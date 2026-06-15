'Khas Jurgen' - Legenda Jerman kembali mengkritik Klopp meski mantan pelatih Liverpool itu sudah meminta maaf secara terbuka

Matthäus mengungkapkan rasa terkejut dan kecewanya atas waktu yang dipilih Klopp dan Thomas Müller untuk melontarkan komentar tersebut, hanya 48 jam sebelum laga pembuka Jerman di Piala Dunia. Keduanya mendapat kritikan dari Matthäus pekan lalu ketika mereka mengusulkan agar Deniz Undav diturunkan sebagai starter menggantikan Jamal Musiala dalam laga melawan Curaçao pada hari Minggu.

Mantan kapten legendaris itu menyarankan bahwa keduanya pasti akan marah jika mereka mengalami tekanan eksternal serupa selama karier mereka sendiri.

Dalam kolomnya di Sky Germany, Matthaus menulis: "Saya terkejut dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Jurgen Klopp dan Thomas Muller dua hari sebelum pertandingan melawan Curacao. Jurgen sudah cukup lama menjadi pelatih dan mungkin suatu hari nanti akan kembali; Thomas masih aktif sebagai pemain. Keduanya pasti tidak akan menyukainya jika ada pihak luar yang ikut campur. Itu bukan waktu yang tepat, dan kata-kata yang mereka gunakan juga salah."