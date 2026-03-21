Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Khadija Shaw dijuluki 'yang terbaik di dunia tanpa tandingan' oleh pelatih Spurs setelah penyerang Man City itu memecahkan rekor-rekor WSL dengan mencetak hat-trick dalam waktu singkat
Kehebatan Shaw mengalahkan Tottenham
Shaw tampil luar biasa saat City menghancurkan Spurs 5-2 pada Sabtu lalu. Penyerang tersebut mencetak hat-trick tercepat dalam sejarah WSL, dengan mencetak tiga gol dalam waktu 13 menit. Kontrak pemain internasional Jamaika ini akan berakhir pada akhir musim ini dan para penggemar terus menerus meneriakkan "perpanjang kontraknya" saat ia menghancurkan pertahanan Spurs.
Namun, manajer Andree Jeglertz tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai masa depannya, dan mengatakan kepada wartawan: "Dia adalah pemain yang sangat penting. Semoga [dia akan menandatangani kontrak], tapi kita lihat saja nanti. Kita membicarakan gol-golnya, tetapi Anda juga bisa melihat bagaimana dia bertahan, bagaimana dia menekan lawan, dan mengatur permainan pemain lain.
"Itu menunjukkan sesuatu tentang dirinya yang telah berkembang sejak awal musim dan apa yang ingin dia bawa ke tim. Bukan hanya soal mencetak gol."
- Getty Images/GOAL
Penyerang City mencatatkan statistik yang luar biasa
Shaw tampil sangat luar biasa sepanjang musim ini, mencetak 18 gol dalam 18 pertandingan WSL musim ini, dan kini ia juga telah mencetak tiga hat-trick berturut-turut melawan Tottenham.
Manajer Spurs, Martin Ho, terkejut melihat betapa hebatnya Shaw, dan memuji atributnya dengan antusias setelah peluit akhir dibunyikan.
Ketika ditanya apakah Shaw menakutkan bagi para beknya, ia menjawab: "Saya tidak akan menyebutnya ketakutan, tapi pasti keraguan. Dia adalah penyerang terbaik di dunia tanpa tanding.
"Dia mencetak gol dengan kaki, dengan kepala, memiliki kerja sama yang baik, dan pergerakan yang bagus.
"Ada beberapa momen di babak pertama di mana kami bisa saja lebih mendekat atau menghentikan umpan silang, dan jika Anda tidak melakukannya, Anda akan dihukum."
Keterkejutan Coffey
Rekan setim Shaw di City, Sam Coffey, terkesan dengan kontribusinya dan memuji kemampuannya sebagai rekan setim.
"Menurut saya, apa yang Anda lihat, itulah yang Anda dapatkan. Dia sangat energik, sangat bagus, dan sangat dominan," tambah Coffey.
"Saya sangat menyukai upaya pertahanannya [melawan Tottenham]. Saat dia melakukan pressing, saya pikir dia adalah salah satu penyerang nomor sembilan terbaik di dunia dalam hal pressing.
"Bermain bersamanya sungguh menyenangkan. Saya sudah menghormatinya selama bertahun-tahun, tapi kini bisa mengenalnya dan menjadi rekan setimnya adalah suatu kehormatan. Saya bilang tadi bahwa rasanya seperti bermain Fifa. Bisakah Anda mencetak tiga gol seperti itu dalam 20 menit?"
Dan Shaw sendiri menyimpulkan: "Ini sore yang bagus, harus saya akui. Terutama setelah hasil imbang 0-0 melawan Aston Villa pekan lalu. Saya dikelilingi pemain-pemain hebat dan saya hanya berusaha melakukan yang terbaik di lini depan."
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
City akan menghadapi Manchester United dalam derby besar akhir pekan depan. Saat ini mereka berada di puncak klasemen WSL, unggul delapan poin dari United yang berada di posisi kedua; ini adalah laga krusial di papan atas klasemen, dan Shaw sedang dalam performa terbaiknya.
Lauren Hemp berkata: "Sungguh luar biasa memiliki dia di tim. Dia mampu memanfaatkan begitu banyak peluang.
"Hal itu memberi kami kepercayaan diri, terutama sebagai pemain sayap. Sangat menyenangkan memiliki pemain yang mampu mencetak hat-trick tercepat dalam sejarah WSL."
