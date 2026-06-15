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'Khas Jurgen' - Legenda Jerman kembali mengkritik Klopp meski mantan pelatih Liverpool itu sudah meminta maaf secara terbuka
Matthaus mengkritik keras campur tangan Klopp yang 'tidak dipikirkan matang-matang'
Matthäus mengungkapkan rasa terkejut dan kecewanya atas waktu yang dipilih Klopp dan Thomas Müller untuk melontarkan komentar tersebut, hanya 48 jam sebelum laga pembuka Jerman di Piala Dunia. Keduanya mendapat kritikan dari Matthäus pekan lalu ketika mereka mengusulkan agar Deniz Undav diturunkan sebagai starter menggantikan Jamal Musiala dalam laga melawan Curaçao pada hari Minggu.
Mantan kapten legendaris itu menyarankan bahwa keduanya pasti akan marah jika mereka mengalami tekanan eksternal serupa selama karier mereka sendiri.
Dalam kolomnya di Sky Germany, Matthaus menulis: "Saya terkejut dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Jurgen Klopp dan Thomas Muller dua hari sebelum pertandingan melawan Curacao. Jurgen sudah cukup lama menjadi pelatih dan mungkin suatu hari nanti akan kembali; Thomas masih aktif sebagai pemain. Keduanya pasti tidak akan menyukainya jika ada pihak luar yang ikut campur. Itu bukan waktu yang tepat, dan kata-kata yang mereka gunakan juga salah."
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Kata yang Tak Sengaja Terucap dari Klopp
Musiala mendapat kesempatan untuk menjadi starter dalam kampanye Piala Dunia Jerman, namun kontroversi itu semakin memanas saat siaran prapertandingan MagentaTV ketika pakar sepak bola Klopp berkomentar bersama Muller: “Untungnya, Julian Nagelsmann masih yang menentukan susunan pemain.”
Namun, mengingat hubungan yang terus berlanjut antara Klopp dan posisi pelatih tim nasional, pemirsa dan legenda Jerman Matthaus mengecam komentar “masih” tersebut sebagai tekanan yang tidak profesional terhadap Nagelsmann. Muller semakin memperkeruh suasana dengan menggoda Klopp agar tidak lupa bahwa saat ini baru bulan Juni – secara halus merujuk pada bulan September, bulan di mana para analis memprediksi Klopp benar-benar akan mengambil alih kendali.
Setelah kemenangan telak Jerman 7-1, Klopp segera tampil di siaran langsung untuk meredakan ketegangan dan berbicara langsung kepada Nagelsmann. “Saya sudah menemukan kata paling dibenci tahun ini: ‘Masih’,” jelas Klopp, mengakui bahwa ia ingin meninju wajahnya sendiri karena kelepasan lidah yang tidak disengaja itu.
Permintaan maaf Klopp disebut sebagai 'hal yang paling minimal'
Meskipun Klopp telah meminta maaf secara langsung di siaran langsung kepada Nagelsmann, Matthäus tidak sepenuhnya terkesan dengan sikap tersebut, dan menyarankan bahwa seorang profesional berpengalaman sepertinya seharusnya lebih tahu.
"Klopp meminta maaf kepada Nagelsmann pada hari Minggu setelah pertandingan dan berkata, 'Bahkan di usia 59 tahun, saya masih bodoh.' Itu khas Jurgen, dia melontarkan kalimat-kalimat seperti itu karena menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan," kata Matthaus. "Dia meminta maaf; itu adalah hal yang paling minimal. Namun, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi padanya sejak awal; itu sangat tidak bijaksana. Ada banyak tawa dan canda di MagentaTV, jadi kita mungkin harus bersiap-siap untuk mendengar lebih banyak ucapan dari Jurgen dan Thomas."
- Getty Images Sport
Perhatikan tantangan di Pantai Gading
Gelandang legendaris itu memperingatkan bahwa laga-laga mendatang di Amerika Utara akan menjadi ujian yang jauh lebih berat bagi tim asuhan Nagelsmann. Menjelang laga melawan Pantai Gading, Matthaus menekankan bahwa fleksibilitas taktis akan menjadi kunci untuk mempertahankan momentum yang dibangun pada laga pembuka.
“Pantai Gading memiliki level yang berbeda dari Curacao,” katanya. “Yan Diomande bermain di sayap kanan saat menang 1-0 atas Ekuador, tetapi dia juga bisa bermain di sayap kiri. Di sana, dia akan memiliki keunggulan kecepatan melawan Joshua Kimmich yang tidak akan dia miliki di sayap kanan saat melawan Brown. Kita bisa melontarkan kritik ketika seorang pemain bermain buruk, tetapi kita harus memikirkan bagaimana kita bisa berperan dalam mendukung tim sehingga kita bersatu sebagai sepak bola Jerman.”