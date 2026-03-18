Khiara Keating harus memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan langka di Manchester City untuk membuktikan kemampuannya sebagai bagian dari timnas Inggris

Rangkaian peristiwa yang mengejutkanlah yang membawa Keating ke sini. Ketika seorang pemain muda muncul dengan cara seperti yang dilakukannya, orang mungkin mengharapkan mereka terus berkembang, tetapi menit bermain Keating terus berkurang dalam dua musim terakhir, setelah kedatangan pemain internasional Jepang berpengalaman, Ayaka Yamashita. Memang, kehadiran pemain berusia 30 tahun itu di Piala Asia yang sedang berlangsunglah yang membuka jalan bagi rekan setimnya yang lebih muda untuk mendapatkan kesempatan langka saat ini.

Namun, Keating cenderung memanfaatkan peluangnya. Meskipun hasil imbang tanpa gol pada hari Minggu melawan Aston Villa sangat mengecewakan, karena City kehilangan poin untuk ketiga kalinya sepanjang musim ini, penampilan penjaga gawang pengganti mereka sangatlah luar biasa. Tentu saja ada beberapa momen yang kurang meyakinkan, hal yang tidak terlalu mengejutkan mengingat betapa sedikitnya ia bermain belakangan ini, namun kesan utama adalah bahwa pemain berusia 21 tahun itu melakukan beberapa penyelamatan luar biasa untuk memastikan timnya setidaknya meraih satu poin dari sore yang frustrasi.

Ini menjadi pengingat akan apa yang bisa dilakukan Keating dan mengapa dia muncul ke panggung sepak bola dengan begitu mengesankan dua musim lalu, sekaligus memberikan alasan untuk mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya bagi talenta muda ini. Dengan waktu bermainnya yang terbatas dan posisinya di timnas Inggris yang masih belum pasti, apakah masa depan Keating akan jauh dari kota kelahirannya, Manchester? Atau bisakah dia tetap bertahan dan mencapai puncak performa seperti dua musim lalu? Dan apa artinya semua ini bagi tim Lionesses yang jelas-jelas percaya pada kemampuannya?