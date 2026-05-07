Khadija Shaw akan hengkang dari Man City! Juara baru WSL ini mendapat pukulan telak karena pencetak gol terbanyak mereka bersiap untuk pergi - dengan Chelsea menjadi favorit untuk mendapatkan tanda tangannya

Banyak yang telah ditulis mengenai masa depan Shaw dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Maret, The Times melaporkan bahwa Chelsea menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada City kepada sang striker, seiring mendekatnya masa berakhir kontraknya. Sehari kemudian, The Guardian melaporkan bahwa Shaw sebenarnya 'hampir' menyetujui kontrak baru, dengan klub yakin bahwa situasi ini akan terselesaikan dan penyerang andalan mereka akan tetap bertahan. Namun, laporan terbaru dari media yang sama menyebutkan bahwa Shaw akan meninggalkan City musim panas ini setelah pembicaraan berakhir dengan keputusannya untuk 'mengejar tantangan baru'.

Berita tersebut muncul pada Kamis pagi, hanya beberapa jam setelah kemenangan City dalam perebutan gelar WSL dipastikan akibat kegagalan Arsenal mengalahkan Brighton pada Rabu malam, dan akan menjadi pukulan telak bagi para penggemar yang tengah menikmati kebanggaan meraih gelar liga pertama sejak 2016. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Shaw telah mengatakan kepada City bahwa ia ingin tetap di klub, namun negosiasi 'menemui sejumlah hambatan', terutama terkait durasi perpanjangan kontrak.

The Guardian menambahkan bahwa Shaw telah menjaga pembicaraan tentang masa depannya sebisa mungkin tetap privat, agar tidak mengganggu fokus City dalam perburuan gelar WSL. Namun, dengan gelar tersebut kini telah diraih, detail-detail yang muncul menunjukkan bahwa beberapa minggu ke depan akan menjadi masa-masa terakhirnya mengenakan seragam klub.