Sebagaimana dilaporkan oleh Khalaili, ia akan menandatangani kontrak lima tahun senilai 1,8 juta euro bersih per musim, setara dengan sekitar 3,3 juta euro bruto. Selain angka tersebut, terdapat amortisasi tahunan sekitar 5 juta euro, sehingga total biaya transfer ini mencapai 8,3 juta euro per musim.





Pemain sayap baru ini akan memiliki dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan pendahulunya. Denzel Dumfries memang membebani neraca keuangan Inter sekitar 6 juta euro per tahun, berkat amortisasi yang kini telah berkurang menjadi 800 ribu euro dan gaji bruto sekitar 5,2 juta euro, yang didukung oleh manfaat pajak dari Dekret Pertumbuhan. Kedatangan Khalaili karenanya akan menyebabkan kenaikan sedikit di atas 2 juta euro pada laporan laba rugi klub Nerazzurri.