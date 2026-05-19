Khadija Shaw meraih penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini WSL setelah mengantarkan Man City meraih gelar juara pertama dalam satu dekade
Shaw meraih penghargaan
Pemain internasional Jamaika berusia 29 tahun itu mencatatkan musim yang gemilang, menjadi top skor liga untuk ketiga kalinya secara berturut-turut dan mengantarkan City dalam perburuan gelar juara. Performa luar biasa Shaw juga membuatnya meraih penghargaan bergengsi Football Writers' Association Women's Footballer of the Year pada awal Mei lalu. Namun, pembicaraan perpanjangan kontrak di luar lapangan telah menemui jalan buntu, sehingga penyerang produktif ini dikaitkan erat dengan kemungkinan pindah ke rival mereka, Chelsea, pada bursa transfer musim panas nanti saat kontraknya berakhir pada bulan Juni.
Casparij memberikan penghormatan
Karena Shaw memilih untuk tidak hadir dalam upacara di London, wakil kapten City, Kerstin Casparij, menerima penghargaan tersebut atas namanya. Menanggapi peran penting sang penyerang selama perayaan kembalinya tim ke kandang, di mana para penggemar meneriakkan yel-yel agar sang penyerang tetap bertahan di Etihad Stadium, Casparij berkata: "Dia adalah seorang pencetak gol, sosok yang luar biasa, dan sangat menyenangkan bekerja sama dengannya. Saya berterima kasih padanya atas jumlah assist saya karena dia yang mencetak gol-gol tersebut. Dia sungguh luar biasa."
Pemenang lainnya telah diumumkan
Shaw berhasil meraih gelar utama, mengungguli bintang-bintang internasional seperti Alessia Russo dan Kirsty Hanson, sementara penghargaan-penghargaan bergengsi lainnya dibagikan di seluruh liga. Kiper Chelsea, Hannah Hampton, meraih penghargaan Sarung Tangan Emas, Veerle Buurman dinobatkan sebagai Bintang Baru, dan Hanson berhasil meraih Gol Terbaik Musim Ini. Di divisi kedua, Lily Crosthwaite dari Birmingham City dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini, dan Sarung Tangan Emas yang diraih Sophie Whitehouse membantu Charlton Athletic mencapai babak play-off promosi.
Kesempatan ganda semakin mendekat
City akan menghadapi satu ujian besar lagi saat mereka bersiap untuk bertanding di final Piala FA Wanita melawan Brighton pada 31 Mei. Dengan performa yang sangat baik belakangan ini, skuad asuhan Gareth Taylor memiliki kesempatan untuk meraih gelar ganda domestik yang bersejarah sebagai penutup yang sempurna bagi gelar liga mereka dan mengakhiri karier Shaw di City dengan pencapaian gemilang.
Daftar lengkap pemenang penghargaan WSL
Pemain Terbaik Musim Ini WSL: Khadija Shaw (Manchester City)
Sepatu Emas WSL: Khadija Shaw (Manchester City)
Bintang Muda WSL: Veerle Buurman (Chelsea)
Sarung Tangan Emas WSL: Hannah Hampton (Chelsea)
Gol Terbaik Musim Ini WSL: Kirsty Hanson (Aston Villa)
Penyelamatan Terbaik WSL Musim Ini: Daphne van Domselaar (Arsenal)
Pemain Terbaik Musim WSL 2: Lily Crosthwaite (Birmingham City)
WSL 2 Sepatu Emas: Lexi Lloyd-Smith (Bristol City)
WSL 2 Bintang Baru: Neve Herron (Birmingham City)
Sarung Tangan Emas WSL 2: Sophie Whitehouse (Charlton Athletic)
WSL 2 Gol Terbaik Musim Ini: Amy Andrews (Sheffield United)
Penyelamatan Terbaik Musim Ini WSL 2: Shae Yanez (Crystal Palace)
Penggemar Terbaik Tahun Ini: Jo Davis (Brighton)
Penghargaan Pahlawan Klub: Heather Carroll (Liverpool)
Pemain Teladan Perubahan: Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)