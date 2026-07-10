Anan Khalaili siap menjadi pemain baru Inter. Pemain sayap asal Israel kelahiran 2004 ini baru saja mendarat di Bandara Linate, di pinggiran Milan. Hari ini dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan medis di Klinik Humanitas dan pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikasi kelayakan olahraga di CONI, kemudian ia akan bertolak ke markas klub untuk menandatangani kontrak hingga tahun 2031.
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Khalaili telah tiba di Milan: menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak dengan Inter. Rincian kesepakatan tersebut
ANGKA-ANGKA DALAM TRANSAKSI INI
Kemarin, Nerazzurri telah mencapai kesepakatan dengan USG, dengan menaikkan tawaran dan akhirnya menyepakati nilai transfer sebesar 25 juta euro tetap ditambah bonus. Setelah mendapatkan persetujuan dari sang pemain, bek sayap tersebut secara virtual telah menjadi bek sayap kanan baru tim asuhan Chivu yang, setelah melepas Dumfries dan mendekati Palestra, kini telah mendapatkan pemain baru kedua di bursa transfer musim panas ini, setelah Provedel.
LEBIH MAHAL DARI DUMFRIES
Sebagaimana dilaporkan oleh Khalaili, ia akan menandatangani kontrak lima tahun senilai 1,8 juta euro bersih per musim, setara dengan sekitar 3,3 juta euro bruto. Selain angka tersebut, terdapat amortisasi tahunan sekitar 5 juta euro, sehingga total biaya transfer ini mencapai 8,3 juta euro per musim.
Pemain sayap baru ini akan memiliki dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan pendahulunya. Denzel Dumfries memang membebani neraca keuangan Inter sekitar 6 juta euro per tahun, berkat amortisasi yang kini telah berkurang menjadi 800 ribu euro dan gaji bruto sekitar 5,2 juta euro, yang didukung oleh manfaat pajak dari Dekret Pertumbuhan. Kedatangan Khalaili karenanya akan menyebabkan kenaikan sedikit di atas 2 juta euro pada laporan laba rugi klub Nerazzurri.
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