi penjaga gawangnya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lawan, Jeglertz telah menggunakan Yamashita sebagai kiper utama dan Keating sebagai cadangan, dengan pemain internasional Jepang itu dan kiper pilihan ketiga Eartha Cummings bahkan sempat menjadi starter dalam beberapa pertandingan piala menggantikan Keating.

  • Khiara Keating Manchester City Women 2023-24Getty

    Kesempatan penting

    Itulah sebabnya pemain berusia 21 tahun itu, yang merupakan bagian dari skuad Lionesses yang menjuarai Kejuaraan Eropa musim panas lalu, tidak dipanggil oleh Sarina Wiegman untuk pemusatan latihan Inggris terbaru, melainkan diturunkan ke tim U-23 untuk jeda internasional bulan Maret.

    "Tentu saja, kita semua tahu bahwa dia adalah kiper yang sangat berbakat, dia telah banyak berada di lingkungan kami selama beberapa tahun terakhir, tetapi saya sangat khawatir tentang menit bermainnya," jelas Wiegman.

    Bagi Keating, mendapatkan kesempatan bermain pada akhir pekan ini adalah hal yang sangat besar, dan fakta bahwa dia juga akan menjadi starter saat Tottenham bertandang pada Sabtu mendatang sama pentingnya. Ini adalah jendela kesempatan yang kecil dan langka bagi kiper muda ini, tetapi ini adalah kesempatan baginya untuk mengingatkan Jeglertz, Wiegman, dan semua orang lain tentang apa yang bisa dia lakukan.

  • Khiara Keating Man City Women 2023-24Getty

    Membuktikan kemampuannya

    Itulah tepatnya yang dilakukannya akhir pekan lalu. Dengan melakukan tiga penyelamatan gemilang dan menjaga gawangnya tetap bersih saat menghadapi Villa yang mencatatkan statistik expected goals sebesar 1,57—lebih tinggi daripada angka 1,03 yang diraih City sebagai pemuncak klasemen—refleks luar biasa dan kemampuan Keating dalam menahan tembakan lawan benar-benar terpampang jelas.

    Masih ada sedikit kelonggaran dalam penguasaan bola, begitu pula keraguan dalam menangkap umpan silang. Namun, hal pertama selalu mungkin terjadi mengingat filosofi City sebagai klub, dan Yamashita pun tidak asing dengan momen-momen seperti itu, sedangkan hal kedua tidak mengherankan mengingat waktu bermain Keating yang terbatas. Secara keseluruhan, kualitas inti yang menjadikan Keating bintang yang sedang naik daun masih tetap ada.

  • Ellie Roebuck England training 2026Getty Images

    Persaingan semakin memanas

    Keating juga perlu menunjukkan bakatnya itu, karena di ujung lapangan yang lain ada Ellie Roebuck, pemain yang sudah 11 kali membela timnas Inggris dan masuk dalam skuad Lionesses bulan lalu. Keduanya pernah menjadi rekan setim saat Keating masuk ke tim senior City pada usia 17 tahun, hingga Roebuck hengkang pada akhir musim 2023-24 ketika sang remaja telah menjadi kiper utama, setelah sebelumnya tidak disukai oleh Taylor sebelum menderita semacam stroke yang membuat persaingan memperebutkan posisi kiper tampak sepele.

    Perjalanan kembali Roebuck tidaklah mudah; ia sempat menjadi cadangan di Barcelona sebelum kembali ke Inggris pada musim panas untuk bergabung dengan Villa. Ia harus bersabar di Midlands, bersaing untuk posisi utama dengan pemain internasional Kanada Sabrina D'Angelo, namun ia telah tampil dalam lima dari enam pertandingan terakhir klub dan menjadi pemain menonjol lainnya dalam hasil imbang tanpa gol melawan City pada akhir pekan lalu.

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Standar semakin tinggi

    Seandainya Roebuck tidak berada di posisi itu, menit bermain Keating bulan ini mungkin sudah cukup untuk mengembalikan namanya ke dalam radar timnas Inggris, menjelang pengumuman skuad oleh Wiegman untuk kualifikasi Piala Dunia Wanita bulan April yang akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Namun, dengan Hannah Hampton yang sudah mantap sebagai kiper utama Inggris dan Anna Moorhouse yang aman di skuad berkat waktu bermain regulernya bersama Orlando Pride, situasinya kini tidak sesederhana itu.

    Ini akan menjadi situasi yang membuat frustrasi bagi para penggemar Lionesses yang memandang ke masa depan. Moorhouse akan merayakan ulang tahunnya yang ke-31 akhir bulan ini, Roebuck baru saja kembali bermain secara reguler dan masih terlibat dalam persaingan ketat untuk mempertahankan menit bermainnya, dan di luar itu, tidak ada banyak opsi yang jelas untuk memberikan kedalaman di belakang Hampton di posisi penjaga gawang mengingat pensiunnya Mary Earps dari tim nasional.

  • England v Brazil - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Persimpangan

    Keating juga menjadi pilihan utama Wiegman saat Hampton cedera pada bulan Oktober, dan ia pun melakukan debutnya di Etihad Stadium saat Inggris menghadapi Brasil—sebuah momen yang terasa seperti pengakuan besar atas kemampuannya dan potensinya.

    "Dia adalah pemain yang sangat berbakat dan sudah bersama kami cukup lama," kata Wiegman setelah memberikan Keating penampilan pertamanya. "Awal pertandingan memang sulit, tapi menurut saya dia mengatasinya dengan sangat baik. Dia tidak banyak mendapat aksi di babak kedua, tapi bagi seorang kiper, berada di sana pada saat-saat dibutuhkan itu jauh lebih sulit, jadi itu bagus. Dia tetap tenang dan memainkan bola [dari belakang] saat ada peluang. Saya pikir kita bisa puas dengan debutnya."

    Namun, meski terasa bahwa Keating memiliki potensi untuk mengembangkan hal itu dan menjadi pilar timnas Inggris selama bertahun-tahun ke depan, hal itu hanya bisa terwujud jika dia bermain secara reguler. Bisakah dia memanfaatkan kesempatan ini saat Yamashita absen untuk meyakinkan Jeglertz agar lebih sering memainkannya? Atau apakah ini bisa menjadi kesempatan bagi pemain berusia 21 tahun ini untuk menonjolkan dirinya, mengingat kontraknya dengan City hanya tersisa satu tahun lagi?

    Bagaimanapun, jelas bahwa Keating perlu bermain secara reguler agar dapat berkembang lebih jauh, memperbaiki beberapa kelemahan dalam permainannya, dan tetap berada dalam skuad senior Inggris. Dia adalah kiper yang sangat berbakat dengan masa depan cerah, tetapi dia hanya dapat membuka potensi tersebut dengan waktu bermain yang lebih banyak.

WSL
Manchester City Women crest
Manchester City Women
MCI
Tottenham Hotspur Women crest
Tottenham Hotspur Women
TOT
0