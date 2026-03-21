Khadija Shaw dijuluki 'yang terbaik di dunia tanpa tandingan' oleh pelatih Spurs setelah penyerang Man City itu memecahkan rekor-rekor WSL dengan mencetak hat-trick dalam waktu singkat

Shaw tampil luar biasa saat City menghancurkan Spurs 5-2 pada Sabtu lalu. Penyerang tersebut mencetak hat-trick tercepat dalam sejarah WSL, dengan mencetak tiga gol dalam waktu 13 menit. Kontrak pemain internasional Jamaika ini akan berakhir pada akhir musim ini dan para penggemar terus menerus meneriakkan "perpanjang kontraknya" saat ia menghancurkan pertahanan Spurs.

Namun, manajer Andree Jeglertz tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai masa depannya, dan mengatakan kepada wartawan: "Dia adalah pemain yang sangat penting. Semoga [dia akan menandatangani kontrak], tapi kita lihat saja nanti. Kita membicarakan gol-golnya, tetapi Anda juga bisa melihat bagaimana dia bertahan, bagaimana dia menekan lawan, dan mengatur permainan pemain lain.

"Itu menunjukkan sesuatu tentang dirinya yang telah berkembang sejak awal musim dan apa yang ingin dia bawa ke tim. Bukan hanya soal mencetak gol."