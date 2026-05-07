Khadija Shaw akan hengkang dari Man City! Juara baru WSL ini mendapat pukulan telak karena pencetak gol terbanyak mereka bersiap untuk pergi - dengan Chelsea menjadi favorit untuk mendapatkan tanda tangannya
Shaw, pencetak gol terbanyak WSL, akan hengkang dari Man City dengan status bebas transfer
Banyak yang telah ditulis mengenai masa depan Shaw dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Maret, The Times melaporkan bahwa Chelsea menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada City kepada sang striker, seiring mendekatnya masa berakhir kontraknya. Sehari kemudian, The Guardian melaporkan bahwa Shaw sebenarnya 'hampir' menyetujui kontrak baru, dengan klub yakin bahwa situasi ini akan terselesaikan dan penyerang andalan mereka akan tetap bertahan. Namun, laporan terbaru dari media yang sama menyebutkan bahwa Shaw akan meninggalkan City musim panas ini setelah pembicaraan berakhir dengan keputusannya untuk 'mengejar tantangan baru'.
Berita tersebut muncul pada Kamis pagi, hanya beberapa jam setelah kemenangan City dalam perebutan gelar WSL dipastikan akibat kegagalan Arsenal mengalahkan Brighton pada Rabu malam, dan akan menjadi pukulan telak bagi para penggemar yang tengah menikmati kebanggaan meraih gelar liga pertama sejak 2016. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Shaw telah mengatakan kepada City bahwa ia ingin tetap di klub, namun negosiasi 'menemui sejumlah hambatan', terutama terkait durasi perpanjangan kontrak.
The Guardian menambahkan bahwa Shaw telah menjaga pembicaraan tentang masa depannya sebisa mungkin tetap privat, agar tidak mengganggu fokus City dalam perburuan gelar WSL. Namun, dengan gelar tersebut kini telah diraih, detail-detail yang muncul menunjukkan bahwa beberapa minggu ke depan akan menjadi masa-masa terakhirnya mengenakan seragam klub.
Kekalahan telak bagi Manchester City asuhan Jeglertz
Ini merupakan pukulan yang sangat, sangat telak bagi City. Musim ini berjalan sangat positif bagi klub, setelah penantian yang begitu lama untuk meraih gelar WSL lagi. The Cityzens telah beberapa kali nyaris meraih gelar sejak 2016, terutama pada tahun 2020, 2021, dan 2024. Namun, di tahun pertamanya sebagai pelatih, Andree Jeglertz berhasil membawa tim ini meraih gelar juara, dan Shaw menjadi salah satu faktor utama kesuksesan tersebut.
Pemain berusia 29 tahun ini telah mencetak 19 gol dalam 21 pertandingan WSL musim ini, dengan kemampuannya membentuk kemitraan yang luar biasa bersama Vivianne Miedema berkat penyesuaian sistem tim yang dilakukan Jeglertz. Hal ini juga telah membantu memaksimalkan potensi pemain asal Belanda tersebut, yang mengalami musim paling produktifnya dalam beberapa tahun terakhir setelah masa-masa sulit akibat cedera.
Rasanya City telah membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan dan memiliki begitu banyak pemain hebat yang siap menjadi tulang punggung tim ke depannya. Namun, klub kini akan mencari striker baru di bursa transfer musim panas ini dan akan sangat sulit untuk menggantikan pemain yang telah mencetak lebih banyak gol di lima liga top Eropa daripada siapa pun sejak kepindahannya ke City dari Bordeaux pada 2021.
Chelsea menjadi favorit untuk mendapatkan tanda tangan Shaw
Lalu, ke mana Shaw akan berlabuh? Chelsea menjadi klub yang paling sering dikaitkan dengannya, dengan The Athletic melaporkan bahwa The Blues telah menawarkan kontrak senilai £1 juta per tahun ($1,36 juta) kepada sang striker—tawaran yang belum diimbangi oleh City pada saat berita itu dirilis. Langkah ini sangat masuk akal mengingat Chelsea membutuhkan penyerang tengah (No. 9) di bursa transfer musim panas ini.
Catarina Macario hengkang pada bulan Maret dan Sam Kerr tampaknya akan pergi ketika kontraknya berakhir dalam beberapa minggu ke depan, meninggalkan The Blues dengan Mayra Ramirez, yang absen sepanjang musim karena cedera hamstring, dan Aggie Beever-Jones, yang berjuang untuk tetap fit sepanjang musim dan juga belum menegosiasikan perpanjangan kontraknya yang akan berakhir. Ramirez juga dikaitkan dengan kepindahan, meskipun ia belum bermain sejak pramusim.
Seorang penyerang tengah (No.9) kelas dunia, andal, dan konsisten akan sangat membantu Chelsea saat mereka berusaha bangkit dari musim yang mengecewakan, terutama karena pertahanan gelar WSL mereka yang sangat mengecewakan. Melemahkan rival domestik sambil merekrut pemain seperti itu akan menjadi bonus.
Namun, Chelsea akan menghadapi persaingan. The Athletic sebelumnya melaporkan bahwa Shaw memiliki peminat di seluruh Eropa dan juga di Amerika Serikat, dengan The Guardian menyoroti London City Lionesses yang gemar berbelanja besar sebagai pihak lain yang tertarik, serta Barcelona. Namun, juara Spanyol tersebut sudah memiliki penyerang nomor 9 kelas dunia dalam diri Ewa Pajor dan mereka sering kali harus beroperasi dalam batasan keuangan, yang patut diperhatikan musim panas ini mengingat kontrak dua kali pemenang Ballon d'Or, Alexia Putellas, akan berakhir.
Satu trofi lagi yang akan diperebutkan Shaw & City — melawan Chelsea
Karier Shaw di Man City belum berakhir. Juara baru WSL ini akan bertandang ke London akhir pekan ini untuk menghadapi Chelsea—tim yang baru saja mereka singkirkan dari tahta juara dan yang kini menjadi kandidat terkuat untuk merekrut striker andalan mereka—dalam laga semifinal Piala FA.
Jeglertz berharap spekulasi seputar Shaw tidak mengalihkan fokus timnya dari menjaga peluang meraih gelar ganda liga dan piala tetap hidup, serta bahwa sang penyerang mungkin masih bisa memberikan beberapa momen magis sebelum ia mengakhiri masa baktinya selama lima tahun di Manchester. Liverpool dan Brighton akan bertanding di semifinal Piala FA lainnya, dengan pemenang pertandingan antara City dan Chelsea akan melaju ke Wembley sebagai favorit utama untuk merebut trofi.